¿Quién va a ganar en Brasil? Divulgan tres nuevas encuestas a seis días del balotaje Lula vs. Flávio Bolsonaro
Estudios de opinión pública de Atlas/Bloomberg, PoderData/AYA y Nexus/BTG muestras escenarios sumamente parejos aunque con variaciones con respecto sus investigaciones anteriores.
Tres nuevas encuestas se divulgaron en la mañana de este lunes en Brasil, a menos de seis días del balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, candidatos del oficialismo y la oposición, respectivamente. Los resultados de las investigaciones se conocen horas después del primer debate cara a cara entre ambos contendientes, aunque no toman en cuenta los movimientos luego del enfrentamiento porque precisamente se cerraron el domingo.
Panorama de sondeos: qué dicen las tres nuevas encuestas previas al balotaje
Las tres encuestas divulgadas corresponden a Atlas/Bloomberg, Nexus/BTG y PoderData/AYA y fueron divulgadas por CNN Brasil. La de Atlas/Bloomberg, que se realizó entre el martes 13 y este domingo 18, contó con una muestra de 4.998 encuestados y tiene un margen de error de un punto porcentual para arriba o para abajo. En este caso, Flávio Bolsonaro aparece primero con el 49,8% y Lula segundo con el 47,6%. La diferencia en favor del candidato opositor es más amplia que el margen de error, por lo que se sitúa como favorito. Un 2,6% de personas dicen que votarán en blanco o anulado o que aún no saben.
En votos válidos, los porcentajes se traducen en 51,1% del opositor contra 48,9% del presidente que va por la reelección.
En la encuesta de BTG/Nexus, que se hizo entre el viernes y el domingo con una muestra de 2.002 entrevistados y que tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, en la respuesta espontánea hay 44,5% para cada uno de los candidatos. Además hay 4,7% de votos en blanco o nulo y 6,2% de indecisos (los sucesivos redondeos pueden implicar que la suma de porcentajes no dé exactamente 100).
En la pregunta que se denomina estimulada o guiada, en la que se les da a los encuestados la lista de opciones, Bolsonaro avanza al 46,5% y Lula queda segundo con 45,9% (en este caso la distancia se encuentra dentro del margen de error). El voto en blanco o anulado se mantiene en 4,7% pero descienden los indecisos o las personas que no responden, que pasan a 2,9%.
Finalmente la encuesta de PoderData/AYA, también realizada entre viernes y domingo pero con 3.000 entrevistados y un margen de error de 1,8 puntos porcentuales, Bolsonaro aparece primero con 49% y Lula detrás con 46%. Esta encuesta implica un giro con respecto a la que se divulgó días atrás por parte de la misma firma, ya que daba a ambos empatados en 47%.
En votos válidos, el estudio da 52% para Bolsonaro y 48% para Lula, volviendo a ampliar la ventaja para el candidato opositor luego del 50-50 de la semana pasada.
Mapa del electorado: cómo se divide el apoyo según género, edad y religión
Las tres encuestas muestran similitudes en la división de los votos en Brasil. Lula es preferido por las mujeres y Bolsonaro por los hombres, con variaciones en los porcentajes que están fuera de los márgenes de error.
Los estudios sí muestran diferencias sobre las preferencias por franjas etarias, también en el nivel educativo. En donde casi no hay diferencias es en los niveles de ingresos: según todos los estudios, Lula es preferido entre los más pobres, que tienen ingresos de hasta 2.000 reales (unos $ 16.000), y Bolsonaro gana en los siguientes grupos de más dinero. Solo una encuesta, la de Atlas/Bloomberg, vuelve a mostrar a Lula como favorito entre las personas de más altas rentas, superiores a 10.000 reales (unos $ 79.000).
Finalmente, todas coinciden en que Lula es el preferido entre los católicos, mientras que Bolsonaro gana entre los evangélicos.
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