Alerta por crucerismo en Montevideo: MSC baja cantidad de escalas y dejará de embarcar pasajeros en la capital

La compañía de cruceros MSC modificará su operativa en Uruguay para la temporada 2026-2027: dejará de embarcar y desembarcar pasajeros en el puerto de Montevideo y reducirá significativamente sus escalas en la capital. En la práctica, los uruguayos que quieran tomar un crucero de la empresa deberán hacerlo desde Buenos Aires.

La decisión responde principalmente a los costos portuarios, según explicaron a El País fuentes del rubro.

Asimismo, aclararon que esto no significa que los cruceros de la compañía dejen de llegar al país. Los barcos continuarán realizando escalas turísticas, lo que permitirá que los pasajeros internacionales -y los uruguayos que arranquen su viaje en Buenos Aires- bajen a recorrer la ciudad, pero sin operaciones de embarque ni desembarque de viajeros que comiencen o terminen su viaje en Montevideo.

Crucero. Foto: Archivo El País.

“Van a hacer escalas turísticas: el barco llega, los pasajeros bajan, pasean y vuelven a subir. Lo que no va a pasar más es que uruguayos embarquen o desembarquen en Montevideo”, afirmó.

Cinco escalas en Montevideo y más presencia en Punta del Este

Según explicaron desde el Ministerio de Turismo (Mintur), la compañía realizará solo cinco escalas en Montevideo durante toda la temporada 2026-2027, mientras que en la actual se habían programado 16. Por su parte, Punta del Este recibirá 25 escalas en la próxima temporada, mientras que en la temporada 2025-2026 se habían programado 10. Como resultado, el cambio en la operativa genera una baja significativa en la capital, mientras que en el este del país las escalas crecerán en el futuro. Además, desde el Mintur indicaron a El País que están "trabajando intensamente" al respecto.

El cambio implica que el puerto de Montevideo perderá, además de la llegada de turistas, parte de la actividad asociada a la operativa de los cruceros, como el aprovisionamiento de las embarcaciones.

“Si el barco necesita carne, leche, huevos, papel higiénico o combustible, todo eso solo se puede cargar en Montevideo. Punta del Este no está preparado para hacer aprovisionamiento de buques”, explicaron fuentes relacionadas al crucerismo.

El factor costos

Por otra parte, fuentes del rubro explicaron a El País que el principal motivo detrás de la decisión es el nivel de costos portuarios en Uruguay, un tema que incluso fue discutido recientemente con autoridades del gobierno.

Puerto de Montevideo, vista aérea. Foto Archivo El País.

“Los puertos en el mundo están peleándose por captar compañías de cruceros. Algunos bajan más los costos y otros no. Uruguay hoy es más caro que Dubái o que Barcelona”, sostuvieron.

También señalaron que los ejecutivos de las compañías comparan el costo final de cada escala al definir sus itinerarios. “El que decide dónde poner los barcos mira el número final. Si Montevideo cuesta una cosa y otro puerto cuesta 50% menos, la cuenta es muy clara”, afirmaron.

En ese sentido, agregaron que aunque la diferencia por escala pueda parecer relativamente baja, el impacto total es significativo cuando se multiplica por toda la temporada.

“De repente estamos hablando de US$ 20.000 o US$ 30.000 por escala, pero cuando lo multiplicás por todas las escalas de la temporada te da cientos de miles de dólares de diferencia”, sostuvieron.

Reuniones con autoridades

El tema fue planteado en una reunión este lunes entre ejecutivos del sector y autoridades del gobierno, que incluyó al ministro de Turismo, Pablo Menoni, representantes de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Pablo Menoni. Foto: Ignacio Sánchez.

“El lunes se planteó que se necesita una reducción de por lo menos un 30% de los costos portuarios”, señalaron fuentes del sector.

Entre los cargos incluidos en esos costos están las tasas por pasajero, manejo de residuos, inmigración y otras tarifas asociadas a la operativa de los barcos.

El resultado de esta situación es que Montevideo perderá su rol como puerto de embarque para MSC, aunque seguirá siendo escala turística dentro de los itinerarios regionales.

“El barco va a seguir viniendo, los turistas van a bajar y recorrer la ciudad, pero el uruguayo que quiera tomar ese crucero va a tener que embarcar en Buenos Aires”, concluyeron.