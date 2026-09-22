Tras reunión entre presidentes, gobierno valora la "sintonía" con Lula en la previa electoral de Brasil

Asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que como todos los años se está desarrollando en estos últimos días de setiembre en la ciudad de Nueva York, tiene importancia —para países como Uruguay—, sobre todo, por las reuniones bilaterales o multilaterales que se mantienen en paralelo al evento principal. Porque es una oportunidad única, en la medida en que se concentran jefes de Estado de todas partes, para propiciar diálogos que suelen ser igualmente relevantes por su contenido como por el "mensaje" político que transmiten con el solo hecho de existir y comunicarse.

Tal fue el caso de la reunión que el presidente Yamandú Orsi tuvo ayer al mediodía con su par de Brasil —y "querido amigo" del uruguayo—, Luiz Inácio Lula da Silva, en días especialmente movidos para el líder del Partido de los Trabajadores (PT), sumido en un duelo cabeza a cabeza con Flávio Bolsonaro —los últimos sondeos marcan un empate técnico—, a quien enfrentará en las urnas en menos de semanas. De hecho, la intensidad de la campaña electoral es tal que Lula no llegará a permanecer 24 horas en Nueva York —emprenderá su regreso luego de su inaugural discurso de este martes—, con lo que la delegación del presidente Orsi destaca en forma particular que el brasileño haya previsto en su apretada agenda el encuentro con el mandatario frenteamplista.

La reunión también tuvo lugar en momentos en que el partido de gobierno, el Frente Amplio, se encuentra movilizando e involucrando a sus bases en una campaña en estrecha coordinación y articulación con el PT —en la que se promueven actividades como la que se hizo en la tarde de ayer en la Huella de Seregni, a donde el propio FA y el llamado Comité Popular de Lucha Aguante a Lula en Uruguay invitaron a una mesa redonda para reflexionar sobre el escenario electoral brasileño y "sus repercusiones en la región".

Que en política exterior el gobierno procura una línea que no siempre es coincidente con la de su fuerza política es algo que desde la Cancillería se ha buscado dejar de manifiesto en diferentes momentos y en relación a distintos temas—por ejemplo, en lo concerniente al conflicto en Gaza o al relacionamiento con Estados Unidos—; y entre ellos, precisamente, está el posicionamiento con respecto a la campaña brasileña, de la que Orsi ha procurado mantener una prudente distancia. Eso no significa, no obstante, que la reunión de este lunes —que fue solicitada por el gobierno uruguayo— no pueda leerse a través del tamiz de la evidente afinidad personal que tiene Orsi con el brasileño, con quien además conversó sobre la marcha de la campaña, según reconstruyó El País con participantes del encuentro.

La "sintonía" entre ambos gobiernos, destacó una fuente del Ejecutivo, es evidente, aunque no se muestren "banderas" de apoyo al contrincante del hijo de Jair Bolsonaro.

El intercambio, la confianza de Lula y un anuncio

Ante una pregunta general sobre cómo estaba viendo el proceso electoral, Lula dijo estar "confiado" en salir victorioso en la segunda vuelta, pese a la incertidumbre que marcan las encuestas.

Pero el interés de Lula y el de Orsi también se fijó en otros aspectos, algunos de los cuales fueron resumidos en los respectivos posteos en X.

"Con Lula, como siempre, agenda concreta —escribió Orsi—. En Nueva York hablamos de comercio, infraestructura compartida, desarrollo productivo, integración y regulación de las apuestas deportivas. Gracias, querido amigo".

Tive nesta segunda-feira (21) um encontro bilateral com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em Nova York, no contexto da semana de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU.



Conversamos sobre a integração latino-americana e caribenha, bem como sobre as ameaças do extremismo… pic.twitter.com/rp0492YcI5 — Lula (@LulaOficial) September 21, 2026

Lula fue algo más específico. Antes de dar paso a varias publicaciones de campaña —incluyendo una promoción de su encuentro con el progresista alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani—, el brasileño dedicó cinco párrafos al diálogo con el uruguayo. En su tuit dijo que se conversó sobre "la integración latinoamericana y caribeña, así como sobre las amenazas del extremismo político y de la desinformación en la región y en el mundo"; manifestó, además, su interés por conocer más profundamente "la experiencia uruguaya de regulación de las apuestas en línea (bets)"; y agradeció, para sorpresa del gobierno uruguayo —que entiende que el anuncio todavía es prematuro— "la autorización concedida a Brasil para el uso del excedente de la cuota uruguaya de exportación de carne bovina a China".

Lo que ofreció Uruguay, pero que está pendiente del aval de China, es cederle a Brasil parte de las porciones de cuotas de carne que tienen ingreso con arancel preferencial al gigante asiático —y que abarca un total de 324 mil toneladas— de las que no se hará uso este año.

No fue a cambio de nada, aseguraron fuentes del Ejecutivo. Pero este gesto debe leerse, agregaron, en el marco de las negociaciones que siguen en curso, en la interna del Mercosur, por el reparto de cuotas de exportación hacia la Unión Europea. "Esto facilita todo", resumió un jerarca del gobierno.