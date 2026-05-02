El giro de Donald Trump sobre Irán: asegura que la guerra terminó y rechaza el control del Capitolio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este viernes, día en el que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener desplegadas las tropas en Medio Oriente, una carta a los legisladores asegurando que la guerra con Irán ha "concluido".

El documento, difundido por el diario Politico, busca cerrar el debate sobre la necesidad de que el Ejecutivo de Trump requiera de la aprobación del Capitolio para la continuidad del operativo militar.

"No ha habido intercambio de disparos entre las fuerzas de Estados Unidos y las de Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado", escribió Trump en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el propio Trump han asegurado en los últimos dos días que el alto el fuego pone el contador a cero en lo que respecta a ese permiso que estipula la ley de Poderes de Guerra.

La norma obliga a que el Congreso apruebe —siempre que el Legislativo no haya declarado o autorizado ya la guerra o que EE.UU. no haya sido atacado directamente— mantener las tropas antes de que se cumplan 60 días de iniciado el conflicto.

Miembros de la policía del Capitolio de EE. UU. se encuentran cerca de la valla de seguridad a lo largo del perímetro del Capitolio de EE. UU. antes del discurso sobre el Estado de la Unión de esta noche del presidente de EE. UU., Donald Trump, en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026. KEN CEDENO/AFP

Trump sugirió hoy además que la ley, aprobada en 1973 en las postrimerías de la guerra de Vietnam, podría ser inconstitucional y puntualizó que ningún Gobierno estadounidense ha apelado desde entonces al Congreso para mantener una operación en el exterior activa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el estado de la Unión. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

"Hay algunas personas que la consideran inconstitucional", dijo sobre la ley. "Siempre estamos en contacto con el Congreso, pero nadie lo ha solicitado nunca antes (...) ¿Por qué deberíamos ser diferentes?", indicó el presidente a periodistas en la Casa Blanca.

El plazo de 60 días teóricamente se cumple según establecieron legisladores, en su mayoría demócratas, a partir del informe sobre el inicio de los ataques enviado por el republicano el pasado 2 de marzo, dos días después de que EE.UU. e Israel lanzaran sus ataques contra Irán.

Con información de EFE y AFP