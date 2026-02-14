Nacional vs. Racing por la segunda fecha del Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional disputa hoy ante Racing el primer partido oficial del año en el Gran Parque Central y desea regalarle una victoria a su gente. Se enfrentan desde las 20:30 horas por la segunda fecha del Torneo Apertura y el encuentro podrá verse en vivo a través de DSports, los cables de Montevideo y el Interior. En streaming estará disponible en Disney+, mientras que ya no se podrá ver por Antel TV..

Después de la sufrida victoria en Florida ante Boston River, los dirigidos por Jadson Viera buscan prolongar las señales de buen juego que mostraron durante el complemento en el Estadio Campeones Olímpicos, sobre todo apelando a la velocidad de los extremos para desnivelar y a una delantera poblada.

El Bolso no podrá contar con Juan Cruz de los Santos, quien sufrió un desgarro en el recto femoral del cuádriceps izquierdo, pero recupera a uno de los referentes del plantel: Gonzalo Carneiro, quien en principio irá al banco de suplentes.

Por su parte, Nicolás “Diente” López, quien no estuvo en el debut por una dolencia lumbar, entrenó a la par casi toda la semana, a excepción de un día, por lo que no se sabe con certeza si estará o no en la convocatoria.

Nicolás "Diente" López en pleno partido con Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En el caso de Maxi Silvera, que fue determinante con su ingreso ante el Sastre, todos los focos apuntan a lo que será su primer partido como titular después del esfuerzo que hizo el club para incorporarlo.

El 11 pretende convertir su primer gol con la camiseta del Bolso después de haber estado muy cerca de lograrlo en la primera jornada, donde tuvo un cabezazo a la red que terminó siendo anulado por fuera de juego.

Del otro lado estará un equipo liderado por Christian Chambian que viene de caer 4-2 frente a Deportivo Maldonado en el Parque Roberto y desea dar la sorpresa en condición de visita.

Tiene el desafío de reemplazar a Thiago Espinosa, quien emigró al América de México a préstamo por un año y con opción de compra.

La mesa está servida en el GPC y se espera un gran marco de público para recibir al vigente campeón uruguayo, quien desea seguir con puntaje perfecto.

Maxi Silvera, nuevo futbolista de Nacional, en su presentación junto con el vicepresidente Flavio Perchman. Foto: Natalia Rovira.

Nacional vs. Racing por la segunda fecha del Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Hora: 20:30

TV: DSports, cables de Montevideo e interior, Disney+.

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Héctor Bergaló y Matías Rodríguez.

Cuarto árbitro: Federico Arman.

VAR: Jonhatan Fuentes y Richard Trinidad.

Nacional

Luis Mejía; Emiliano Ancheta/J. Pintado, S. Coates, J. Millán, F. Bais; C. Oliva, L. Boggio, T. Verón Lupi, R. Martínez; M. Gómez, M. Silvera.

D.T. Jadson Viera.