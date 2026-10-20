Cuándo es el balotaje en Brasil: fecha del segundo debate y qué dicen las últimas encuestas

El próximo domingo 25 de octubre se llevará a cabo la segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, en la que se definirá quién será el próximo presidente de Brasil.

Previo al acto electoral, los candidatos del oficialismo y la oposición participarán de un segundo debate el viernes 23, en medio de una serie de encuestas que muestran un cierre parejo.

Tras la primera vuelta celebrada el pasado 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,1 % de los votos y Luiz Inácio Lula da Silva quedó en segundo lugar con el 45 %, los resultados condujeron a una segunda instancia, ya que ninguno de los candidatos logró superar el 50 % de los votos válidos.

Qué muestran las últimas encuestas sobre la paridad entre los candidatos

Horas después del primer debate entre los candidatos, CNN Brasil publicó tres encuestas correspondientes a Atlas/Bloomberg, Nexus/BTG y PoderData/AYA sobre la intención de voto de ambos candidatos.

En primer lugar, Atlas/Bloomberg marca que, tras un análisis realizado entre el martes 13 y el domingo 18 de octubre, Bolsonaro aparece encabezando la encuesta con el 49,8 % de los votos y Lula, detrás, con 47,6 %. Según lo detallado por la cadena internacional, la diferencia supera el margen de error que posee la propia encuesta. Además, se detalló que el 2,6 % de las personas encuestadas votarán en blanco, anulado o no saben a quién votarán al momento.

Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

En el caso de Nexus/BTG, tras una encuesta de respuesta estimulada o guiada, en la que se le otorga a la persona encuestada una lista de opciones, Bolsonaro se impone con el 46,5 % frente al 45,9 % que obtuvo Lula. No obstante, este caso posee una diferencia que se encuentra dentro del margen de error.

A su vez, el voto en blanco o anulado se ubica en el 4,7 %, mientras que las personas indecisas o que prefieren no responder representan el 2,9 %, según este estudio.

Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

Por último, PoderData/AYA presentó un 49 % para Flávio Bolsonaro y un 46 % para Lula da Silva. En este caso, la diferencia supera el margen de error de 1,8 puntos porcentuales tras encuestar a 3.000 votantes entre el viernes 16 y el domingo 18.

Este análisis marca un cambio con respecto a la encuesta publicada por este mismo grupo días atrás, la cual marcaba un empate entre ambos candidatos con el 47 %. Sin embargo, al diferenciar entre votos válidos, el estudio señala que Bolsonaro tendría 52 % de los votos, frente al 48 % de Lula.

Cuándo será el segundo debate presidencial en Brasil

Ambos candidatos tendrán un último encuentro previo al balotaje del domingo 25 de octubre durante el segundo debate a cargo de TV Globo. El encuentro entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro comenzará a las 21:20 horas (mismo horario para Brasil y Uruguay) del viernes 23 de octubre.

En principio, el debate se transmitirá en vivo desde los estudios de Globo, con emisión simultánea en GloboNews y g1, según detalla la propia cadena en su sitio web.