Tensión en el estrecho de Ormuz: Irán lanza misiles contra barcos de EE.UU. y escala el conflicto

La tensión en el estrecho de Ormuz alcanzó un punto crítico este martes tras el endurecimiento de las amenazas de Irán contra la presencia militar de Estados Unidos en la zona. La cúpula de la República Islámica advirtió que el despliegue estadounidense para escoltar buques mercantes resulta "intolerable", poniendo en serio riesgo el frágil alto el fuego que se intentaba sostener en la región.

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que la seguridad del tránsito energético se ha visto comprometida por la "presencia maligna" de Washington, en un pulso por el control de la vía por donde circula una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

El conflicto escaló de las palabras a los hechos con el lanzamiento de misiles y drones iraníes contra naves militares estadounidenses, según reportó el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).

Mientras Washington celebra el éxito de la operación "Proyecto Libertad", que permitió el cruce de barcos bloqueados —incluyendo un gigante de la naviera Maersk—, Teherán denunció la muerte de cinco civiles en ataques contra embarcaciones que partieron desde Omán. Esta inestabilidad ha mantenido el precio del barril de crudo Brent en niveles alarmantes, situándose en el entorno de los US$ 113.

Impacto del "Proyecto Libertad" en el comercio de hidrocarburos

La operación militar lanzada por la administración de Donald Trump busca quebrar el bloqueo impuesto a los puertos iraníes desde el pasado 8 de abril.

Según datos de empresas especializadas, al cierre de este mes más de 900 buques y cerca de 20.000 marinos permanecen varados en el Golfo.

El éxito reportado por el Centcom en la escolta de dos buques mercantes con pabellón estadounidense marca un precedente en la confrontación, aunque las fuerzas norteamericanas confirmaron haber destruido seis embarcaciones iraníes que, según su versión, representaban una amenaza directa para la navegación comercial.

Una persona frente a una gran pantalla que muestra los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

Escalada de ataques en Emiratos Árabes y Omán

La violencia no se ha limitado a las aguas del estrecho. Emiratos Árabes Unidos denunció haber sido blanco de misiles de crucero lanzados desde territorio iraní, impactando en la planta petrolífera de Fuyaira.

El ataque, ejecutado mediante drones, dejó un saldo de tres heridos y un incendio forestal, lo que las autoridades emiratíes calificaron como una "escalada peligrosa".

En paralelo, la ciudad omaní de Bujá también reportó heridos tras el impacto en un edificio, mientras la comunidad internacional, con Francia y Arabia Saudita a la cabeza, advierte que la retórica actual sugiere una intensificación de la violencia antes de cualquier salida diplomática.

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: AFP

Con información de EFE