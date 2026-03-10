Mientras Orsi no se decide, expertos de la reforma salen a explicar que el túnel es clave y a Bergara le preocupan los plazos

Este mes, el presidente Yamandú Orsi debería definir cómo va a ser la reforma del transporte metropolitano. Hay varios aspectos que ya están acordados, pero no todos, por ejemplo el más polémico: el túnel por 18 de Julio.

No es ningún secreto que al intendente de Montevideo, Mario Bergara, no lo entusiasma la idea de soterrar la avenida. En las últimas semanas, manifestó su preocupación en cada entrevista y rueda de prensa que hizo.

Dejó frases como que le “parece bien que haya críticas” al túnel y que “es más, no es una propuesta de la Intendencia de Montevideo”. También dijo que "no se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel".

Aunque el intendente asegura que no quiere discutir a través de los medios sobre esta reforma, sus salidas han dejado clara su postura, manifestando reparos que ya ha comunicado en las reuniones con el Ministerio de Transporte, de Economía y la Intendencia de Canelones.

Mario Bergara, intendente de Montevideo. Estefanía Leal/Archivo El País

Fuentes de la comuna dijeron a El País que la preocupación principal está en los plazos.

Bergara quiere que las obras se terminen en 2029. En octubre de ese año habrá elecciones nacionales y en mayo de 2030 elecciones departamentales.

Desde la intendencia piden al Ejecutivo un plan de obras que marque los plazos. Si estos muestran que se llega a 2029 con el túnel completo en todo 18 de Julio, se resolvería la principal preocupación de Bergara, pero igual habría reticencias.

La propuesta que hizo el intendente tiempo atrás fue que el túnel comience en Ejido y vaya hasta Plaza Independencia, es decir, que recorra la mitad de la avenida. Además, la intendencia también maneja la opción de que no haya soterramiento y que los ómnibus vayan por arriba, lo que implicaría el menor tiempo de obras entre todas las opciones.

Proyecto de reforma del transporte. Foto: FADU

Un factor que pesa “muchísimo”

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció este lunes que a la hora de definir si hacer un túnel o no pesa “muchísimo” el factor político.

“Es lo que te dice el intendente de Montevideo”, dijo Sánchez. “Y yo creo que todos coincidimos en que no podemos llegar al año 2029 en las elecciones y no tener resuelto el sistema de transporte metropolitano”, continuó.

Proyecto de reforma del transporte. Foto: FADU

De todas formas, Sánchez dio su opinión, que fue en el mismo sentido de lo que han dicho también desde el Ministerio de Transporte. “Yo creo que la solución es el túnel, hay que ver hasta dónde, porque el túnel puede ser todo 18 de Julio, puede ser hasta Ejido, puede ser hasta Fernández Crespo. Habrá que ver cómo, pero para eso el gobierno departamental se tiene que poner de acuerdo”, dijo en La Diaria Radio.

El secretario aseguró que la decisión se tomará durante este mes de marzo.

¿Cómo será la reforma? La reforma que está preparando el gobierno incluye la instalación de un modelo BRT (bus rapid transit) para conectar Zonamérica y El Pinar con Ciudad Vieja. El plan implica carriles exclusivos, ómnibus de más de 200 pasajeros y ascenso y descenso de pasajeros por varias puertas (el boleto se validaría al entrar a las paradas, que serían cerradas). Ya hay consenso en que las dos líneas BRT irían por Camino Maldonado / 8 de Octubre y Giannattasio / Avenida Italia y que coincidirían en la zona de Tres Cruces. Allí se debería hacer una estación multimodal con pasajes subterráneos por los que podrían pasar ambas líneas. Lo que todavía no está definido es qué pasa una vez que los BRT lleguen a la zona de Tres Cruces. Es decir, cómo irían hasta Plaza Independencia para ingresar luego a Ciudad Vieja. La opción con los tiempos de viaje más cortos es la que implica hacer un túnel completo por 18 de Julio, pero también se puede solo hacer un tramo o no hacerlo directamente. Más allá de estas dos troncales de alta frecuencia, la intención es reestructurar las líneas que los alimentan, así como las que van para el oeste de Montevideo.

Salieron los expertos

Pero mientras el intendente cuenta que le preocupa el impacto de las obras en la movilidad de la ciudad y en los negocios de 18 de Julio, técnicos que trabajan en la reforma salen a defender la importancia del soterramiento.

Por un lado, habló el economista especializado en movilidad, Gonzalo Márquez, que preparó el plan del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) en el que hoy en día se inspira el proyecto del gobierno y que está como coordinador técnico del proyecto.

Según explicó en entrevista con El País, los tiempos de viaje proyectados aumentarían considerablemente sin el túnel. Incluso, no se podrían reducir un tercio como marca el objetivo que anunció el presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General.

Exposición. El presidente de la República, Yamandú Orsi, dará su segundo discurso ante la Asamblea General este lunes, a las 18.30, en lo que será su primera rendición de cuentas ante el Parlamento. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El Pais

Márquez dijo que si se toma el viaje de Plaza Independencia a Zonamérica, “la reducción del tiempo de viaje respecto a la situación actual sería de 33% en el escenario con soterramiento completo y 23% sin soterramiento”.

Por otro lado, el arquitecto Lucio de Souza, que también trabajó en la reforma, dijo que llevar en superficie los BRT por 18 de Julio sería una “solución mala”

A su criterio, empeoraría la situación actual de la avenida principalmente debido a la presencia de dos líneas de ómnibus de 25 metros por 18 de Julio, con los problemas de logística y seguridad que provocaría.

“Hay ríos de tinta escritos sobre experiencias en el mundo de BRT en áreas centrales por la superficie que terminan generando un decaimiento completo del área. Se habla de desagregación de veredas, termina decayendo, los locales cierran o vienen locales de cosas de mala calidad, porque el valor baja”, dijo a El Observador el profesor grado 5 del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de la Facultad de Arquitectura.