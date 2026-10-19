¿Quién ganó el debate presidencial en Brasil? Analistas puntuaron a Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

El senador Flávio Bolsonaro y el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tuvieron este domingo su primer debate televisado de cara a la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. En opinión de los columnistas de O Globo, Flávio Bolsonaro tuvo la mejor actuación , aunque muy cercana a la del candidato del PT.

El senador obtuvo una puntuación media de 2,3 en una escala del 1 al 5. El desempeño del actual presidente fue calificado con una puntuación media de 2,2. Cuanto mayor sea la puntuación asignada por el periodista, mejor será el desempeño del candidato. La puntuación final se calcula a partir del promedio de las calificaciones otorgadas por cada columnista al entrevistado.

¿Quién ganó el debate presidencial en Brasil?

Estas fueron las respuestas de los columnistas de O Globo:

Columnistas de O Globo puntuaron el debate entre Lula da silva y Flávio Bolsonaro Foto: O Globo/GDA

Bela Megale

Lula (Nota 2): Lula mostró cierto nerviosismo, pero intentó seguir las reglas del debate, formulando preguntas y respondiendo a las de Flávio la mayor parte del tiempo. Al final titubeó y perdió oportunidades.

Flávio Bolsonaro (Nota 2): Flávio demostró mayor soltura, pero optó por no responder prácticamente a ninguna de las preguntas de Lula y replicó con acusaciones no relacionadas con los temas tratados.

Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

Bernardo Mello Franco

Lula (Nota 2): Lula tuvo un comienzo titubeante en el debate, olvidando despedirse de los presentadores y del público. Cayó en las provocaciones de Flávio y proyectó una imagen de impaciencia y nerviosismo. En sus palabras de clausura, se excedió en el tiempo asignado y no terminó su discurso ni pidió el voto a los electores.

Flávio Bolsonaro (Nota 2): Flávio fue entrenado para no responder absolutamente nada. Ignoró las preguntas sobre el dinero de Vorcaro, la mansión en Brasilia, las idas y venidas sobre el horario de trabajo 6x1, la defensa del policía militar que mató a un niño, el manual de Milei y otros temas. Con gestos y muecas a espaldas de Lula, proyectó una imagen de arrogancia y falta de respeto.

Fabio Graner

Lula (Nota 2): Lula comenzó el debate con nerviosismo, luego se suavizó con Flávio, demostró una comprensión más clara de lo que significa gobernar y realizó algunos comentarios acertados, como afirmar que Jair Bolsonaro votaría por él y la provocación sobre la apertura de cuentas y el secreto. El presidente titubeó en algunos momentos, incluso en sus declaraciones finales.

Flávio Bolsonaro (Nota 2): Flávio comenzó controlando el juego, pero en varios momentos se desvió de su personaje provocador y abusó de respuestas y preguntas evasivas, ya fuera sobre el tema de la corrupción o sobre cuestiones técnicas como la salud y el final de la campaña del 6x1. Se desenvolvió bien en temas como la seguridad y explotando la sensación de asfixia que sentía parte de la población.

Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

Lauro Jardim

Lula (Nota 2): En el primer segmento, tardó en salir del aprieto y pareció carecer de una respuesta preparada ante la evidente mención de Flávio Bolsonaro a las acusaciones formuladas el sábado por Roberta Luchsinger. Desaprovechó varias oportunidades para acorralar a su oponente, quien evitó responder preguntas. En el segundo segmento, se mostró agitado e irritable, lo que no contribuye en absoluto a convencer a los votantes indecisos. Y, en sus palabras de cierre, perdió tiempo atacando la privatización cuando podría haber ofrecido un mensaje de esperanza.

Flávio Bolsonaro (Nota 2): Su participación en el debate tuvo algunas características llamativas: prácticamente no respondió a ninguna pregunta con objetividad; abusó de la ironía y de frases diseñadas para convertirse en eslóganes en las redes sociales ("¿mejoró o empeoró su vida bajo el gobierno de Lula?", por ejemplo, lo dijo dos veces); hizo todo lo posible por irritar a Lula; y logró insertar propuestas sobre seguridad pública que son el sello distintivo de la derecha en varias respuestas, como la castración química para violadores.

Merval Pereira

Lula (Nota 3): Lula, a pesar de haber participado en varios debates, no tuvo un buen desempeño en este decisivo. Sorprendentemente, no estaba preparado para los ataques relacionados con la entrevista de Roberta Luschinger.

Flávio Bolsonaro (Nota 3): Flávio sorprendió por su facilidad, no respondió a las preguntas que eran más delicadas para él, pero Lula no lo hizo sentir incómodo la mayor parte del tiempo.

Miriam Leitão

Lula (Nota 3): Lula desaprovechó algunas buenas oportunidades, pero en general se mantuvo dentro de los temas propuestos. Lanzó un desafío para abrir el secreto bancario y fiscal, y Flávio no lo aceptó.

Flávio Bolsonaro (Nota 2): Flávio Bolsonaro no respondió a las preguntas, se mostró relajado y ocupó el escenario, pero al mismo tiempo se comportó de manera inapropiada frente a los presentadores.

Pablo Ortellado

Lula (Nota 2): Lula se mostró algo lento en la primera parte, que se asemejó más a una pelea callejera que a un debate. Posteriormente, defendió su legado en materia de política económica y social, reafirmando su identidad política.

Flávio Bolsonaro (Nota 2): Flávio era arrogante y cínico, no respetaba a su oponente e ignoraba las preguntas. Era disciplinado en su enfoque para abordar el costo de vida y prometía mano dura en materia de seguridad pública.

Thomas Traumann

Lula (Nota 2): Nervioso desde el principio, olvidó saludar al público, se irritó al oír mencionar a la lobista Roberta Luchsinger, mostró impaciencia con su oponente y no presentó ninguna propuesta. Mejoró a medida que avanzaba el evento.

Flávio Bolsonaro (Nota 3): Como aspirante, podría haber sido arrogante, pero se extralimitó. No respondió a ninguna pregunta, provocó a Lula con gestos y dio la impresión de estar poco preparado. Dado que lidera las encuestas, su desempeño fue mejor.

Vera Magalhães

Lula (Nota 2): Se confundió con el tiempo y las reglas, y cayó en la estrategia de Flávio Bolsonaro de superarlo en las respuestas. Su mejor momento fue al final del primer segmento, cuando usó un minuto extra para enumerar los logros de su gobierno. Tuvo una buena idea al sugerir que ambos hicieran públicas sus propuestas para demostrar quién era honesto y al mencionar el ejemplo del caos económico de Argentina, pero incluso en esos momentos no fue muy claro.

Flávio Bolsonaro (Nota 3): Demostró estar mejor preparado que Lula, utilizó sus respuestas para crear fragmentos para redes sociales y desestabilizó al candidato y a sus asesores burlándose de su oponente. En ocasiones, se mostró arrogante e inmaduro, lo que podría costarle votos. No respondió a ninguna de las preguntas formuladas, hasta el punto de tener que volver a hablar del final de la escala 6 x 1 en otro segmento.

O Globo/GDA