IMM retira palmeras afectadas por el picudo rojo y planta un árbol autóctono en Bulevar Artigas

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció el comienzo de la plantación de un nuevo tipo de arbolado tras el retiro de decenas de palmeras afectadas por el fenómeno del picudo rojo en la calle Bulevar Artigas.

En su lugar, se incorporó la especie conocida como ibirapitá. Según lo planteado por el organismo capitalino en un comunicado, la elección de esta especie se argumenta por las características del espacio donde fue implementada, además de los beneficios ambientales y paisajísticos que aporta el ejemplar.

Se trata de un árbol autóctono de gran porte, que puede desarrollar una copa amplia que permite proyectar una sombra sobre una extensa superficie ya que puede alcanzar entre 20 y 25 metros de altura, siendo considerada la especie de mayor tamaño de nuestra flora según el sitio oficial del Parque Roosevelt.

Foto: Intendencia de Montevideo.

Ibirapitá, el árbol que plantará la IMM conocido como el "árbol de Artigas"

Esta especie tiene un estrecho vínculo con José Gervasio Artigas, debido a las decenas de relatos que indican que el prócer, durante su exilio en Paraguay, solía pasar gran parte de su tiempo bajo la sombra de un robusto árbol de ibirapitá

A su vez, este ejemplar forma parte de distintos paisajes públicos en distintas calles principales de la ciudad, como avenida Italia, avenida Centenario, avenida Libertador y Dámaso Antonio Larrañaga.

En ese contexto, el organismo indica que Bulevar Artigas cuenta con las condiciones necesarias para adoptar esta especie de gran porte, que permitirá generar un nuevo paisaje dentro de la avenida, además de poder recuperar la presencia de sombra en un futuro cercano.

Trabajador participando en las labores de plantación de árboles de ibirapitá. Foto: Intendencia de Montevideo.

En lo que respecta a los trabajos de plantación, la IMM ya informó que se encuentran actualmente en ejecución y abarcarán desde la calle Cuñapirú hasta el monumento a Luis Batlle Berres, y desde allí hasta la avenida Millán.

Sin embargo, lo informado por el organismo no aclara en qué horarios o días se desarrollarán los trabajos, ni en qué fecha finalizarán. No obstante, no se prevé que afecte el tránsito de la zona.