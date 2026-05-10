Donald Trump: la respuesta de los "supuestos representantes" de Irán es totalmente inaceptable

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó a través de la red social Truth Social para expresar su desagrado ante la respuesta que Irán envió este domingo 10 de mayo de 2026, a través de Pakistán, a la propuesta de paz del gobierno estadounidense, para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente.

"Acabo de leer la respuesta de los supuestos 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡totalmente inaceptable!", recalcó el mandatario republicano en un escueto mensaje.

Publicación de Donald Trump en Truth Social, rechazando la respuesta de Irán a la propuesta de paz realizada por Estados Unidos. Foto: TruthSocial//@realDonaldTrump/Canva.

Trump insistió en una entrevista divulgada este domingo por el programa "Full Measure", aunque grabada durante la semana, en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados", y amenazó con atacar más "objetivos".

Las prioridades de Irán para ponerle fin a la guerra

Al igual que el mensaje emitido por Trump sobre la tarde del domingo, la información que trascendió públicamente acerca de la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos fue escueta y carente de detalles: "La República Islámica de Irán envió hoy, a través de un mediador pakistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra", reportó la agencia oficial de noticias IRNA.

La agencia destacó que la respuesta de Irán a la propuesta estadounidense se centra en "poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima" en el Golfo y el estrecho de Ormuz, pero no se ofrecieron pormenores del contenido de la misiva.

Una persona frente a una gran pantalla que muestra los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

Nueva amenaza de Irán a EE.UU.

La frágil tregua se mantiene en pie desde el pasado 8 de abril. No obstante, durante la jornada de domingo se volvió a producir una escalada bélica por un dron desde Teherán que atacó un buque comercial en aguas qataríes.

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní advirtió a Estados Unidos contra cualquier ataque a embarcaciones en las aguas del Golfo y afirmó que la moderación de Irán ha llegado a su fin.

"Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses", escribió Ebrahim Rezaei en una publicación en X.

Conversación entre Trump y Netanyahu este domingo 10 de mayo

Por otro lado, la cadena estadounidense CNN citó a un funcionario israelí y a una fuente familiarizada con la llamada, para confirmar que este domingo se produjo una reunión entre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y Trump, en medio de las negociaciones con Irán.

El mismo medio informa que el presidente estadounidense ha mantenido "contacto regular" con el líder israelí durante el cese al fuego con la nación del Golfo. En un video publicado en las redes sociales, se puede ver a Netanyahu afirmar que tenía que hablar con Trump por vía telefónica, según CNN.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, aliados en el conflicto con Irán. Foto: JIM WATSON/AFP

Netanyahu asegura que Trump está de acuerdo con él en su objetivo de despojar a Irán de sus reservas de uranio enriquecido.

Con información de EFE y AFP