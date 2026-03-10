Conmoción en el fútbol por el fallecimiento de Mauricio Nanni, exjugador y gerente deportivo de Wanderers

El fútbol uruguayo está de luto tras conocerse en las últimas horas el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera golero y gerente deportivo del Montevideo Wanderers, institución en la que trabajó durante muchísimos años, incluso mientras cursaba una dura enfermedad.

"Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias", publicó en sus redes sociales la institución del Prado.

Además, Wanderers dio detalles del velatorio de Nanni que se llevará a cabo en la jornada de este martes de 10:00 a 13:00 horas en la empresa Luis Moro de Sayago.

Nanni trabajó durante muchísimos años como gerente deportivo del equipo Bohemio y se mantuvo en funciones en la gestión que encabezó Germán Barcala incluso lidiando contra un cáncer que le diagnosticaron hace algunos años.

El exgolero viajó a San Pablo para encarar una serie de tratamientos e intervenciones en ese período y en el último tiempo, ya con Jorge "Chifle" Barrios al mando del club, había llegado a un acuerdo para no continuar en sus funciones debido a que le era muy complicado trabajar lidiando con esa enfermedad.

Durante la presidencia de Barcala, Nanni llegó a trabajar incluso estando internado ya que le dedicaba muchísimas horas a Wanderers, club en el que se transformó en una persona muy querida por todos los Bohemios y donde forjó también una relación importante ya que su hijo Franco juega en las juveniles de la institución.

Mauricio Nanni en un partido de Wanderers por el Campeonato Uruguayo. Foto: Archivo El País.

La carrera de Mauricio Nanni: referente de Wanderers con experiencias en el exterior

Mauricio Nanni surgió en Wanderers, club en el que debutó en Primera División en 1998. En el Bohemio jugó hasta 2004, año en el que emigró al Racing de Santander de España para luego pasar al Racing de Ferrol.

En 2006, el golero fichó por el Marathón de Honduras y un año después regresó a Uruguay para jugar en Defensor Sporting, después se fue al Aucas de Ecuador, tuvo su primer pasaje por Bella Vista y volvió a Europa en 2008 para defender al Niki Volos de Grecia.

En 2010 volvió a su casa, a Wanderers, donde jugó una temporada ya que luego se fue a CAI de Comodoro Rivadavia de Argentina para después regresar a nuestro país y firmar con Cerrito primero para luego tener su segundo pasaje por Bella Vista y cerrar su carrera como profesional en Villa Española.

"Dio una mano grande dentro y fuera de la cancha en el Villa, incluso cuando ya no estaba en el club", dijeron a Ovación desde el club.

Mauricio Nanni también jugó en la selección de Uruguay ya que estuvo en el plantel que quedó en el cuarto puesto en el Mundial Sub 20 de Nigeria 1999 y también disputó con la mayor la Carlsberg Cup 2003 en Hong Kong, trofeo que conquistó la Celeste en tanda de penales con el golero atajando uno en la definición frente a Irán en la final.