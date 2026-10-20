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Cuándo es el balotaje en Brasil: fecha del segundo debate y qué dicen las últimas encuestas

A días de la segunda vuelta electoral, las encuestas muestran una leve ventaja para uno de los candidatos, en un escenario de paridad marcado por la expectativa del segundo debate.

El País
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20/10/2026, 13:16
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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro, hablan en el primer debate presidencial.
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro, hablan en el primer debate presidencial.
Foto: EFE

El próximo domingo 25 de octubre se llevará a cabo la segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, en la que se definirá quién será el próximo presidente de Brasil.

Previo al acto electoral, los candidatos del oficialismo y la oposición participarán de un segundo debate el viernes 23, en medio de una serie de encuestas que muestran un cierre parejo.

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Tras la primera vuelta celebrada el pasado 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,1 % de los votos y Luiz Inácio Lula da Silva quedó en segundo lugar con el 45 %, los resultados condujeron a una segunda instancia, ya que ninguno de los candidatos logró superar el 50 % de los votos válidos.

Qué muestran las últimas encuestas sobre la paridad entre los candidatos

Horas después del primer debate entre los candidatos, CNN Brasil publicó tres encuestas correspondientes a Atlas/Bloomberg, Nexus/BTG y PoderData/AYA sobre la intención de voto de ambos candidatos.

En primer lugar, Atlas/Bloomberg marca que, tras un análisis realizado entre el martes 13 y el domingo 18 de octubre, Bolsonaro aparece encabezando la encuesta con el 49,8 % de los votos y Lula, detrás, con 47,6 %. Según lo detallado por la cadena internacional, la diferencia supera el margen de error que posee la propia encuesta. Además, se detalló que el 2,6 % de las personas encuestadas votarán en blanco, anulado o no saben a quién votarán al momento.

Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND.
Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND.
Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

En el caso de Nexus/BTG, tras una encuesta de respuesta estimulada o guiada, en la que se le otorga a la persona encuestada una lista de opciones, Bolsonaro se impone con el 46,5 % frente al 45,9 % que obtuvo Lula. No obstante, este caso posee una diferencia que se encuentra dentro del margen de error.

A su vez, el voto en blanco o anulado se ubica en el 4,7 %, mientras que las personas indecisas o que prefieren no responder representan el 2,9 %, según este estudio.

Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND.
Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND.
Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

Por último, PoderData/AYA presentó un 49 % para Flávio Bolsonaro y un 46 % para Lula da Silva. En este caso, la diferencia supera el margen de error de 1,8 puntos porcentuales tras encuestar a 3.000 votantes entre el viernes 16 y el domingo 18.

Este análisis marca un cambio con respecto a la encuesta publicada por este mismo grupo días atrás, la cual marcaba un empate entre ambos candidatos con el 47 %. Sin embargo, al diferenciar entre votos válidos, el estudio señala que Bolsonaro tendría 52 % de los votos, frente al 48 % de Lula.

Cuándo será el segundo debate presidencial en Brasil

Ambos candidatos tendrán un último encuentro previo al balotaje del domingo 25 de octubre durante el segundo debate a cargo de TV Globo. El encuentro entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro comenzará a las 21:20 horas (mismo horario para Brasil y Uruguay) del viernes 23 de octubre.

En principio, el debate se transmitirá en vivo desde los estudios de Globo, con emisión simultánea en GloboNews y g1, según detalla la propia cadena en su sitio web.

Lula da Silva, candidato a la reelección presidencial en Brasil, frente a Flávio Bolsonaro, favorito para vencer según la mayoría de las encuestas.
Lula da Silva, candidato a la reelección presidencial en Brasil, frente a Flávio Bolsonaro, favorito para vencer según la mayoría de las encuestas.
Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

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