¿Quién va a ganar en Brasil? Divulgan tres nuevas encuestas a seis días del balotaje Lula vs. Flávio Bolsonaro

Tres nuevas encuestas se divulgaron en la mañana de este lunes en Brasil, a menos de seis días del balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, candidatos del oficialismo y la oposición, respectivamente. Los resultados de las investigaciones se conocen horas después del primer debate cara a cara entre ambos contendientes, aunque no toman en cuenta los movimientos luego del enfrentamiento porque precisamente se cerraron el domingo.

Panorama de sondeos: qué dicen las tres nuevas encuestas previas al balotaje

Las tres encuestas divulgadas corresponden a Atlas/Bloomberg, Nexus/BTG y PoderData/AYA y fueron divulgadas por CNN Brasil. La de Atlas/Bloomberg, que se realizó entre el martes 13 y este domingo 18, contó con una muestra de 4.998 encuestados y tiene un margen de error de un punto porcentual para arriba o para abajo. En este caso, Flávio Bolsonaro aparece primero con el 49,8% y Lula segundo con el 47,6%. La diferencia en favor del candidato opositor es más amplia que el margen de error, por lo que se sitúa como favorito. Un 2,6% de personas dicen que votarán en blanco o anulado o que aún no saben.

En votos válidos, los porcentajes se traducen en 51,1% del opositor contra 48,9% del presidente que va por la reelección.

En la encuesta de BTG/Nexus, que se hizo entre el viernes y el domingo con una muestra de 2.002 entrevistados y que tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, en la respuesta espontánea hay 44,5% para cada uno de los candidatos. Además hay 4,7% de votos en blanco o nulo y 6,2% de indecisos (los sucesivos redondeos pueden implicar que la suma de porcentajes no dé exactamente 100).

En la pregunta que se denomina estimulada o guiada, en la que se les da a los encuestados la lista de opciones, Bolsonaro avanza al 46,5% y Lula queda segundo con 45,9% (en este caso la distancia se encuentra dentro del margen de error). El voto en blanco o anulado se mantiene en 4,7% pero descienden los indecisos o las personas que no responden, que pasan a 2,9%.

Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

Finalmente la encuesta de PoderData/AYA, también realizada entre viernes y domingo pero con 3.000 entrevistados y un margen de error de 1,8 puntos porcentuales, Bolsonaro aparece primero con 49% y Lula detrás con 46%. Esta encuesta implica un giro con respecto a la que se divulgó días atrás por parte de la misma firma, ya que daba a ambos empatados en 47%.

En votos válidos, el estudio da 52% para Bolsonaro y 48% para Lula, volviendo a ampliar la ventaja para el candidato opositor luego del 50-50 de la semana pasada.

Mapa del electorado: cómo se divide el apoyo según género, edad y religión

Las tres encuestas muestran similitudes en la división de los votos en Brasil. Lula es preferido por las mujeres y Bolsonaro por los hombres, con variaciones en los porcentajes que están fuera de los márgenes de error.

Lula, candidato a la reelección, y Flávio Bolsonaro, de la oposición, durante el debate del 18 de octubre en la cadena BAND. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

Los estudios sí muestran diferencias sobre las preferencias por franjas etarias, también en el nivel educativo. En donde casi no hay diferencias es en los niveles de ingresos: según todos los estudios, Lula es preferido entre los más pobres, que tienen ingresos de hasta 2.000 reales (unos $ 16.000), y Bolsonaro gana en los siguientes grupos de más dinero. Solo una encuesta, la de Atlas/Bloomberg, vuelve a mostrar a Lula como favorito entre las personas de más altas rentas, superiores a 10.000 reales (unos $ 79.000).

Finalmente, todas coinciden en que Lula es el preferido entre los católicos, mientras que Bolsonaro gana entre los evangélicos.