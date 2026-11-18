Hace ya casi dos años, la Intendencia de Montevideo (IMM) dispuso una investigación administrativa a raíz de una “guerra de agua” en la que participaron más de una quincena de funcionarios del Servicio de Vigilancia de Tránsito, es decir, inspectores. El hecho ocurrió el 31 de enero de 2024.

Ahora, una resolución firmada por el director general del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales, Gustavo Pérez, señala que, a partir de la indagatoria, se pudo constatar que los funcionarios de los turnos vespertino y nocturno, en el horario de 7 a 13 horas, comenzaron la guerra de agua cerca del mediodía. Esta se desarrolló en el espacio de la exbalanza (puesto de instalación de pesaje de vehículos que se utiliza para el estacionamiento de camiones de locomoción) y duró aproximadamente una hora.

Según aclara la resolución, los funcionarios estaban autorizados a celebrar el fin de año, pero no a protagonizar una guerra de agua.

Una vez concluida la investigación administrativa, que había comenzado el 28 de febrero de 2025, la Unidad de Sumarios, ante “la presunta existencia de hechos irregulares”, sugirió propiciar el dictado de un sumario administrativo a los funcionarios mencionados en la resolución, que, según relevó El País, eran 17 en total.

El objetivo, consigna el documento, es “comprobar o determinar respectivas responsabilidades”, aunque sin disponer la “suspensión preventiva” de los afectados, a efectos de preservar las garantías del debido proceso.

En un caso particular, incluso, en el momento en que se dio el episodio una funcionaria se encontraba haciendo uso de su licencia reglamentaria. Otro de los sumariados se jubiló en marzo de este año.

Molestia por la oportunidad

Según pudo saber El País, existe profunda molestia en el personal afectado del Servicio de Vigilancia de Tránsito por la oportunidad en que se da la sanción, después de una investigación de dos años y una vez que ocurrió la visita del papa León XIV en Uruguay —cuando todo el personal inspectivo fue desplegado— y posterior a que se llevé adelante la carrera de San Felipe y Santiago.

Algunos consultados —que pidieron no ser mencionados—, además, consideran que están siendo usados de chivo expiatorio para disimular otras carencias de gestión de la IMM cuando la guerrilla de agua es una práctica tradicional en esa fecha del año y de la que incluso han participado exinspectores de tránsito que luego ocuparon cargos de jerarquía. Otra fuente afirmó que hubo una denuncia similar en otro departamento de la comuna, pero el expediente fue archivado.