Brasil: baja de edad penal entra en el debate electoral, ¿qué opinan Lula da Silva y Flávio Bolsonaro?

En la recta final de la campaña electoral en Brasil, y al otro día de aprobarse en el Congreso la reducción de la jornada laboral, un nuevo debate se instaló ayer entre los partidarios del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato opositor, Flávio Bolsonaro: la reducción de la edad de responsabilidad penal.

Los asesores de Lula se enfrentaron en el Senado por la posibilidad de incluir una reducción de la edad de responsabilidad penal en el Proyecto de Enmienda a la Constitución (PEC) sobre Seguridad Pública, cuya votación estaba prevista ayer jueves.

Luego de que la oposición propusiera incluir el tema en el texto, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado y uno de los coordinadores de la campaña de Lula, Camilo Santana, presentó una enmienda que contempla la medida, pero que solo se aplicaría a los mayores de 16 años y en casos de delitos graves.

En Salvador, el vicepresidente Geraldo Alckmin también declaró ayer jueves que está a favor de reducir la edad de responsabilidad penal para delitos graves.

La enmienda de Camilo cuenta con las firmas de 28 senadores, la mayoría pertenecientes a la base del presidente Lula. Seis de los diez senadores del PT apoyaron la enmienda.

La propuesta también cuenta con el respaldo de los líderes del MDB, Eduardo Braga (AM), el PSD, Omar Aziz (AM), y el PSB, Cid Gomes (CE), además del apoyo del senador de la oposición Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG).

El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), en São Paulo. Foto: AFP

Sin embargo, la propuesta de Camilo no cuenta con el apoyo de Lula, según aliados del senador del PT. Según una persona cercana a las negociaciones, el presidente instruyó ayer a sus aliados a votar la Enmienda de Seguridad Pública sin modificaciones, lo que permite una tramitación más rápida. En caso de introducir cambios, la propuesta tendría que regresar a la Cámara de Diputados.

En junio de este año, el gobierno de Lula se opuso a una enmienda constitucional propuesta en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados que habría reducido la edad de responsabilidad penal a 16 años. La medida fue aprobada por la comisión, pero desde entonces no ha avanzado.

Una encuesta de Quaest publicada este miércoles mostró que el 61% de los encuestados aprueba la reducción de la edad de responsabilidad penal en Brasil, mientras que el 8% desaprueba la medida.

El tema genera un nuevo enfrentamiento entre los aliados de Lula y el senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal). Una propuesta, impulsada por la oposición, presentada por el senador Rogério Marinho, coordinador de la campaña de Flávio, prevé una reducción a 16 años para delitos comunes y a 14 años en casos específicos, como delitos graves, narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y asociación delictiva.

El candidato presidencial por el Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, saluda a sus seguidores en Largo Glenio Peres, en Porto Alegre, Brasil. Foto: AFP

Jornada laboral

El Congreso brasileño aprobó la noche del miércoles una reducción de la semana laboral, una de las apuestas del presidente Lula para remontar su desventaja ante Flávio Bolsonaro de cara al balotaje del 25 de octubre. La medida, promovida por el gobierno desde hace meses, fija dos días de descanso remunerado en lugar de uno como actualmente y reduce de 44 a 40 horas el límite de horas semanales trabajadas.

El Senado aprobó la reforma constitucional por 75 votos a favor y apenas uno en contra. Con esto completa su trámite legislativo, después de haber sido aprobada en mayo por la Cámara de Diputados. Tras la votación, un grupo de senadores entonó cánticos en favor de Lula.

El senador Flávio Bolsonaro, que había calificado inicialmente la propuesta de “oportunista”, terminó votando a favor. “Estoy recorriendo Brasil, la mayoría de los trabajadores brasileños quieren el fin del 6x1, así que voy a votar a favor del fin del 6x1”, dijo Flávio el martes.

Lula aprovechó el giro para devolverle la crítica a su rival. “Es importante tener en cuenta que nuestros adversarios decidieron ayer que van a votar a favor. Quieren votar por oportunismo electoral”, había dicho el mandatario en otro video publicado antes de la aprobación. La reducción se aplicará de forma gradual a lo largo de los próximos 14 meses.

El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, durante una caravana en Ceilândia, Distrito Federal. Foto: AFP

La Confederación Nacional de Municipios de Brasil calculó que la reducción de la jornada laboral generará un gasto anual de 6.600 millones de reales (1.300 millones de dólares) para las arcas públicas en personal de empresas subcontratadas.

La Confederación de Municipios estima un incremento de 5.140 millones de reales anuales (unos 1.000 millones de dólares) en el gasto con empresas subcontratistas.

Además, habría que sumar unos 1.490 millones de reales (295 millones de dólares) por contrataciones directas.

En un plazo de un año desde de la publicación de la enmienda constitucional, se prevé que se modifiquen los contratos entre las empresas proveedoras de personal y la Administración para adaptarse a la nueva legislación.

“Para mantener el mismo nivel de prestación de servicios públicos, las empresas subcontratadas tendrán que ampliar sus plantillas y repercutirán estos costes”, sostuvo el presidente de la Confederación, Paulo Ziulkoski.

OGlobo (GDA), AFP /

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, principales candidatos presidenciales para las elecciones en Brasil. Fotos: EVARISTO SA/MAURO PIMENTEL/AFP

Bolsonaro 47%, Lula 45%

Una encuesta de Datafolha publicada ayer jueves muestra a Flávio Bolsonaro con el 47% de la intención de voto en la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, que obtiene el 45%. El escenario es un empate técnico, considerando el margen de error de dos puntos porcentuales.

Esta es la primera encuesta del instituto que se publica tras la aprobación por parte del Senado, la noche del miércoles, de la reducción de la jornada laboral. Dado que los investigadores también realizaron trabajo de campo este jueves, es posible que los resultados reflejen, al menos parcialmente, los efectos del avance de la agenda.

En los votos válidos, que excluyen los votos en blanco, nulos e indecisos, Flávio tiene el 51% y Lula, el 49%. OGlobo /GDA