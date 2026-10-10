Las estrategias de Flávio Bolsonaro y Lula da Silva y qué dice el último sondeo a dos semanas del balotaje

A dos semanas del balotaje en Brasil, los primeros sondeos de intención de voto refuerzan las posibilidades de Flávio Bolsonaro, que ya sorprendió al ganar la primera vuelta el pasado domingo 5 obteniendo el 47% de los votos contra el 45% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hasta entonces considerado el favorito para un cuarto mandato. Los sondeos ubican a Flávio Bolsonaro por delante, con el 52% de los votos válidos contra el 48% de Lula.

Esto hace que la campaña para la instancia definitoria del 25 de octubre esté cada vez más caliente, con los dos candidatos desplegando estrategias bien distintas. Mientras Flávio Bolsonaro destaca el deseo de cambio de los brasileños en su primera propaganda televisiva de cara a la segunda vuelta, Lula advierte sobre los “retrocesos” que su rival puede promover.

La propaganda electoral pública, que permite a cada candidato transmitir dos programas diarios de cinco minutos en las redes nacionales de radio y televisión, se reanudó ayer viernes.

“El cambio ya comenzó: vencimos la primera vuelta y ahora no estamos comenzando una nueva campaña, sino dando un paso final para una transformación que comenzó en la primera, cuando Brasil decidió y optó por el cambio”, afirmó Bolsonaro en su primer vídeo de propaganda electoral.

El presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, durante una caravana en Ceilândia, Distrito Federal. Foto: AFP

Lula, por su parte, advirtió que “cambiar no es perder las conquistas y los derechos de los trabajadores” y alertó sobre un “tijeretazo” en los gastos públicos si gana Bolsonaro.

La estrategia en televisión repitió lo que los dos candidatos vienen haciendo en sus redes sociales y en sus primeros mítines, con Bolsonaro destacando el cambio y Lula apostando por el miedo de los electores a la posibilidad de que el opositor cancele o desfinancie los programas sociales.

Bolsonaro repitió varias veces la palabra “cambio” en su propaganda y afirmó que, tras una primera vuelta en la que el país estaba totalmente polarizado, el resultado de las urnas mostró que Brasil está ahora “del mismo lado, del lado del cambio y del lado de Flávio”.

El senador aseguró que los brasileños dejaron claro su deseo de alternancia al elegir las mayores bancadas alcanzadas por el Partido Liberal (PL) en la Cámara de Diputados y en el Senado en los últimos 30 años en Brasil.

El senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, saluda a su llegada a un encuentro con empresarios y partidarios políticos. Foto: EFE

El programa de Lula, en cambio, destacó el “tijeretazo” prometido por su rival. “Esos recortes provocan bloqueos a los servicios y generan pérdidas. No deje esa pesadilla volver. Con Flávio Bolsonaro los brasileños pierden”, advirtió un locutor.

Igualmente explotando el factor miedo, el programa recordó que durante el Gobierno de Jair Bolsonaro los brasileños adquirieron cerca de un millón de armas de fuego. “Con Flávio Bolsonaro su familia pierde y la paz pierde”, advirtió de nuevo el locutor.

Lula ya había utilizado la misma estrategia en un vídeo que divulgó ayer viernes en redes y en el que comparó el “tijeretazo” prometido por su rival con la “motosierra” promovida por el presidente argentino, Javier Milei, para recortar los gastos públicos.

“Allí la promesa era la motosierra. Aquí, el tijeretazo. El resultado práctico siempre es el mismo: en contra del pueblo”, dijo Lula en sus redes sociales al compartir un vídeo con testimonios de argentinos comentando sus dificultades económicas.

El candidato electoral Luiz Inácio Lula da Silva hace declaraciones a la prensa en la sede de la campaña en Brasilia. Foto: AFP

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Flávio Bolsonaro prometió la creación de un “Ministerio de la Prosperidad” si le gana a Lula. También anunció un sistema de cámaras de seguridad por todo el país.

Bolsonaro explicó que este nuevo ministerio ayudará “a quien quiera estudiar, hacer cursos, emprender, obtener crédito, abrir su propio negocio, crecer y prosperar”.

“El Gobierno no es para ser tu dueño, sino tu compañero. Brasil solo va a crecer si tú creces”, proclamó el aspirante del PL, que a su vez negó que vaya a recortar los beneficios sociales de los que Lula hace gala. Flávio aseguró que dará “un tijeretazo” a los impuestos: “Menos dinero para el Gobierno y más para usted”.

Lula, por su parte, anunció la renovación y la ampliación de los subsidios que concede para mitigar el aumento de los precios de los combustibles causado por la guerra en Irán.

Toallas y gorras con la imagen de los candidatos presidenciales brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro en Brasilia. Foto: AFP

Ayer viernes el Gobierno brasileño informó que la inflación interanual subió hasta el 4,58% en septiembre, por encima de la meta del Banco Central.

El aumento de los precios se ha convertido en uno de los principales temas de debate en la campaña electoral, pues Bolsonaro acusa a Lula de ser incapaz de controlar la inflación.

La bolsa de San Pablo cerró ayer viernes con un nuevo día positivo y una subida firme del 1,38% que llevó al selectivo Ibovespa a los 209.066 puntos, un nuevo máximo histórico para cerrar una semana de euforia tras las elecciones.

Los inversores están animados ante la perspectiva de cambio de Gobierno. El lunes fue la jornada de mayores subidas, del 7,70%, y después de una corrección, el parqué brasileño volvió a acelerar en la recta final de la semana. En el cómputo de la semana, el Ibovespa escaló un 8,82%. AFP, EFE

El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, asiste a una audiencia en la sede del tribunal en Brasilia Foto: AFP

Flávio reclama renuncia de De Moraes

Flávio Bolsonaro pidió esta semana la renuncia del magistrado de la Corte Suprema que condenó por golpismo a su padre, Jair Bolsonaro, y por coerción a la Justicia a su hermano, Eduardo Bolsonaro.

El candidato del Partido Liberal tildó al magistrado Alexandre de Moraes de “violador de derechos humanos” y lo acusó de dictar sentencias amañadas para intentar interferir en la segunda vuelta de las presidenciales, en las que se medirá el 25 de octubre al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro salió al ataque de De Moraes poco después de que, el jueves, el magistrado determinara la detención de Eduardo Bolsonaro para que comience a cumplir la condena de 4 años de prisión que le impuso por coacción a la Justicia.

“Moraes, hágale un bien a la Nación y renuncie”, afirmó en una transmisión en directo en sus redes sociales el senador, el más votado en las Presidenciales, con el 47% de los votos, por delante del presidente Lula, que recibió el 45 %.