A la velocidad de un metro internacional: ¿qué tan rápido irían los ómnibus por el túnel de 18 de Julio?

Por estas horas, el presidente Yamandú Orsi definirá si la reforma del transporte metropolitano incluirá, o no, un túnel por la avenida 18 de Julio y para tomar la decisión el mandatario, junto a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) cuenta con varios informes sobre la mesa.

Se trata del aspecto más delicado de la reforma por las implicancias que tendría: las obras llevarían unos tres años y la inversión implicaría unos 200 o 300 millones de dólares más, según un documento que hizo CSI Ingenieros y que publicó, junto a varios otros informes, el MTOP.

Entonces, ¿por qué hacer el túnel? Hay varios elementos positivos: permitiría repensar 18 de Julio en superficie (la intención es extender las veredas y potenciarlo como paseo público), se evitarían afectaciones del transporte público en eventos como marchas (porque estas irían por arriba y los ómnibus por abajo) y la velocidad se duplicaría al recorrer ese tramo bajo tierra.

Proyecto de reforma del transporte. Foto: FADU

De hecho, la velocidad que alcanzaría el transporte público con el túnel por 18 de Julio sería similar a la de los metros de otras partes del mundo. Así lo afirma el citado documento de CSI Alternativas de priorización del transporte público en el área céntrica de Montevideo.

“El caso de la alternativa del túnel, mientras tanto, se asemeja de acuerdo con las estimaciones a las velocidades operativas alcanzadas por sistemas de metro o BRT aislado de los flujos transversales, alcanzando los 30 km/hr”, se lee allí.

La propuesta del gobierno implica la instalación de un modelo BRT (bus rapid transit) que incluye carriles exclusivos, ómnibus eléctricos de más de 200 pasajeros y ascenso y descenso de pasajeros por varias puertas, gracias a que los boletos se validarían antes de entrar a las paradas (que serían cerradas).

Estos ómnibus irían por dos grandes trayectos: por Camino Maldonado y 8 de Octubre y por Giannattasio y Avenida Italia. Ambos confluirían en la zona de Tres Cruces, desde donde partirían hacia Plaza Independencia por 18 de Julio (o por paralelas). El plan del gobierno implica que entren luego por Ciudad Vieja.

¿A la velocidad de un metro?

Actualmente la principal avenida de Montevideo es uno de los corredores más lentos de la capital: la velocidad es de entre 10 y 14 km/h para el transporte público. Recorrerlo, lleva unos 22 minutos, según números que manejan las autoridades. Si se hace el túnel, la velocidad promedio sería de 30 km/h y los tiempos de viaje de unos siete minutos.

En general, los metros alcanzan velocidades similares a esa o incluso menores, si se toma una distancia entre paradas (o estaciones) como la que se prevé que haya por 18 de Julio. Si las paradas están más distanciadas entre sí, la velocidad aumenta.

En los BRT que quiere utilizar el gobierno en el área metropolitana, las paradas estarían a entre 400 y 600 metros de distancia.

Tomando en cuenta la información existente en fuentes públicas, hay varios casos en otros países que oscilarían en una velocidad promedio similar. Se consideran distintos factores como el tiempo que se demora al detenerse en las paradas; no es la velocidad máxima que puede alcanzar el vehículo.

Si se observa el metro de Barcelona (y se hace un promedio de la línea 1 a la 5) la velocidad comercial es de un poco más de 26 km/h con una distancia entre estaciones de unos 700 metros.

La línea M1 del metro de Milán tiene una distancia similar: están cada 720 metros las estaciones. La velocidad promedio allí es de 28 km/h.

La Circle Line de Londres tiene una separación entre estaciones de 750 metros y la velocidad es de cerca de 24 km/h.

Finalmente, la Asakusa Line de Tokio tiene una distancia entre estaciones de 0,9 kilómetros con una velocidad de 29 km/h.

Como se ve, cuanto más distancia hay entre las estaciones, mayor velocidad. En la Shinjuku Line, que tiene una distancia entre estaciones de más de un kilómetro, la velocidad trepa a 34 km/h.

Y en Londres, en la Central Line, con 1,5 km entre estaciones, la velocidad es de 37 km/h.

Proyecto de transporte público por Avenida Ocho de Octubre Foto: Cinve

Pero si se compara el mismo espacio entre paradas, e incluso siendo más alto, el BRT igual consigue velocidades más altas que el metro.

La ventaja que tienen los BRT sobre los metros, o incluso los tranvías, es que pueden frenar y arrancar más rápido. Las ruedas, como las que tienen los ómnibus, tienen más adherencia con el suelo que el metal con el riel.

¿Y si no hay túnel?

Todavía no está definido si habrá túnel por 18 de Julio o no. Y hay otras opciones disponibles que cumplen el cometido de conectar la zona de Tres Cruces con Plaza Independencia y luego Ciudad Vieja.

El túnel es la opción que daría la velocidad más alta (30 km/h) y los tiempos de viaje más bajos (6,5 minutos), según el documento de CSI Ingenieros. Sin embargo, la inversión treparía a entre US$ 205 y 369 millones, dependiendo del método de construirlo, y el plazo de obra sería de casi tres años de realización.

Ómnibus de transporte urbano circulando en el transito por Av. 18 de Julio. Foto: Leonardo Mainé

Por otro lado, las opciones de no hacer túnel, implicarían un costo mucho menor, de entre US$ 8,9 y 12 millones, en una obra que llevaría entre medio año y un año entero.

¿Pero qué resultados conseguirían en cuanto a tiempos de viaje y velocidad?

Si se define que los BRT vayan por la superficie de la avenida, la velocidad sería de 18 km/h y el recorrido durante todo el tramo llevaría 11 minutos.

Luego, hay otra opción y es que uno de los sentidos vaya por arriba de 18 de Julio (por ejemplo, el que va hacia Plaza Independencia) y que el otro vaya por Colonia (el que va a Tres Cruces). También está la posibilidad de que un sentido vaya por Colonia y el otro Mercedes, ambas calles paralelas a 18 de Julio. En estos casos, la velocidad conseguida sería de 22 km/h y el tiempo de viaje de nueve minutos.