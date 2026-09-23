“La vara tan baja”: IMM gastó US$ 9 millones en premiar a trabajadores por cumplir con compromisos de gestión

Cada cuatro meses, la Intendencia de Montevideo le paga a sus funcionarios una partida especial por cumplir con compromisos de gestión. Estos objetivos son definidos por las autoridades de cada área en un proceso donde participan funcionarios.

Por este concepto, la comuna pagó $390 millones, unos US$ 9,4 millones, a lo largo de 2025. Los datos los procesó el edil blanco Eric Spektor a partir de la Rendición de Cuentas 2025.

El problema es que muchas de las metas son fácilmente realizables. Es decir, se termina pagando un extra por objetivos —definidos en la gestión anterior— que no son realmente extraordinarios.

El departamento de Cultura fue el que más dinero destinó a este rubro en 2025: fueron $76,2 millones. Entre las metas cuatrimestrales se encontraba limpiar mensualmente los pluviales del techo del Planetario, que el Complejo Crece de Flor de Maroñas haga una actividad por el Día del Niño y que el Museo de Historia del Arte envíe todos los meses datos a un observatorio.

Dentro de Gestión Humana y Recursos Materiales, que desembolsó $39,8 millones, el área de Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional tenía que hacer por lo menos una comunicación sobre un nuevo sistema de certificaciones médicas en líneas.

En Movilidad, que por ejemplo gastó un total de $20,6 millones, había una meta que planteaba realizar un informe sobre las obras que ejecutó la División de Vialidad en 2024.

“No se puede sostener un proyecto de gobierno serio con jerarcas que pongan la vara tan baja y las prioridades totalmente desdibujadas”, opina el edil Spekctor en diálogo con El País.

“Solo por compromisos de gestión gastamos cerca de diez millones de dólares, mientras tenemos el 80% de los camiones de basura en mal estado. Con esta plata compramos algún que otro camión…”, continúa.

Pago por funcionario

Los compromisos de gestión se delimitan y se pagan en una frecuencia cuatrimestral.

En enero de 2025 el valor de la compensación fue de $ 26.995, en mayo de $ 27.921 y en setiembre de $ 27.921, según la respuesta de la intendencia a un pedido de informes que hizo Spektor.

Pero estos valores no se pagan siempre completamente. La partida varía dependiendo del porcentaje de cumplimiento de las metas.

Intendencia Municipal de Montevideo Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

La intendencia no paga nada si el coeficiente de cumplimiento es menor al 70%. Si está entre el 70% y el 94%, se hace un cálculo teniendo en cuenta el porcentaje de cumplimiento. Y si es de 95% o más, se paga totalmente.

Por otro lado, ese “coeficiente de cumplimiento” tiene una forma específica de calcularse. Se suman los promedios ponderados de distintos componentes que refieren a distintos niveles de la administración. Un 70% corresponde al componente de desempeño sectorial, un 20% al desempeño individual y un 10% al desempeño institucional o global.

Departamento por departamento

De los datos que procesó Spektor se puede ver cuánto gastó cada departamento dentro de la intendencia capitalina.

El principal, como se señaló antes, fue Cultura con $76,2 millones. Lo siguió Secretaría General con $49,6 millones, Gestión Humana y Recursos Materiales con $39,80 millones y Desarrollo Social con $38,54 millones.

Más abajo apareció el departamento de Desarrollo Ambiental, que tuvo un gasto $35,8 millones, Desarrollo Urbano con $31,5 millones y Movilidad con $20,6 millones.

Finalmente, Desarrollo Sostenible e Inteligente desembolsó $13,4 millones por compromisos de gestión, en Planificación fueron $11,2 millones, en Desarrollo Económico $9,4 millones, en Recursos Financieros $8,6 millones y en Contaduría General $2,5 millones.

Los municipios tuvieron un gasto total de $53 millones. Discriminados uno por uno se puede ver que el G gastó $8,5 millones, el A $8,2 millones, el E $7,9 millones, el B $6,4 millones, el F $6,2 millones, el C $5,9 millones, el D $5,8 millones y el CH $4,5 millones.

Se auditan anualmente

La Auditoría Central de la intendencia se encarga de auditar los compromisos de gestión todos los años, según dijo el director de Gestión Humana y Recursos Materiales, Gustavo Pérez.

Durante la comparecencia de su departamento en la Junta Departamental por la Rendición de Cuentas, Pérez contó que la Auditoría Central se “jerarquizó” por decisión del intendente Mario Bergara.

Pasó de estar en Gestión Humana a Secretaría General, que depende directamente del intendente.

