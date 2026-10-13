Elecciones al rojo vivo en Brasil: nueva encuesta muestra empate técnico entre Flávio Bolsonaro y Lula

Una nueva encuesta divulgada en la mañana de este martes en Brasil revela que Flávio Bolsonaro y Lula da Silva están en empate técnico en intención de voto de cara al balotaje del 25 de octubre. En el estudio de opinión pública realizado por Nexus/BTG se indica que el senador opositor, que en la primera vuelta obtuvo el 47%, lleva una ventaja respecto del presidente, que avanzó con el 45%, pero dentro del margen de error, que es de dos puntos porcentuales.

Del mapa de la primera vuelta al empate técnico en el balotaje

En respuestas espontáneas, Flávio Bolsonaro tiene 46% y Lula 44%; el voto en blanco o nulo sería de 5% y no sabe o no contesta el 4% (el punto porcentual faltante probablemente se deba a decimales). En respuestas guiadas, es decir, una vez brindada la lista posible de candidatos, Bolsonaro sube a 48% y Lula a 45%; el voto en blanco o nulo se mantiene en 5% y lo que disminuye es el porcentaje de gente que no sabe o no contesta, que cae a 2%.

Se trata de un giro con respecto al estudio anterior, donde de cara a una eventual segunda vuelta entre ambos el presidente aparecía primero con 46% y Bolsonaro segundo con 44%. En ese estudio, que fue divulgado el 28 de setiembre, casi una semana antes de la primera vuelta, Lula aparecía primero de cara a las elecciones del 4 de octubre, algo que finalmente no sucedió.

En votos válidos en esta nueva encuesta de cara al balotaje, Bolsonaro tendría 52% y Lula 48%.

Pisos, techos y el peso del electorado indeciso

En este estudio, que fue divulgado primero por CNN Brasil y que se realizó con una muestra de 2.002 encuestados, el 92% de los participantes dijeron que ya tienen una decisión tomada y no hay margen para cambiarla, pero el 7% respondió que sí podría cambiar de opinión, mientras que 1% no sabe o no contesta.

Este 7%, de todas formas, no se movería de forma unánime hacia un lado u otro. A los integrantes de ese grupo se les preguntó qué harían en caso de cambiar su voto: 20% respondió que votaría a Lula, 16% a Bolsonaro, 52% que pasaría al voto en blanco o anulado y 12% no sabe o no contesta.

Así las cosas, hay un escenario que muestra una situación pareja pero a la vez favorable para el candidato opositor, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El estudio de Nexus/BTG construye un piso y un techo de cada uno de los contendientes, basado en el porcentaje de personas que anunciaron su voto a uno de ellos, las que dicen todavía tener dudas y las que dicen que podrían llegar a votarlo. En este contexto, Bolsonaro tiene un piso de 46% y un techo de 49%, mientras que Lula tiene un piso de 43% y un techo de 46%. De esta manera, las chances del presidente se reducen a alcanzar su techo y que su oponente no supere su piso.

El senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, durante una reunión con gobernadores y senadores, en Brasilia. Foto: EFE

Quién lidera según género, edad y nivel educativo

Esta encuesta muestra, como otras, que Lula lleva ventaja entre las mujeres y Bolsonaro entre los hombres. También el presidente lleva ventaja en el grupo de los votantes más jóvenes y entre los adultos mayores, pero su oponente lo supera en las franjas etarias que van de 25 a 40 años y de 41 a 59.

En donde sí hay diferencias con respecto a otros estudios es sobre las preferencias por un candidato según el nivel educativo. En este caso, el estudio de Nexus/BTG indica que Lula lidera entre quienes tienen solo educación fundamental (que en Uruguay equivaldría a la escuela y a los primeros tres años de liceo), pero Bolsonaro lidera entre quienes tienen enseñanza media (equivalente a 4°, 5° y 6° de liceo) y la distancia a favor del opositor es aún mayor entre quienes tienen educación superior.