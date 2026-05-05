Ataques y amenazas elevan la tensión en Medio Oriente, los mercados caen y la frágil tregua se pone a prueba

La violencia se recrudeció ayer lunes en el golfo Pérsico y sus alrededores, después de que los Emiratos Árabes Unidos afirmaran que Irán había disparado misiles y drones contra su territorio y el ejército estadounidense dijera que había hundido varias embarcaciones militares iraníes, lo que puso a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente.

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos culparon a Irán de los ataques contra un importante puerto petrolero y un buque cisterna en el estrecho de Ormuz, que dejaron tres heridos. Estos son los primeros ataques de este tipo en los Emiratos Árabes Unidos desde que comenzó la tregua hace cuatro semanas. Omán también informó sobre un ataque que dejó dos heridos en la ciudad costera de Bukha, cerca del territorio emiratí, sin identificar al autor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con “borrar de la faz de la Tierra” a Irán si la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el estrecho o en el golfo. El presidente lanzó esta advertencia ayer durante una entrevista telefónica con Fox News, según relató en antena el corresponsal de esa cadena en Israel, Trey Yingst.

“Tenemos más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes”, avisó Trump, quien dijo que el operativo estadounidense en el estrecho de Ormuz es “una de las mayores maniobras militares jamás realizadas”. El presidente también aseguró que la República Islámica se ha vuelto “mucho más maleable” a lo largo de las negociaciones de paz.

El presidente estadounidense Donald Trump aparece en silueta en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP

Los ataques

Fuertes explosiones sacudieron la ciudad emiratí de Dubái cuando misiles de defensa aérea detonaron en lo alto del cielo. El Comando Central de Estados Unidos informó haber derribado misiles y drones iraníes dirigidos contra buques militares y comerciales estadounidenses y en las inmediaciones del estrecho. No estaba claro si los ataques señalaban el colapso de la tensa tregua y la reanudación de la guerra.

Irán no confirmó ni negó oficialmente haber reanudado los ataques, y un alto mando militar negó en los medios estatales que sus barcos hubieran sido hundidos.

Desde que Israel y Estados Unidos atacaron a finales de febrero, dando inicio a la guerra, Irán ha atacado con frecuencia la infraestructura energética de los países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses. Sin embargo, esos ataques contra los vecinos de Irán en el golfo cesaron prácticamente por completo cuando entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril.

Al menos tres ciudadanos indios resultaron heridos cuando un dron iraní impactó una zona industrial petrolera en Fujairah, un puerto de los Emiratos Árabes Unidos situado en el extremo sur del estrecho de Ormuz, según informaron las autoridades locales.

Omán, sin atribuir la responsabilidad, indicó que un edificio residencial cercano al estrecho también fue alcanzado, resultando heridas dos personas.

No se registraron víctimas en el ataque contra un petrolero de los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno de Corea del Sur confirmó una explosión e incendio en la misma zona en un barco perteneciente a una compañía surcoreana, pero no afirmó que hubiera sido atacado.

Una persona frente a una gran pantalla que muestra los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

Negociaciones

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Pakistán, están estancadas, ya que ambas partes han establecido líneas rojas aparentemente incompatibles. La administración Trump intentó presionar a Irán para que pusiera fin al bloqueo del estrecho de Ormuz en el golfo Pérsico mediante una nueva operación militar destinada a ayudar a los buques mercantes atrapados en la vía marítima a salir.

El Comando Central informó ayer que varios buques de la Armada estadounidense habían atravesado el estrecho, escoltando a algunos barcos mercantes. Funcionarios iraníes amenazaron con tomar represalias contra los buques de guerra estadounidenses u otras embarcaciones que intentaran burlar el bloqueo.

El control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el petróleo y el gas, ha sacudido los mercados y disparado los precios de la energía en todo el mundo. En respuesta, Estados Unidos ha impuesto su propio bloqueo a los puertos iraníes.

Empleados de la Compañía Petrolera de Basora trabajan en el campo de petróleo y gas, en el sur de Irak. Foto: AFP

Las noticias procedentes de Medio Oriente este lunes “provocan nerviosismo y volatilidad”, estima Andreas Lipkow, analista de CMC Markets, señalando que “el flujo de información sigue siendo opaco”. La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el lunes, debido a que el recrudecimiento de tensiones en Medio Oriente provocó una ola de ventas en un mercado que había alcanzado máximos la semana pasada, antes de nuevas publicaciones de resultados empresariales.

El Dow Jones perdió un 1,13%, el Nasdaq retrocedió un 0,19% y el S&P 500 cedió un 0,41%. Para Patrick O’Hare, de Briefing.com, “el mercado estaba claramente sobrecomprado a corto plazo y tenía que corregir”. (Ver aparte)

Trump había condicionado inicialmente el alto el fuego con Irán al fin del bloqueo iraní. Sin embargo, Irán ha impedido de facto el paso de la mayor parte del tráfico marítimo por la vía fluvial y sigue afirmando que tiene derecho a controlar qué barcos pueden transitar y a cobrarles peajes. AFP, The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desembarca del Air Force One a su llegada procedente de Miami. Foto: AFP

La tensión impacta en precio del barril

Las tensiones se hicieron notar claramente en el mercado petrolero: el barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, saltó un 5,80% hasta 114,44 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, ganó un 4,36% hasta 106,42 dólares.

El sitio petrolero de Fuyaira, una de las pocas vías de exportación de hidrocarburos del Golfo que siguen siendo viables, fue alcanzado, según las autoridades emiratíes, lo que provocó un incendio. “El cierre prolongado del estrecho de Ormuz ha dejado al mercado mundial frente a un déficit de 10 millones de barriles diarios”, aseguraron analistas de Eurasia Group.

En Europa, la Bolsa de París terminó con una clara caída del 1,71%, Fráncfort retrocedió un 1,24% y Milán cedió un 1,59%. La plaza de Londres permaneció cerrada debido a un día festivo en el Reino Unido.