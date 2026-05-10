Propuesta de Estados Unidos queda supuestamente estancada en Irán en medio de amenazas mutuas

Irán amenazó ayer sábado con atacar intereses estadounidenses en Medio Oriente en caso de nuevos ataques a sus buques mercantes, el día siguiente de que dos de sus petroleros fueran bombardeados por Washington, que sigue esperando la respuesta de Teherán a sus últimas propuestas.

“Cualquier ataque contra petroleros y buques comerciales iraníes provocará fuerte represalia contra uno de los centros estadounidenses en la región, así como contra los buques enemigos”, declaró el comandante de la marina de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Teherán. “Misiles y drones apuntan contra el enemigo y esperamos la orden de abrir fuego”, añadió el comandante, general Majid Mousavi, según la televisión pública Irib y la agencia Isna.

Estas amenazas se producen al día siguiente de ataques de Estados Unidos contra dos petroleros iraníes en el Golfo de Omán. Desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, a lo que Estados Unidos respondió imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

Los enfrentamientos navales entre Washington y Teherán se han multiplicado desde principios de mes, mientras las negociaciones parecen estar en punto muerto. El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró el viernes que esperaba por la noche una respuesta de los iraníes a su última propuesta destinada a poner fin a la guerra.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas mientras se dirige a abordar el Marine One Foto: AFP

“Debería recibir una carta esta noche, así que ya veremos cómo se desarrolla todo”, aseguró a periodistas. Pero el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, expresó ayer sábado su escepticismo sobre la seriedad de la diplomacia estadounidense al hablar telefónicamente con su homólogo turco, Hakan Fidan. “La reciente escalada de tensiones por parte de las fuerzas estadounidenses y sus múltiples violaciones del alto el fuego refuerzan las sospechas sobre la motivación y la seriedad de la parte estadounidense en la diplomacia”, afirmó Araqchi, según reportó la agencia iraní ISNA. Y mientras Washington esperaba una respuesta de Teherán, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se reunió ayercon el primer ministro de Catar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, con quien discutió temas de seguridad, informó el Departamento de Estado. Catar es un aliado en la región de Estados Unidos.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, citado por la televisión estatal, había señalado más temprano que Irán seguía estudiando la propuesta estadounidense.

Asimismo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra diez compañías e individuos, entre ellas empresas chinas, por ayudar a la industria armamentística iraní. La Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) designó a empresas y personas en Oriente Medio, Asia y Europa del este por ayudar a Irán a obtener armas y materias primas para los drones Shahed y el programa de misiles balísticos.

El Tesoro dijo que está preparado para ampliar las sanciones para incluir empresas que apoyen otro tipo de comercio exterior iraní, incluidas aerolíneas, y sanciones “secundarias” a instituciones financieras, “incluidas aquellas conectadas a las refinerías ‘teapot’ independientes de la República Popular China”, una red de refinerías privadas que importan crudo con descuento desde Irán y Rusia. La lista de empresas sancionadas incluye a Yushita Shanghai, por ayudar al Centro para el Progreso y Desarrollo de Irán (CDPI), encargada de obtener tecnología avanzada para la industria militar iraní, según el Tesoro.

Del mismo modo, la china Hitex Insulation Ningbo ha sido sancionada por cooperar con el programa de misiles balístico iraní.

Pancarta del líder supremo asesinado de Irán, el ayatolá Ali Khamenei y su hijo y sucesor, Mojtaba Khamenei, en Teherán. Foto: AFP

Ataques en el mar

Aunque, según el ejército, los dos buques iraníes “neutralizados” por Estados Unidos no transportaban carga, las imágenes difundidas por el mando militar estadounidense para la región (Centcom) muestran gruesas columnas de humo saliendo de los puentes de mando. Una fuente militar citada por la agencia Tasnim afirmó que las fuerzas iraníes habían respondido. “Tras un periodo de intercambio de disparos, los enfrentamientos cesaron por el momento y regresó la calma”, indicó. La guerra ya causó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sacude la economía mundial.

Ormuz cerrado

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní amenazó ayer a Baréin con cerrarle el estrecho de Ormuz “para siempre” por presentar junto a Estados Unidos un proyecto de resolución en la ONU contra la República Islámica por el bloqueo de la estratégica vía marítima. “Advertimos a gobiernos como el país microscópico de Baréin, que está alineándose con la resolución estadounidense, sobre las graves consecuencias de esta acción”, afirmó en X el jefe de la comisión parlamentaria, Ebrahim Azizi. El diputado alertó al pequeño país árabe del golfo Pérsico que “no se cierre para siempre las puertas del estrecho de Ormuz”.

Estados Unidos y Baréin compartieron el jueves con los miembros del Consejo de Seguridad un proyecto de resolución para defender la libertad de navegación en Ormuz, que exige a Irán que cese los ataques, el minado y el cobro de peajes a los buques que quieren transitar por ese paso. El texto cuenta con el respaldo de Kuwait, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El nuevo borrador suaviza la versión anterior, presentada en abril, al eliminar toda referencia al Capítulo VII de la Carta de la ONU, que permite autorizar el uso de la fuerza militar y que fue vetada por Rusia y China. Aun así, el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, tildó de “defectuoso” el nuevo borrador y dijo que está plagado de “parcialidad” y “motivaciones políticas”.

HMS Dragon, un buque de guerra destructor de defensa aérea amarrado en la costa sur de Inglaterra. Foto: AFP