Si no se hace el túnel en 18 de Julio, ¿por dónde podrían ir los ómnibus BRT hasta Plaza Independencia? 

Si el gobierno decide hacer un túnel por 18 de Julio el transporte público en el área metropolitana va a tener mejores tiempos de viaje y mayor velocidad. Sin embargo, en simultáneo, el país deberá hacer una inversión mayor y las obras insumirán varios años con la principal avenida de Montevideo entre maquinaria. Por este motivo, es que hay varias opciones sobre la mesa.

Pero antes que nada, ¿la reforma que quiere hacer el gobierno se resume solo en el túnel?

No. El plan del gobierno implica instalar el modelo BRT (bus rapid transit) en el transporte metropolitano. Este modelo incluye ómnibus de 200 pasajeros, carriles exclusivos y ascenso y descenso de pasajeros por varias puertas. Todo se traduce en una caída en los tiempos de viaje.

La decisión implicó dejar de lado otras alternativas como la instalación de tranvías que buscaban mejorar el transporte sin recurrir a soterramientos.

Habrá dos grandes trayectos BRT: uno irá por Camino Maldonado y 8 de Octubre y otro por Giannattasio y Avenida Italia. Ambos coincidirán en Tres Cruces para luego entrar al Centro. Es decir, con túnel o no, los ómnibus BRT van a hacer el viaje desde Tres Cruces hasta la zona de Plaza Independencia (y luego a Ciudad Vieja).

Lo que todavía no se conoce es cómo será específicamente el trayecto por el Centro.

En este sentido, un documento publicado por el Ministerio de Transporte este jueves y realizado por CSI Ingenieros evalúa distintas alternativas.

Las opciones y sus costos

Una de las alternativas es que los BRT vayan por un túnel debajo de 18 de Julio y otra es que lo hagan sobre la superficie de la avenida.

Pero además, el informe plantea que hay dos calles paralelas donde se podrían instalar carriles para estos ómnibus: Colonia y Mercedes. Asimismo, añade una cuarta opción: que uno de los sentidos vaya por Colonia y el otro por 18 de Julio.

El informe muestra que cuando se juzgan aspectos como la velocidad, la regularidad y la zona como espacio público, entre otros aspectos, la mejor opción es que se haga un túnel. Sin embargo, cuando se observan otros elementos, principalmente el dinero, la elección cambia.

Proyecto de reforma del transporte. Foto: FADU

Cientos de millones

Hacer un túnel significaría una inversión de entre US$ 205 y 369 millones, dependiendo del método para construirlo, indica el documento Alternativas de priorización del transporte público en el área céntrica de Montevideo de noviembre de 2025.

En cambio, las opciones que incluyen mantener a los BRT sobre la superficie implicarían un costo de entre US$ 8,9 y 12 millones.

Por otra parte, a estas opciones se les pueden agregar pasos a desnivel en lugares puntuales. Estas modificaciones incrementan el costo, pero siguen estando muy por debajo de hacer un túnel por toda la avenida. Así, la inversión sería de entre US$ 26 y 41,5 millones.

En cuanto a plazos temporales, los números van en el mismo sentido.

La opción de soterrar todo 18 de Julio llevaría casi tres años con el tipo de construcción más favorable.

Llevar los BRT sobre la superficie –en las distintas combinaciones de calles– implicaría una obra de entre medio año y un año entero. Si se le agregan obras a desnivel puntuales, el plazo se extiende y abarca entre un año y medio y dos años.

Si se priorizan estos motivos, y se da menos peso a factores como la velocidad, para el informe la mejor opción es que los BRT vayan por Colonia y Mercedes.

La opción de Colonia y Mercedes

CSI Ingenieros eligió esas dos calles porque cumplen con dos requisitos: están cerca del eje 18 de Julio y no tienen cortes desde la zona de Tres Cruces hasta Plaza Independencia.

Tanto en la calle Colonia como en Mercedes hay espacio para una sola línea BRT (es decir para un sentido cada una), pero también para dos carriles de autos particulares o un carril solo y una estación (porque este modelo incluye paradas cerradas a las que se puede entrar después de pagar el boleto).

En este caso, se deberían hacer algunos cambios urbanísticos, como mudar a calles paralelas las líneas de transporte público que pasan actualmente por estas dos

Con esta opción de Colonia y Mercedes, la velocidad promedio es de 22 km/h, e incluso sube un poco si se hacen pasos a desnivel. Se alcanza la misma velocidad si uno de los sentidos del BRT va por 18 de Julio (en lugar de Mercedes) y el otro va por Colonia.

Según el informe, en estos casos la velocidad conseguida es “media”, pero sigue estando por debajo de la “alta” que tendría el túnel por 18 de Julio.

Y la velocidad es “baja” si se decide que los BRT vayan por la superficie de la avenida. Allí la velocidad sería de 18 km/h, mejorada un poco si se le agregan pasos a desnivel.

Por otro lado, si se observa la regularidad esperada para cada escenario, la situación es similar.

Si se hace el túnel la regularidad sería “muy alta”, con una tasa de demora “mínima” ya que no habría interferencias de semáforos ni de otros vehículos.

Parada soterrada en 18 de Julio. Foto: proyecto enviado al BID.

En cambio, si se decide que un sentido del BRT va por una calle y el otro por otra (como 18 y Colonia o Colonia y Mercedes) la regularidad es “media”. Esto se debe a que la coordinación independiente de cada corredor permite “olas verdes independientes por sentido, adaptables al perfil de demanda y velocidad específico”.

Finalmente, si se va porque estos ómnibus vayan solo por arriba de 18 de Julio, la regularidad sería “muy baja”. Esto requeriría sincronizar semáforos comunes para ambos sentidos, “generando conflictos con las intersecciones con giros, cruces peatonales y sensibilidad por demanda asimétrica”. De todas formas, se podría subir la regularidad a simplemente “baja” si se hacen las obras a desnivel.

18 de Julio como espacio público

Otro aspecto de la opción de llevar los BRT sobre 18 de Julio está en cómo afectaría la zona como espacio público. La presencia de estas líneas de alta velocidad y frecuencia podrían “suponer una barrera entre un lado y otro” de la avenida y podría haber una “segregación” entre ambas aceras. Esto pasaría también, aunque quizás en menor medida, si solo uno de los sentidos va por 18 de Julio (y el otro por Colonia).

Estación sobre 18 de Julio y vista del espacio superficial de la avenida. Foto: render incluido en el proyecto enviado al BID

En cambio, si los BRT van por Colonia y Mercedes estos dos corredores se potenciarán con un amplio flujo de gente. Liberarían a 18 de Julio de la carga más “pesada” de transporte de pasajeros “permitiendo que se mantenga como eje cívico y gran espacio público de la ciudad”.

Sin embargo, al ceder mucho de su tránsito peatonal, 18 de Julio perdería “potenciales compradores” en sus comercios.

Lo contrario sucedería si se hace el túnel. La idea en este caso es potenciar 18 de Julio como paseo ampliando las zonas para peatones y para comercios, así como la vegetación.

Además, teniendo en cuenta que la avenida suele albergar marchas o eventos multitudinarios (como la Marcha del Silencio, la del 8M o el Desfile Inaugural del Carnaval) si los BRT van por debajo, o por las paralelas, su tránsito se mantendría estable.