Papa León XIV continúa su recuperación: el miércoles presidirá la audiencia general en la plaza de San Pedro

El papa León XIV, operado la pasada semana de un tumor canceroso en el pulmón, sigue su recuperación en el Palacio Apostólico vaticano y el próximo miércoles volverá a celebrar la habitual audiencia general en la Plaza de San Pedro, informaron fuentes de la oficina de prensa de la Santa Sede.

El pontífice permanecerá en el Vaticano, según las citadas fuentes, y no se desplazará esta semana a la localidad de Castelgandolfo —a unos 30 kilómetros de Roma—, como solía hacer antes de su operación para descansar la tarde del lunes y el martes.

El papa estadounidense-peruano, de 71 años, fue intervenido el pasado 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma por un adenocarcinoma (un tipo de cáncer) en una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El sábado recibió el alta hospitalaria tras una favorable recuperación y regresó al Vaticano, donde el domingo volvió a presidir el rezo del ángelus.

El propio León XIV explicó públicamente tras la plegaria que, una vez superada la "delicada" etapa de la operación, retomará gradualmente sus actividades.

Además de la audiencia general del miércoles, para esta semana se prevé que León XIV reciba el jueves o viernes a los participantes del Congreso Internacional sobre la Pastoral Escolar y Universitaria que, con el lema "Trazando nuevos caminos de esperanza", se celebrará los días 22 y 23 de octubre en el Aula Pablo VI del Vaticano.

El papa León XIV fue dado de alta Foto: EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Sturla habló sobre la visita del papa León XIV a Uruguay tras su operación: qué dijo sobre el viaje

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, se refirió este domingo a la recuperación del papa León XIV y a su próxima visita a Uruguay, luego de que el pontífice recibiera el alta médica tras una operación por un cáncer de pulmón .

Durante su programa La Alegría del Evangelio, emitido por Radio Oriental, Sturla destacó las declaraciones del cirujano que intervino al Papa, Stefano Margaritora, quien señaló que no existen motivos clínicos que impidan realizar el viaje previsto por América Latina.

“Qué bueno escuchar ayer al médico del Papa, al cirujano que lo operó al Santo Padre, decir que no hay objeciones desde el punto de vista clínico para que el Papa realice su visita a nuestras tierras latinoamericanas”, expresó el arzobispo.

“Así que todo sigue como está planificado, obviamente, veremos en estos días, se concretarán cosas, pero es muy importante”, agregó.

¿Podrá viajar el papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú tras su operación? La respuesta de su cirujano

León XIV fue dado de alta este sábado, luego de permanecer internado en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde fue operado el martes 13 de octubre. El cirujano que lo intervino señaló que el pontífice podría estar plenamente recuperado en unos diez días y que no hay motivos clínicos que le impidan realizar un viaje largo en avión dentro de aproximadamente tres semanas.

Con información de Agencia EFE, AFP