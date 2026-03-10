¿Normalidad o alarma? Qué dicen en la interna de Peñarol por los nueve lesionados en el inicio de la temporada

El clásico del Gran Parque Central fue un oasis para Peñarol en cuanto a resultados —le ganó 1 a 0 a Nacional—, pero también entorno a un tema que viene complicando bastante a Diego Aguirre en el inicio de la temporada 2026 como el de las lesiones.

Ya son nueve los futbolistas que han sufrido lesiones en el comienzo de este año con varios que ya volvieron y están a la orden del entrenador, pero otros que aún no tienen fecha de regreso a las canchas.

¿Qué pasa? ¿Preocupa el tema en la interna? ¿Hay algo que se pueda hacer? Ovación consultó a varios integrantes del Consejo Directivo sobre esta situación que ocupa a algunos y que alarma a otros.

“Siempre se habla sobre el informe deportivo semanal. Ese informe trae el rendimiento de los jugadores, el análisis del partido, cuántas veces tiró al arco un equipo, cuántas tiró el otro, las faltas que cometimos, las tarjetas, todo eso se analiza en el Consejos Directivos con el informe deportivo. Y una parte de ese informe siempre habla de las lesiones, pero hasta cuando no tenemos lesionados”, le dijo a Ovación el presidente Ignacio Ruglio.

“Lo que se analiza más es si estamos teniendo una cantidad de cosas anormales o no. Y una de las cosas que siempre se dicen en esta época del año es que al inicio de la temporada te pasa, y más cuando traes jugadores con poco rodaje. Te puede pasar perfectamente con Mauricio Lemos, con Laxal, te puede pasar con los que menos rodaje tienen”, agregó el titular aurinegro.

Ruglio le bajó el perfil porque entiende que es algo “normal” y que “pasa en el 100% de los clubes”. “No hay un cuadro que no tenga esa cantidad de lesionados normalmente en el inicio de la temporada”, dijo.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el partido ante Danubio. Foto: Estefanía Leal.

Al presidente de Peñarol le ocupa el tema pero no es algo sobre lo que ponga especial énfasis ya que lo considera como algo que ocurre en muchos clubes del fútbol uruguayo y también de otros países.

Pero del lado de la oposición lo ven con un grado más de preocupación y un consejero consultado dijo a Ovación: “Se ha puesto el tema arriba de la mesa desde hace varias reuniones. Se presenta el informe deportivo y demás, pero no hay una respuesta concreta. Creo que no es normal que tengamos esta cantidad de jugadores lesionados”.

Hasta el momento, el equipo de Diego Aguirre apenas jugó seis partidos oficiales entre Supercopa Uruguaya y Torneo Apertura con nueve jugadores que hay sufrido lesiones. A esos se les suman Germán Barbas y Javier Cabrera, quienes se siguen recuperando tras haber sido operados de ligamentos cruzados. El juvenil está cerca del regreso y el Cangrejo volverá para la segunda parte de la temporada 2026.

“No puede ser que tengamos tantos lesionados. Algo se está haciendo mal y se debe revisar”, dijo otro consejero de la oposición consultado sobre este tema que no deja en paz a la institución Mirasol.

“Hemos ligado mal con las roturas de ligamentos en 2025, pero no con las lesiones. Vos mirás a otros equipos y han tenido la misma cantidad o más lesiones que nosotros. Por eso sigo diciendo que es algo normal de la inactividad de varios de los jugadores que llegaron y de otros que se recuperaron de los cruzados. De jugadores sanos, salvo lo de Nahuel y lo de Abel que fue un golpe que derivó en ese esguince, no hemos tenido lesiones”, remarcó el presidente Ignacio Ruglio.

Nahuel Herrera visiblemente dolorido tras la lesión que sufrió en el hombro en el cruce entre Peñarol y Danubio. Foto: Estefanía Leal.

En esa línea, el titular Carbonero dijo que no le preocupa esta situación y que no está ni cerca de tomar medidas al respecto, mientras que desde la oposición remarcaron que las alarmas están encendidas: “Hay preocupación porque son muchos los lesionados”.

Lo cierto es que si bien parecía que el tema tenía un impasse, el sábado Peñarol sufrió dos lesiones que preocupan, la planificación de la Fiera se puede ver afectada de cara a los próximos partidos y sobre todo, al inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Esto es algo que pasó siempre en Peñarol y creo que va a seguir pasando”, dijo una fuente del Consejo Directivo de Peñarol consultada por las lesiones que tienen a maltraer a Diego Aguirre en el inicio de la temporada 2026. Desde la oposición remarcaron que hay preocupación y contaron: “Es como que siempre hay un jugador lesionado, lastimado y no es que son dos o tres, son varios y a veces ni juegan”.

Tras lo ocurrido el sábado con Nahuel Herrera y Diego Laxalt, la situación que más preocupa es la del zaguero de 21 años que hoy será sometido a una resonancia magnética para ver la entidad de su lesión en el hombro.

Abel Hernández salió lesionado en el arranque del partido ante River Plate. Foto: @SerieRdeLP.

Los jugadores lesionados, los que ya volvieron y los que están en proceso de recuperación en Peñarol

Abel Hernández

El 17 de enero en el amistoso frente a River Plate de Argentina sufrió un esguince de rodilla. El ligamento quedó comprometido y viajó a Barcelona para hacer un tratamiento. Su vuelta está cerca.

Maximiliano Olivera

El capitán sufrió un esguince de rodilla el 21 de enero y estuvo 39 días afuera. Volvió el 1 de marzo y jugó 10’ frente a Nacional en el GPC. El sábado no estuvo a la orden ya que prefirieron cuidarlo.

Nahuel Herrera

En la pretemporada sufrió una contractura que lo tuvo mal y lo sacó del clásico de la Supercopa a los 45’. El sábado volvió a lesionarse en el hombro y se le harán estudios médicos. Preocupa su situación.

Lorenzo Couture

En plena pretemporada, Lorenzo Couture sufrió una lesión muscular que le impidió jugar la Copa de la Liga AUF en verano. El sábado ya estuvo en el banco de suplentes en el juego frente a Danubio.

Lucas Hernández

Luego de superar una lesión de meniscos en el cierre del 2025, en el inicio del 2026 Lucas Hernández sufrió una lesión muscular que hasta el momento lo mantiene por fuera de las convocatorias.

El momento en el que la sanidad de Peñarol atiende a Diego Laxalt tras su lesión. Foto: Estefanía Leal.

Diego Laxalt

Después de que Peñarol decidiera frenarlo con la meta de que llegara al clásico, Diego Laxalt jugó en el GPC, pero entró el sábado ante Danubio y antes de terminar el primer tiempo se sintió y salió.

Franco Escobar

El lateral argentino es otro caso cuyas lesiones o molestias son producto de una larga inactividad. El cuerpo técnico lo frenó a tiempo y el sábado pudo completar por primera vez un partido entero.

Eduardo Darias

Volvió a jugar oficialmente el 1 de febrero, luego tuvo minutos el 7 en el inicio del Apertura y sufrió un desgarro que hasta ahora lo mantiene al margen. Podría estar convocado este sábado con Albion.

Tomás Olase

Al volante juvenil le ocurrió lo mismo que a Eduardo Darias. La exigencia en la vuelta a la competencia tras la intervención le generó una lesión muscular y de momento está en sanidad.