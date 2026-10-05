Elecciones en Brasil 2026: ¿Cuándo es la segunda vuelta electoral entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva?

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro disputarán la Presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre, según los resultados oficiales de los comicios celebrados este domingo, con el 96,60 % del censo escrutado.

El primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, con el 47,45 % de los votos, y el dirigente progresista, con el 44,66 %, fueron los dos más votados en una primera vuelta sin opciones por los otros diez aspirantes a la jefatura del Estado, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Flávio Bolsonaro, de 45 años, estuvo desde el inicio del recuento por delante de Lula, que empeora sus resultados con respecto a la primera vuelta de 2022, cuando alcanzó el 48,4 % y 57,2 millones de votos.

Tarcísio derrota a Haddad en primera vuelta y gobernará São Paulo durante otros cuatro años

El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmó su condición de favorito y fue reelegido en la primera vuelta este domingo (4), tras derrotar al exministro Fernando Haddad (PT). Con esta victoria, Tarcísio se convierte en el tercer político en gobernar el estado más poblado de Brasil en más de una ocasión. Antes que él, Mário Covas (elegido en 1994 y 1998) y Geraldo Alckmin (elegido en 2002, 2010 y 2014, y también gobernador entre 2001 y 2002 tras el fallecimiento de Covas) lograron la reelección.

El gobernador de São Paulo y candidato a la reelección, Tarcisio de Freitas. Foto: AFP

Michelle Bolsonaro es elegida senadora en el Distrito Federal

La ex primera dama Michelle Bolsonaro (PL) fue elegida senadora por el Distrito Federal este domingo y ocupará un cargo público por primera vez.

La ex primera dama de Brasil y senadora electa, Michelle Bolsonaro. Foto: AFP

La confirmación se produjo alrededor de las 18:32, cuando la candidata obtuvo el 28,98% de los votos. El segundo escaño fue para Bia Kicis, también del PL, quien, con el 93,16% de los votos escrutados, obtuvo el 27,4% del total de votos válidos.

EFE