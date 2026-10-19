Brasil: la justicia electoral exige a Meta probar en 24 horas que trata igual a Lula y a Flávio Bolsonaro

La justicia electoral brasileña le dio este lunes a Meta un plazo de 24 horas para demostrar que está aplicando medidas para asegurar un trato equitativo en sus plataformas a las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Falta menos de una semana para la segunda vuelta presidencial, que se celebra el domingo 25 de octubre.

Si no cumple, la empresa estadounidense, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, enfrentará una multa diaria de un millón de reales (alrededor de 200.000 dólares). Así lo establece el documento judicial al que accedió la AFP.

Después de la primera vuelta, Lula acusó a Meta de “interferencia” en el proceso electoral. Según el presidente, la compañía limitaba la circulación de sus contenidos en Instagram y WhatsApp. Su partido presentó la denuncia ante la justicia electoral y ante la Organización de los Estados Americanos.

Folha de S.Paulo publicó mensajes internos de empleados de Meta que documentaban "problemas" que perjudicaron la difusión de contenidos de Lula y recomendaciones indebidas de contenidos vinculados a Flávio Bolsonaro. Meta atribuyó los episodios a fallas técnicas y negó haber favorecido deliberadamente a un candidato.

Lula también advirtió sobre una “selectividad algorítmica” en la herramienta de inteligencia artificial de WhatsApp. Según la denuncia, esa herramienta se negaba a generar contenido electoral sobre Lula pero sí lo hacía con Flávio Bolsonaro.

Mark Zuckerberg, dueño y director ejecutivo de Meta. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP fotos

Meta negó estar tomando partido en la elección.

El jueves, un juez del Tribunal Superior Electoral le ordenó a la compañía aplicar los mismos criterios a ambas candidaturas hasta el balotaje. El fallo le prohibió reducir de manera desigual el alcance de las publicaciones de las campañas, las recomendaciones y los resultados de búsqueda.

También le exigió que su herramienta de IA no favoreciera a ningún candidato, algo que habían denunciado usuarios. Esa orden fijaba una multa de 500.000 reales diarios (unos 100.000 dólares) en caso de incumplimiento.

En la nueva resolución, el tribunal concluyó que Meta no acreditó haber cumplido la mayoría de las órdenes, cuyos plazos ya vencieron. “La persistencia del incumplimiento, a pocos días de la segunda vuelta, evidencia la insuficiencia de la multa fijada”, agregó.

A lo largo de la campaña, Lula afirmó que el gobierno de Estados Unidos busca interferir en la elección a favor de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-22), aliado de Donald Trump.

Con información de AFP