Elecciones en Brasil: con Lula y Flávio Bolsonaro empatados, crece expectativa por el debate de esta noche

Hoy viernes Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro volverán a verse las caras en un debate, después del que protagonizaron el pasado domingo en el que faltaron las propuestas y sobraron los insultos. El debate de hoy será en Globo, el último antes de la segunda vuelta electoral del domingo, que definirá, en un escenario de infartante paridad, quién será el presidente de Brasil por los próximos cuatro años.

Según la encuesta de Datafolha publicada ayer jueves, Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, PL) cuenta con el 47% de la intención de voto, frente al 46% de Lula (Partido de los Trabajadores, PT). El resultado es un empate técnico, considerando el margen de error de dos puntos porcentuales. En los votos válidos, que excluyen los votos en blanco, nulos e indecisos, ambos obtienen el 50%.

En la anterior encuesta de Datafolha, publicada el 15 de octubre, Flávio aparecía con el 47% de las intenciones de voto, frente al 45% de Lula . Los datos de la encuesta espontánea -en la que no se presentan los nombres de los candidatos al entrevistado- muestran un escenario de estabilidad. Flávio mantuvo el 46%, mientras que Lula volvió a obtener el 45%. Los votantes indecisos, por su parte, aumentaron del 3% al 4%.

Los investigadores recorrieron las calles entre el martes y el jueves. Se realizaron 2.520 entrevistas presenciales. La encuesta, encargada por TV Globo y Folha de S. Paulo, tiene un nivel de confianza del 95%.

Lula da Silva, candidato a la reelección presidencial en Brasil, frente a Flávio Bolsonaro, favorito para vencer según las encuestas. Foto: AFP

La nueva investigación mide el impacto de los acontecimientos más importantes de la campaña. La semana pasada se puso fin a la escala 6x1 (seis días de trabajo, por uno de descanso), una promesa electoral clave de Lula. Posteriormente, los candidatos participaron en entrevistas en Globo y en un debate en TV Band. Desde entonces, también se han incrementado las movilizaciones en las calles y en las redes sociales en apoyo a los candidatos.

En los últimos días, otra tendencia que se ha intensificado es el choque de narrativas en torno al programa Bolsa Familia. A partir de declaraciones de la coordinadora económica de Flávio, Daniella Marques, la campaña de Lula comenzó a afirmar que una victoria del hijo de Jair Bolsonaro pondría en peligro el programa. Sin embargo, el periodo de entrevistas realizado por el instituto no reflejó completamente el punto álgido de estas afirmaciones.

El debate en Band fue considerado de muy baja calidad por las campañas, que ahora intentan ajustar la postura de Lula y Flávio para el debate de Globo de hoy viernes. Un estudio cualitativo también indicó que a los votantes no les gustó el primer debate.

El presidente de Brasil y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador y candidato presidencial de derecha Flavio Bolsonaro. Foto: AFP

Nivel de rechazo

La nueva encuesta de Datafolha, publicada ayer, muestra que Flávio es rechazado por el 46% de los votantes entrevistados. Otro 45% rechaza a Lula.

En comparación con la encuesta anterior del instituto, el índice de aprobación de Flávio subió dos puntos. El índice de desaprobación de Lula, por otro lado, bajó un punto. En ambos casos, las variaciones se mantuvieron dentro del margen de error de dos puntos.

En la primera encuesta de Datafolha tras la primera vuelta, el índice de desaprobación del candidato del PT se situó en el 46%, cifra que se mantuvo constante en la encuesta posterior. El índice de desaprobación de Flávio, por otro lado, fue del 43%, fluctuó hasta el 44% y ahora ha alcanzado el 46%.

Un vendedor ambulante exhibe, para su venta en una calle de Brasilia, banderas y artículos que apoyan al candidato presidencial Flavio Bolsonaro. Foto: AFP

Secreto bancario

Lula y Flávio Bolsonaro autorizaron ayer jueves el levantamiento “recíproco, simultáneo y total” de sus respectivos secretos bancarios. Las campañas de los candidatos firmaron una carta dirigida al Tribunal Superior Electoral (TSE) con los términos del acuerdo y con vigencia hasta la pasada medianoche

Horas después, el TSE respondió a la iniciativa de los candidatos y afirmó que no le corresponde inmiscuirse en el acuerdo. Asimismo, aclaró que no existe impedimento legal para que divulguen sus propios datos como y cuando lo consideren pertinente.

Después de que Lula lo retara a abrir sus cuentas durante el debate electoral del pasado domingo, Flávio dijo que aceptaría solo si el mandatario permitía, entre otras cosas, el levantamiento del secreto bancario de uno de sus hijos, Fábio Luís Lula da Silva, investigado por tráfico de influencias.

Denuncia a Meta

Por su lado, la Fiscalía Electoral de Brasil denunció ayer jueves que Meta, propietaria de Facebook, Instagram y Whatsapp, incumplió “algunas determinaciones” judiciales que buscaban garantizar un trato igualitario a Lula y Flávio Bolsonaro.

El Ministerio Público envió un escrito al TSE en el que defendió aplicar a Meta una multa diaria de 500.000 reales (100.000 dólares) por cada orden incumplida mientras persistan las irregularidades.

La campaña de Lula ha denunciado que Meta, a través de su herramienta de inteligencia artificial o sus servicios de publicidad, ha favorecido a Flávio y restringido el alcance y la creación de contenidos afines al dirigente progresista.

Partidarios del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva en una manifestación frente a la sede de Meta en São Paulo. Foto: AFP

Meta, por su parte, afirmó que ambas campañas son tratadas de forma “igual y no discriminatoria” en una respuesta enviada estos días al TSE.

Con todo, el jueves de la semana pasada, uno de los jueces del TSE ordenó a Meta adoptar 17 medidas para garantizar que ambas candidaturas reciban el mismo trato.

Sin embargo, el subprocurador general electoral, Alexandre Espinosa, manifestó ayer que Meta “no ha cumplido algunas de las exigencias impuestas por el TSE dentro del plazo determinado por la corte”. OGlobo (GDA), EFE

Bolsa cae ante la inminencia de las elecciones

La Bolsa de San Pablo cayó ayer jueves un 1,15%, ante el retroceso de la minera Vale y la inminencia de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas que se celebran este domingo. El Ibovespa, índice de referencia del parqué, terminó la sesión en los 204.120 puntos y ahondó las pérdidas de la víspera, cuando se dejó un 0,86%.

El mercado sigue de cerca la recta final de la disputa electoral entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. En la sesión bursátil, la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, se mantuvo estable, mientras que el gigante minero Vale se desplomó un 4%. La mayores caídas fueron para los títulos de la agencia de viajes CVC (-7,4%) y los de la siderúrgica CSN (-5,4%).

Iglesia Católica brasileña.

Obispos piden se respete el resultado

La Conferencia Episcopal brasileña (CNBB) recordó ayer jueves en un comunicado la importancia del “respeto al resultado legítimo de las urnas” y de “no presionar a los votantes o negociar sus votos” a apenas tres días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. “Cada elector es invitado a analizar la trayectoria de los candidatos, sus métodos y sus compromisos con la democracia y con las condiciones de vida del pueblo”, manifestó la CNBB.

Los obispos brasileños recalcaron que “el voto es libre y secreto” y que “son los ciudadanos quienes se reservan la responsabilidad de participar, fiscalizar y reivindicar” en la vida política, después de confiarle el mandato del país al Gobierno.

“La crítica responsable y el diálogo práctico fortalecen la democracia”, proclamaron para recordar la importancia de “defender la Constitución, el Estado de Derecho y el resultado de las urnas”. La Conferencia Episcopal llamó a un compromiso con “el reino de Dios”, en el que se preste atención a los pobres, los amenazados y los que trabajan por la justicia.

Asimismo, sostuvieron que Brasil, “como un país soberano, necesita trabajo digno, alimentación, vivienda, salud, educación y seguridad de calidad”, así como cuidar del medio ambiente, garantizar los derechos humanos y promover la paz”. “Seamos responsables unos con los otros y por nuestro país”, reafirmaron encomendándose a la virgen patrona de Brasil, Nuestra Señora de Aparecida, cuya figura se vio atravesada durante la campaña.