Paridad absoluta en un eventual balotaje en Brasil: los datos de la última encuesta entre Lula y Bolsonaro

La consultora BTG/Nexus publicó este lunes su última encuesta de opinión de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Brasil el próximo domingo 4 de octubre. De acuerdo al estudio, el mandatario de ese país y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula Da Silva, lidera la encuesta con un 40% de intención de voto, seguido por su principal competidor, Flávio Bolsonaro, con 37%. Más abajo les siguen el escritor Augusto Cury con el 6%, Ronaldo Caiado con 5%, Renan Santos con 3%, y Romeu Zema con un 1%.

Sin embargo, en una eventual segunda vuelta "Lula y Flávio Bolsonaro parecen estar prácticamente empatados", señala en el estudio. En ese sentido, indican que el mandatario brasileño cuenta con un 46% de intención de voto, frente a Bolsonaro que cuenta con 45%.

A menos de dos semanas de las elecciones, el estudio también refleja que la decisión de voto entre los electores "parece estar consolidada". "Entre los votantes de Lula en la primera vuelta, el 90% afirma que su voto ya está decidido, mientras que el 92% de los votantes de Flávio Bolsonaro opina lo mismo", subrayan.

Candidatos. Uruguay atento a los impactos de los resultados de las elecciones en Brasil el 4 de octubre. Foto: AFP fotos

Ficha técnica

La encuesta fue realizada entre el 18 y el 20 de setiembre de este año. Se entrevistó a 2006 votantes mediante una entrevista telefónica asistida por computadora.

El margen de error es de 2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95 %. La muestra está compuesta por votantes de 16 años o más, residentes en territorio brasileño.

¿Cuántos aprueban y desaprueban a Lula en Brasil antes de las elecciones?

Una encuesta de Datafolha publicada la semana pasada reveló que el 50% de los brasileños desaprueba la gestión de Luis Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, de Brasil). Por otro lado, el 48% aprueba su administración.

El sondeo, encargado por Globo y el periódico Folha de S.Paulo, se realizó entre el 15 y el 16 de septiembre y tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales. El nivel de confianza de la encuesta es del 95%.

El panorama se mantuvo estable en comparación con la última encuesta, publicada la semana pasada. El índice de aprobación del gobierno de Lula se mantuvo en el 50%, y su índice de aprobación individual fue del 47%, aumentando un punto porcentual en esta nueva ronda de investigación.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto en Brasilia. Foto: AFP

El cuestionario no midió el impacto del anuncio del gobierno federal de reajustar el programa "Bolsa Familia" en un 15%.

Al ser consultados sobre su valoración del gobierno de Lula, el 42% respondió que la administración de Lula es mala o pésima, porcentaje que se mantiene sin cambios respecto a la encuesta anterior.

Otro 34% calificó al gobierno como excelente o bueno, dos puntos porcentuales más que la semana pasada. Un 23% más lo consideró regular, y el 1% no supo responder.

Con información de Felipe Grinberg de O Globo/GDA.