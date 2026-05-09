El acuerdo entre EE.UU. e Irán se hace esperar, mientras ataques cruzados en Ormuz amenazan la frágil tregua

Nuevos enfrentamientos estallaron ayer viernes entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz pese a un alto el fuego oficial, en un momento en el que la administración estadounidense sigue a la espera de una respuesta del régimen iraní a su última propuesta de paz para poner fin a la guerra.

Las tensiones también han aumentado en el frente libanés después de que la organización terrorista Hezbolá, aliadas de Irán, afirmara haber lanzado misiles contra una base militar en el norte de Israel, en respuesta a ataques israelíes.

El ejército estadounidense anunció ayer que ha “neutralizado” con disparos dos buques con pabellón iraní que intentaban llegar a un puerto iraní en el golfo de Omán, “violando el bloqueo estadounidense” en vigor desde el 13 de abril.

Por su parte, la agencia iraní Fars dio cuenta de “enfrentamientos esporádicos” entre las fuerzas armadas de la república islámica y la marina estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca en Washington, D.C. Foto: AFP

“Tras un periodo de cruce de disparos, los enfrentamientos han cesado por el momento y ha vuelto la calma”, informó posteriormente la agencia Tasnim, citando a una fuente militar. Poco antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní acusó a Estados Unidos de “violación flagrante” del alto el fuego, tras enfrentamientos entre los beligerantes horas antes.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Irán no debe controlar el estrecho de Ormuz, paso estratégico para los hidrocarburos cuyo bloqueo por parte de Teherán desde el inicio de la guerra ha sacudido la economía mundial y donde siguen bloqueados unos 1.500 buques y 20.000 tripulantes.

Rubio dijo que esperaba para ayer viernes una respuesta de los iraníes a la propuesta de paz, más allá de la tregua. “Espero sinceramente que sea una oferta seria”, declaró a los periodistas durante una visita a Roma.

“Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando una respuesta de ellos. Veremos qué implica la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación”, afirmó.

“Seguimos nuestros propios procesos y no prestamos atención a esos plazos”, respondió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, citado por la televisión estatal.

El petrolero Odessa, con bandera de Malta, tras pasar por el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

“La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, dijo Baqai en unas declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.

En cuanto al intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos, Baqai afirmó que los dos países continúan “nominalmente en una situación de alto el fuego y advirtió de que las fuerzas armadas iraníes responderán “con toda su fuerza ante cualquier agresión o aventura”.

Rubio ha instado a los europeos a que ayuden a Estados Unidos a garantizar la seguridad del paso por el estrecho de Ormuz. Por el momento se han negado a comprometerse mientras no se haya alcanzado un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El secretario de Estado estadounidense aseguró que “todo el mundo está de acuerdo en que es inaceptable que Irán tenga un arma nuclear”. En este sentido, defendió que el presidente Donald Trump es el primero que hace algo concreto para evitar ese escenario.

Asimismo calificó de “muy problemático” la posibilidad de que Irán establezca algún organismo que controle el trágico en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio del petróleo y del gas mundial.

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a abordar el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca. Foto: AFP

“Eso sería muy problemático. Eso sería, de hecho, inaceptable. Quiero decir, la normalización de su control de vías navegables internacionales es tanto ilegal como simplemente algo inaceptable”, avisó.

Por su parte, el primer ministro de Catar, un mediador clave en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, pidió ayer viernes un nuevo impulso diplomático para lograr un acuerdo con Irán durante una reunión en Washington con el vicepresidente JD Vance. El jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani se reunió con Vance y abordó los esfuerzos encabezados por Pakistán para el fin de la guerra.

El primer ministro catarí “subrayó la necesidad de que todas las partes participen en los esfuerzos de mediación en curso, a fin de allanar el camino para abordar las causas profundas de la crisis por medios pacíficos y mediante el diálogo, que conduzca a un acuerdo global que logre una paz duradera en la región”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores catarí en X.

Catar ha sido durante mucho tiempo un intermediario clave para Estados Unidos, manteniendo un diálogo con Irán y sirviendo de enlace con la organización terrorista Hamás para ayudar a negociar un alto el fuego con Israel en Gaza.

Irán ha atacado repetidamente objetivos en Catar durante la guerra, señalando el papel del rico emirato como anfitrión de una importante base aérea estadounidense.

Además del conflicto en Medio Oriente, el jeque catarí habló con Vance también sobre los mercados de gas natural licuado y las relaciones con Estados Unidos. AFP, EFE.

Planta de petróleo en el mar de Nigeria. Foto: AFP

Ormuz, “tan valioso como la bomba atómica”

Un consejero del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei estimó ayer viernes que el estratégico estrecho de Ormuz constituye “una oportunidad tan valiosa como una bomba atómica”, en un video difundido por la agencia iraní Mehr. Esta vía por donde transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales se ha convertido en un foco de tensiones desde que Irán tomó de facto su control al inicio de la guerra. “Hemos descuidado durante años el privilegio del estrecho de Ormuz. El estrecho de Ormuz representa una oportunidad tan valiosa como una bomba atómica”, declaró Mohamad Mojber, asesor de Jamenei. “Tener en las manos una posición que permite influir en la economía mundial con una sola decisión es una oportunidad importante”, comentó y prometió no perder “en ningún caso los logros de esta guerra”. Mencionó la posibilidad de modificar el régimen jurídico del estrecho de Ormuz apoyándose “en el derecho internacional” o, si es necesario, el “derecho nacional”.