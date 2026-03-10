Quién era Mauricio Nanni, el exgolero y gerente deportivo del Montevideo Wanderers que falleció a los 46 años

El fallecimiento de Mauricio Nanni a los 46 años conmovió al fútbol uruguayo ya que se trató de una triste noticia no solo para Montevideo Wanderers, sino también para todo el mundo del deporte.

Es que el exgolero que se venía desempeñando hasta hace algunos meses como gerente deportivo del equipo del Prado murió este lunes tras luchar durante varios años contra una dura enfermedad como la del cáncer.

Los mensajes no se hicieron esperar y muchos clubes a los que Mauricio defendió y también compañeros de ruta con los que compartió su carrera deportiva se expresaron en las diferentes redes sociales.

Surgido en el club del Prado, Mauricio Nanni debutó en el primer equipo del Bohemio en 1998 y allí jugó hasta 2004, año en el que emigró al Racing de Santander de España para luego pasar al Racing de Ferrol.

En 2006, el golero fichó por el Marathón de Honduras y un año después regresó a Uruguay para jugar en Defensor Sporting, después se fue al Aucas de Ecuador, tuvo su primer pasaje por Bella Vista y volvió a Europa en 2008 para defender al Niki Volos de Grecia.

En 2010 volvió a su casa, a Wanderers, donde jugó una temporada ya que luego se fue a CAI de Comodoro Rivadavia de Argentina para después regresar a nuestro país y firmar con Cerrito primero para luego tener su segundo pasaje por Bella Vista y cerrar su carrera como profesional en Villa Española.

"Dio una mano grande dentro y fuera de la cancha en el Villa, incluso cuando ya no estaba en el club", dijeron a Ovación desde el club.

Mauricio Nanni también jugó en la selección de Uruguay ya que estuvo en el plantel que quedó en el cuarto puesto en el Mundial Sub 20 de Nigeria 1999 y también disputó con la mayor la Carlsberg Cup 2003 en Hong Kong, trofeo que conquistó la Celeste en tanda de penales con el golero atajando uno en la definición frente a Irán en la final.

Mauricio Nanni en Wanderers. Foto: Archivo El País.

La vida después del fútbol, pero en el fútbol

Villa Española fue el último club profesional en el que Mauricio Nanni jugó, pero no el último en el que estuvo porque tras cerrar su carrera dentro de la cancha, comenzó una fuera de ella y lo hizo como gerente deportivo.

En esa institución trabajó y dejó su huella, hasta incluso colaboró una vez fuera del club, cuando ya se había transformado en gerente deportivo de Wanderers.

En esa función le dedicó muchas horas a ambas instituciones. "Dio una mano grande dentro y fuera de la cancha en el Villa, incluso cuando ya no estaba en el club", dijeron a Ovación desde Villa Española.

En el Bohemio, donde fue capitán y referente como jugador, su historia como gerente deportivo también marcó una época ya que trabajó durante varios mandatos de diferentes corrientes dentro del club y por supuesto, siempre fue una persona muy querida por su calidad profesional y humana.

Cabe destacar también que una vez diagnosticado con cáncer y con todo lo que eso implica Nanni nunca dejó de trabajar en Wanderers y hasta incluso lo hizo estando internado en algunas oportunidades mientras cursaba diferentes tratamientos en Uruguay y alguno en el exterior.