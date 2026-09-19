Más vuelos, Brasil al frente y tarifas aéreas estables: cómo se mueve la demanda de viajes para el verano 2027

Las agencias de viajes ya comenzaron a recibir reservas para el próximo verano 2027, con enero entre los períodos de mayor demanda y Brasil nuevamente entre los destinos más preferidos por los uruguayos. La mayor cantidad de vuelos directos, una oferta amplia de asientos y precios que, según operadores del sector, se mantienen en niveles similares a los del año pasado, están impulsando las reservas con varios meses de anticipación.

Alejandra de la Cuadra, jefa de producto de Hiperviajes, señaló que Brasil vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de la demanda general, con el nordeste como uno de los principales focos de interés. De la Cuadra destacó particularmente el crecimiento que tendrá la conectividad con Recife, a partir de la incorporación de nuevos vuelos directos para el verano.

“Hoy tenemos dos vuelos directos semanales y para verano vamos a tener nueve, un montón”, afirmó. Según explicó, Porto de Galinhas es actualmente uno de los destinos más vendidos, junto con Recife y Maragogi.

A modo de ejemplo, en la página web de la compañía un paquete combinado de Maceió con Maragogi (con salida el 10 de enero) cuesta US$ 1.560 por persona en plan familiar, con pasaje aéreo y siete noches de alojamiento.

La ejecutiva de Hiperviajes afirmó que las tarifas aéreas se encuentran "en niveles accesibles" y que hasta el momento no se concretaron los temores que existieron previamente sobre un posible encarecimiento asociado al petróleo. Según señaló, con el correr de los meses los valores se fueron normalizando y actualmente se manejan tarifas similares a las de temporadas anteriores.

No obstante, Brasil no es el único destino que concentra reservas. El Caribe continúa mostrando una demanda fuerte, fundamentalmente en destinos tradicionales como Punta Cana (República Dominicana) y México.

Punta Cana. Foto: Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana

Por ejemplo, un paquete a Playa del Carmen cuesta US$ 1.519 por persona en plan familiar, con traslados, pasaje aéreo y siete noches de alojamiento incluído.

Entre las alternativas de menor precio aparecen además los viajes terrestres hacia el sur de Brasil. Hiperviajes comercializa paquetes en ómnibus hacia Florianópolis y Camboriú desde US$ 450, una modalidad que De la Cuadra definió como tradicional y demandada dentro del mercado uruguayo.

Los cruceros completan la oferta para la temporada. Este verano, MSC no llegará a Montevideo y tendrá salidas desde Buenos Aires. Costa Cruceros, en cambio, aumentará su presencia y extenderá su operativa desde diciembre hasta marzo, un mes más que en temporadas anteriores.

“Hay mucha gente que no se anima, pero una vez que se animó, se vuelve crucerista”, afirmó De la Cuadra. A su entender, el producto resulta atractivo porque combina alimentación, espectáculos y actividades para adultos y niños. “Al uruguayo le gusta mucho viajar con todo resuelto”, resumió.

A modo de ejemplo, hay un paquete por siete noches con salida el 11 de marzo recorriendo Argentina, Brasil y Uruguay por US$ 595 por persona en plan familiar.

Crucero. Foto: Archivo El País.

Una tendencia similar fue señalada por Rosina Saldombide, gerenta comercial de Jetmar, quien indicó que las consultas y ventas para el verano comenzaron a moverse con varios meses de anticipación. Actualmente, la agencia tiene más de 100 paquetes publicados y activos para la temporada, con alternativas que van desde propuestas terrestres de US$ 450 por persona hasta viajes en avión a Brasil, el Caribe y Estados Unidos.

“Tenemos bastante entusiasmo, el público está confirmando todo lo que nos consulta”, señaló Saldombide.

Brasil también aparece como el principal protagonista en esta agencia. Recife encabeza las preferencias y la agencia ya registra ventas para ese destino. Río de Janeiro y Salvador de Bahía también muestran una demanda relevante, según Saldombide, quien además destacó que la temporada contará con una importante cantidad de opciones regulares de vuelos directos

A modo de ejemplo, un paquete a Salvador de Bahía con siete noches de alojamiento y pasaje aéreo cuesta US$ 707.

Esa alta disponibilidad de asientos también está teniendo efecto sobre los precios. Pese a que meses atrás existían dudas sobre una eventual suba de las tarifas, Saldombide coincidió con De la Cuadra en cuanto a que desde Jetmar no están observando aumentos en comparación con la temporada pasada.

Por su parte, Laura Sabatel, supervisora de ventas de Cisplatina, dijo que el mercado ya tiene “la cabeza puesta” en el verano y destacó nuevamente a Brasil y el Caribe como los destinos que concentran mayor interés.

En el caso de Brasil, la agencia dispone tanto de opciones terrestres como aéreas. Los paquetes en ómnibus parten desde unos US$ 480 por persona para viajes de ocho días a Camboriú o Florianópolis. También existen alternativas terrestres a Río de Janeiro por unos US$ 1.100 por persona para una estadía de 10 días.

Florianópolis. Foto: Commons.

Entre los paquetes aéreos, Cisplatina ofrece siete noches en Río de Janeiro, con desayuno, vuelos, seguro de viaje y traslados por alrededor de US$ 990 por persona. Búzios se ubica en torno a US$ 1.020 y Salvador de Bahía, con alojamiento cuatro estrellas, ronda los US$ 1.100. Otros destinos como Maceió, Natal, Pipa y Fortaleza manejan valores similares.

Las opciones en el Caribe se encuentra en un escalón superior de precios, fundamentalmente porque buena parte de los paquetes incluyen modalidad all inclusive. Para enero, Cisplatina ofrece opciones en el Caribe mexicano desde unos US$ 2.090 por persona, aunque los valores varían según el destino y el hotel elegido.

Miches, un destino que Sabatel señaló como cada vez más demandado, se ubica en torno a US$ 2.200, mientras que Bayahibe parte de aproximadamente US$ 2.150.

En Cisplatina también se destacan las consultas hacia Europa y Sabatel puso como ejemplo tarifas Montevideo-Madrid por unos US$ 850. En ese marco, Cisplatina ofrece, por ejemplo, un paquete hacia Europa por US$ 2.250, con 17 días de recorrido, excursiones, alojamiento y desayunos para visitar Francia, Italia y España.