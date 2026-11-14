La intendencia sumarió a su directora de Sumarios por irregularidades en su asistencia al trabajo

La Intendencia de Montevideo (IMM) inició un sumario a su directora de Sumarios, Verónica Quebral, por irregularidades en su asistencia a trabajar, así como a otro funcionario de la oficina.

Según una resolución de este lunes, el director de la Asesoría Jurídica, Álvaro Richino, se había enterado de “posibles irregularidades” y había dispuesto una "información de urgencia” sobre el “registro de asistencia” de la directora de Sumarios, que trabaja bajo su órbita.

Jurídica tomó los descargos de los trabajadores implicados y a partir de eso entendió que "pudo resultar comprometida la responsabilidad" de Quebral y también del funcionario Guillermo Castelli.

Por lo tanto, el director del departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales, Gustavo Pérez, dispuso la instrucción de un sumario administrativo, sin suspensión preventiva, a ambos funcionarios. El procedimiento estará a cargo de la Juridica de este departamento.

Una vez concluido, la intendencia resolverá si corresponde una sanción.

El caso ya había sido denunciado por el edil blanco Eric Spektor semanas atrás.

En diálogo con El País, el edil había dicho que la directora de Sumarios “es quien debería dar el ejemplo frente a otros funcionarios” y había atribuido esta situación al funcionamiento general de la intendencia en manos del Frente Amplio. “Es notoriamente una mala costumbre de 40 años en el gobierno de la ciudad, que los llevan a manejarse con un grado de impunidad importante”, aseguraba.

Antes de sumariar a Quebral, la intendencia abrió un expediente sobre sus presuntas irregularidades. Allí constaba que en 25 días, en un periodo de 12 meses, no había registro de que hubiese ido a trabajar, ni tampoco el motivo de su eventual ausencia.

A partir de esto, Spektor convocó a la secretaria general de la intendencia, Viviana Repetto, a la Junta Departamental para que vaya a dar explicaciones. La comparecencia de Repetto, de cuyo departamento depende la Asesoría Jurídica, tendrá lugar el próximo miércoles.

¿Quién es Quebral?

Verónica Quebral es una abogada que lleva 45 años trabajando en la intendencia. En 2017 pasó a dirigir la Unidad de Sumarios y desde entonces sigue en ese cargo aunque figura como directora interina.

Su oficina es la que se encarga de las faltas disciplinarias de los funcionarios. Según la propia web de la comuna, el cometido es “instruir y dictaminar en los sumarios e investigaciones administrativas dispuestos por el Intendente e informar en materia disciplinaria”.

Dentro de la escala salarial de la intendencia, el cargo de directora de Sumarios está en el Grado SIR 19. De acuerdo a esta escala, a Quebral le corresponde un salario de $228.745 nominales por ocho horas diarias, sin contar todas las compensaciones que tienen los funcionarios de la comuna capitalina.

Consultada por El País ante la apertura del expediente, Quebral le había restado magnitud a las presuntas irregularidades. Dijo que se trataba solamente de siete omisiones de marca (aunque el expediente diga algo distinto) y aseguró haber probado que fue a trabajar todos los días a los que apunta la investigación.

“Efectivamente se creó un expediente respecto a presuntas inconsistencias en mis registros de asistencia. Se trata de siete omisiones de marca en un periodo de un año y medio”, dijo en un mensaje escrito.

“Se me dio vista de las actuaciones y evacué la misma, probando, a mi criterio, que los días mencionados en el expediente concurrí a trabajar, como lo hago desde hace 45 años”, añadió.

¿Cuáles son las irregularidades?

En el expediente, según constató El País, se detectó que en 25 días, entre abril de 2025 y marzo de 2026, no hay registro de que Quebral haya concurrido a trabajar.

En las planillas de la comuna, en el apartado de las “incidencias” donde debería aparecer el motivo no consta ninguna explicación en estos casos.

Las anomalías se registraron a lo largo de siete meses.

En abril de 2025 hubo 16 días laborales y en 10 de esos no se registró la presencia de Quebral en la intendencia.

En mayo y junio esa situación se repitió una vez por cada mes.

Luego, en agosto de ese año, hubo tres días donde no se observa registro de que haya ido a trabajar. En el mes de noviembre eso sucedió cuatro veces.

En 2026 la conducta se repitió. En febrero de este año, hay cinco días en los que aparece que no fue a trabajar. En marzo volvió a pasar una vez.

Además, en todos estos meses, las veces en las que sí hay constancia de que haya ido a trabajar, no aparece nunca que haya marcado su ingreso. Es decir, en el apartado de “marcas” de las planillas solo se ve la hora en la que se fue de la intendencia, no cuándo entró.