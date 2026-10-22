Lula o Flávio Bolsonaro, ¿quién ganará el balotaje en Brasil? Se publican las últimas encuestas

A solo tres días del balotaje en Brasil, una nueva encuesta marca que los números están más que reñidos. Según los datos publicados este jueves por PoderData/Aya, el senador del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro tiene un 51% de intención de voto frente al 49% del presidente Luis Inácio Lula da Silva.

Según detalla la encuestadora, estas "variaciones se encuentran dentro del margen de error de la encuesta, lo que significa que los candidatos podrían estar en el mismo lugar, en un empate técnico".

El estudio señala que, luego de celebrada la primera vuelta de las elecciones, Lula da Silva nunca estuvo por delante de Bolsonaro en las encuestas de PoderData/Aya. En concreto, este sondeo tuvo en cuenta los últimos acontecimientos políticos, entre ellos el debate presidencial celebrado el domingo.

Lula da Silva, candidato a la reelección presidencial en Brasil, frente a Flávio Bolsonaro, favorito para vencer según la mayoría de las encuestas. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

En la encuesta de PoderData/Aya, Lula mantiene su ventaja en segmentos estratégicos del electorado. "Entre las mujeres, el presidente registra el 55% de la intención de voto, frente al 41% de la senadora del partido PL", señala el informe.

En tanto, respecto a la división de votos por zonas del país, Flávio obtiene mejores resultados en el Medio Oeste (62%) y el Sur (60%). Lula mantiene una amplia ventaja en su bastión histórico, el Noreste (64%). Y, en el Sureste, donde se ubica el mayor electorado del país, el candidato del PL cuenta con el 52% frente al 43% del candidato del PT, apunta la encuesta.

La encuesta se realizó entre el 19 y el 21 de octubre y contó con 4.000 entrevistas y un margen de error de 1,6 puntos porcentuales.

Encuesta de Qaest acorta la distancia entre Flávio Bolsonaro y Lula

Una nueva encuesta de la firma Quaest contratada por O Globo y TV Globo, la cadena de comunicación más grande de Brasil, muestra un empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro , pero marca que el presidente acortó la distancia con el senador opositor, que está un punto porcentual por arriba.

El estudio de opinión pública divulgado este miércoles marca que Bolsonaro tiene 45% de intención de voto y Lula 44%, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

El presidente de Brasil y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador y candidato presidencial de derecha Flavio Bolsonaro. Foto: AFP

En comparación con el estudio realizado la semana pasada, Bolsonaro bajó un punto y Lula permaneció igual. Mientras tanto, 9% dice que votará en blanco o anulado y 2% todavía está indeciso.

Este 45-44 es en la respuesta guiada, donde se les da a los entrevistados las posibilidades que tendrán el próximo domingo en el balotaje. Pero en la modalidad espontánea, sin mencionar a los candidatos, ambos empatan en 40%.

Esta encuesta, que se realizó entre el sábado 17 y el martes 20 de octubre, contó con 2.154 entrevistados. Llegó a tomar opiniones posteriores al debate del domingo en la cadena Band, así como también es posterior a la aprobación del fin de la escala 6x1 en el Congreso, una medida impulsada por Lula y que reducirá el tiempo de trabajo semanal.

Las razones del electorado y el peso de la confrontación

Otra encuesta se divulgó este miércoles. CNN Brasil publicó un estudio de Meio/Ideia con 1.500 entrevistados y un margen de error de 2,5 puntos porcentuales. Se realizó entre el 15 y el 19 de octubre y muestra a Bolsonaro primero con 48% y Lula segundo con 46%, una diferencia dentro del margen de error.

Allí hay 3,4% de votos en blanco o anulados y 2,6% de indecisos. En votos válidos, entonces, Bolsonaro tiene 51,1% y Lula 48,9%.

Partidarios del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva en un acto de campaña en Belo Horizonte, Brasil. Foto: AFP

Esta encuesta introduce una pregunta sobre por qué se escoge a cada uno de los candidatos. Ente los votantes de Lula, 72,1% dice que lo elige porque está a su favor mientras que 23,6% lo hace porque está en contra de Bolsonaro; 4,3% no sabe. En cambio, entre quienes dicen que van a votar a Bolsonaro, 67,1% lo hace porque está a su favor, mientras que 31,2% lo hace porque está en contra de Lula; 1,7% no sabe.