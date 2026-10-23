Brasil define su balotaje el domingo: qué dice la última encuesta sobre Lula y Flávio Bolsonaro

La última encuesta publicada este viernes por Real Time Big Data da que el candidato Flávio Bolsonaro (PL) tiene un 52% de votos válidos frente al 48% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Contando con un margen de error de dos puntos porcentuales, y un nivel de confianza del 95%, esta encuesta vuelve a situar a los candidatos en un empate técnico.

Según detalla la encuesta, publicada por CNN Brasil, los votos válidos son aquellos que se emiten directamente a favor de un candidato, sin incluir los votos blancos y anulados, por lo que no incluye a todas las personas que concurrieron a votar.

La encuesta contó con una muestra telefónica de 2.000 personas de todo Brasil y se realizó entre el 19 y el 22 de octubre de 2026.

Encuesta de Datafolha

Este viernes Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro volverán a verse las caras en un debate, después del que protagonizaron el pasado domingo en el que faltaron las propuestas y sobraron los insultos. El debate de este viernes será en Globo, el último antes de la segunda vuelta electoral del domingo , que definirá, en un escenario de infartante paridad, quién será el presidente de Brasil por los próximos cuatro años.

Encendidos. Lula se alejó en un momento de Bolsonaro para marcar “distancia con miliciano”, según dijo, en alusión a supuestos vínculos del senador derechista con grupos parapoliciales que controlan barrios populares en Rio de Janeiro. Bolsonaro respondió que era mejor tenerlo lejos porque la “billetera puede ser robada”, y mostró una anotación en la palma de su mano: “Corrupto”. Así fue solo el arranque. Foto: EFE

Según la encuesta de Datafolha publicada ayer jueves, Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, PL) cuenta con el 47% de la intención de voto, frente al 46% de Lula (Partido de los Trabajadores, PT). El resultado es un empate técnico, considerando el margen de error de dos puntos porcentuales. En los votos válidos, que excluyen los votos en blanco, nulos e indecisos, ambos obtienen el 50%.

En la anterior encuesta de Datafolha, publicada el 15 de octubre, Flávio aparecía con el 47% de las intenciones de voto, frente al 45% de Lula. Los datos de la encuesta espontánea -en la que no se presentan los nombres de los candidatos al entrevistado- muestran un escenario de estabilidad. Flávio mantuvo el 46%, mientras que Lula volvió a obtener el 45%. Los votantes indecisos, por su parte, aumentaron del 3% al 4%.

Los investigadores recorrieron las calles entre el martes y el jueves. Se realizaron 2.520 entrevistas presenciales. La encuesta, encargada por TV Globo y Folha de S. Paulo, tiene un nivel de confianza del 95%.

Nivel de rechazo

La nueva encuesta de Datafolha, publicada ayer, muestra que Flávio es rechazado por el 46% de los votantes entrevistados. Otro 45% rechaza a Lula.

En comparación con la encuesta anterior del instituto, el índice de aprobación de Flávio subió dos puntos. El índice de desaprobación de Lula, por otro lado, bajó un punto. En ambos casos, las variaciones se mantuvieron dentro del margen de error de dos puntos.

Partidarios del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, en un mitin en Porto Alegre. Foto: AFP

En la primera encuesta de Datafolha tras la primera vuelta, el índice de desaprobación del candidato del PT se situó en el 46%, cifra que se mantuvo constante en la encuesta posterior. El índice de desaprobación de Flávio, por otro lado, fue del 43%, fluctuó hasta el 44% y ahora ha alcanzado el 46%.