Estados Unidos rechazó respuesta para el fin de la guerra de Irán y Trump afirmó que “ya no se reirán más”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó ayer domingo de “totalmente inaceptables” las condiciones de Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, lo que aumenta la probabilidad de que el conflicto siga tras semanas de negociaciones. “No me gusta. TOTALMENTE INACEPTABLE”, escribió Trump en su red Truth Social. Irán había respondido más temprano ayer a la última propuesta de paz de Washington, advirtiendo que no se contendría para responder a cualquier nuevo ataque estadounidense ni permitiría más buques de guerra extranjeros en el estrecho de Ormuz. Asimismo, Irán amenazó a Francia y al Reino Unido por el despliegue de buques militares cerca de Ormuz, al tiempo que hay declaraciones de países del Golfo que han recibido ataques de drones en bases en sus territorios.

Lo cierto es que, más de un mes después del cese al fuego iniciado el 8 de abril, no hay avances hacia el fin definitivo de la guerra en Oriente Medio, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que la guerra con Irán “no ha terminado”.

Reino Unido y Francia

Reino Unido y Francia buscan crear una coalición internacional que asegure el estrecho de Ormuz cuando se logre un acuerdo de paz. El martes, los dos países acogen a ministros de Defensa de unas 40 naciones para hablar de planes militares para restablecer los flujos comerciales en Ormuz, informó el gobierno británico. Pero Irán advirtió ayer domingo que se enfrentarán a “una respuesta decisiva e inmediata” si despliegan sus barcos en el estrecho. “Solo la República Islámica de Irán puede establecer la seguridad en este estrecho y no permitirá que ningún país interfiera en estos asuntos”, publicó en X el viceministro de Exteriores, Kazem Qaribabadi.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que su país nunca “consideró” un despliegue naval militar en el estrecho de Ormuz y precisó que su plan era una misión de seguridad “concertada con Irán”.

Francia Macron sale al paso para aclarar su posición El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó ayer que “jamás se planteó la posibilidad de un despliegue francés o franco-británico” en el estrecho de Ormuz, pero señaló que Francia está preparada, después de que Irán advirtiera a París y Londres que responderá de manera “firme e inmediata” a tal escenario. “Nunca se ha contemplado realizar un despliegue, pero estamos preparados”, aseveró Macron en rueda de prensa conjunta en Nairobi con su homólogo keniano, William Ruto. “Hemos establecido una misión ‘ad hoc’, codirigida con el Reino Unido, que ha reunido a 50 países y organizaciones internacionales para garantizar, en colaboración con Irán y EE.UU, la reanudación del tráfico marítimo y las rutas de transporte”, afirmó. EFE

Más ataques

En el frente de Líbano, el Ministerio de Salud informó que dos paramédicos del Comité Islámico de Salud, afiliados al grupo terrorista Hezbolá, murieron ayer en bombardeos israelíes. Teherán respondió con represalias en países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz. “La República Islámica de Irán envió, a través de un mediador pakistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra”, reportó la agencia oficial de noticias IRNA, ya mencionada.

La respuesta de Irán se centra en “poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima” en el Golfo y el estrecho de Ormuz bajo su control, según IRNA. Trump acusó a la república islámica de “reírse” de su país. “¡Ya no se reirán más!”, añadió. En una entrevista difundida ayer, Trump declaró que solo necesitaría dos semanas para atacar “cada uno de los objetivos” restantes en Irán, e insistió en que la república islámica ya está derrotada “militarmente”.

“Nunca nos inclinaremos ante el enemigo, y si se habla de diálogo o negociación, no significa rendición ni retirada”, dijo en X el presidente iraní, Masud Pezeshkian. En tanto, Netanyahu, reafirmó en una entrevista divulgada ayer que la guerra con Irán “no ha terminado” y que queda material de uranio enriquecido que tiene que ser retirado de Irán. Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas”, afirmó.

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, dijo que “nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses”. Varios objetivos en el Golfo fueron atacados ayer domingo, incluido un carguero que navegaba hacia Catar.

El Ministerio de Defensa catarí señaló que un carguero que llegaba a sus aguas procedente de Abu Dabi, con bandera estadounidense, fue alcanzado por un dron al noreste del puerto de Mesaieed. De su lado, Emiratos Árabes acusó a Irán de ser responsable de un ataque que tuvo como objetivo su territorio. Kuwait también reportó un intento de ataque que dijo ser neutralizado.

Tratamiento médico Premio Nobel fue liberada en Teherán Las autoridades iraníes liberaron bajo fianza ayer domingo a la laureada con el Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, quien fue trasladada a Teherán para recibir tratamiento médico, anunció su fundación. Tras diez días de hospitalización en Zanyán, en el norte de Irán, donde cumple su condena, Mohammadi “se ha beneficiado de una suspensión de su pena a cambio de fianza considerable”, indicó su fundación en un comunicado. La Fundación sostuvo además que “ningún defensor de los derechos humanos y de las mujeres debería ser encarcelado jamás por su labor pacífica”. La nobel de paz fue trasladada en ambulancia a un hospital de Teherán “para ser atendida por su propio equipo médico”, añadió. Su fundación declaró además que Narges Mohammadi necesitaba cuidados especializados y que era necesario “asegurar que nunca vuelva a prisión para cumplir los 18 años restantes de su condena”. La semana pasada, sus partidarios habían alertado de que corría el riesgo de morir en prisión tras dos presuntos infartos de miocardio en Zanyán. “La vida de Narges Mohammadi pende de un hilo”, declaró en un comunicado su esposo, Taghi Rahmani, que reside en París. EFE, AFP

Con información de EFE y AFP