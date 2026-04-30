“¡Más les vale espabilar pronto!”: la advertencia de Trump a Irán que puede prologar por meses el conflicto

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió ayer miércoles a Irán de que ¡más les vale espabilar pronto!” y ceder sobre su programa nuclear para terminar con dos meses de guerra en Medio Oriente.

La contienda bélica, desencadenada el 28 de febrero por un ataque israelí-estadounidense contra Irán, ha sacudido la economía mundial.

Los temores de un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico para el comercio de hidrocarburos y de fertilizantes, provocaron un nuevo aumento de los precios del petróleo. El precio del barril de Brent superó los 119 dólares por primera vez desde 2022.

Según un alto cargo de la Casa Blanca, Trump mencionó la posibilidad de que el bloqueo naval de los puertos iraníes se prolongue “durante meses si fuera necesario”, en un encuentro con empresarios del sector petrolero.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa frente al Despacho Oval en la Casa Blanca. Foto: AFP

El secretario del Tesoro, Scott Bessent; el vicepresidente, JD Vance; y la jefa de gabinete, Susie Wiles, también asistieron al encuentro. Chevron confirmó que su director ejecutivo, Mike Wirth, participó en la reunión.

Trump destacó la eficacia del bloqueo a los puertos de Irán en una entrevista con el medio Axios.

“El bloqueo es un poco más eficaz que los bombardeos. Ellos están sofocados como un cerdo relleno. Y esto va a empeorar para ellos”, declaró.

Estados Unidos busca crear “divisiones internas” para “hacer colapsar” a Irán desde el interior, reaccionó el influyente presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien llamó a la “unidad”.

Automovilistas pasan junto a la mezquita del Imam Sadiq, que luce una enorme bandera iraní, en Teherán. Foto: AFP

Los analistas temen que Irán siga con su bloqueo en el estrecho de Ormuz.

“Esto sugiere un estancamiento prolongado: los combates están en gran medida detenidos, pero no surge ninguna solución duradera, y el tráfico en el estrecho de Ormuz sigue siendo incierto”, explican Helge André Martinsen y Tobias Ingebrigtsen, de DNB.

El Ejército de Estados Unidos informó ayer que ha impedido el paso de 42 buques procedentes o con destino a puertos iraníes, informó el comandante del Mando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom), Brad Cooper.

El almirante agregó que el bloqueo naval, en el que participan más de 200 aeronaves y una cifra superior a 25 barcos, mantiene bloqueados 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede vender. “Eso es un estimado de más de seis mil millones de dólares de los cuales el liderazgo de Irán no puede beneficiarse financieramente. El bloqueo es altamente efectivo y las fuerzas de EE. UU. siguen plenamente comprometidas con su cumplimiento total”, agregó Cooper.

El presidente estadounidense Donald Trump aborda el Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland. Foto: AFP

“Señor bueno”

Las consecuencias económicas también se dejan sentir en Irán, donde la moneda nacional, el rial, alcanzó el miércoles su nivel más bajo frente al dólar desde la creación de la república islámica en 1979, según varios sitios web de seguimiento de los tipos de cambio.

Aunque la tregua fijada por Trump se ha prolongado de forma indefinida, Irán y Estados Unidos siguen sin ponerse de acuerdo para celebrar nuevas negociaciones en Pakistán, país mediador, tras una primera sesión infructuosa el 11 de abril.

“Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, escribió Trump en su red Truth Social, junto a una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y el mensaje: “Se acabó el Señor Bueno”.

Estados Unidos se muestra escéptico ante una nueva propuesta de Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz.

Un empleado de la Compañía Petrolera de Basora trabaja en un yacimiento de petróleo y gas en el sur de Irak. Foto: AFP

Según la agencia oficial iraní IRNA, la propuesta de Irán aplazaría las negociaciones sobre el tema nuclear.

Pero este es un asunto fundamental para Estados Unidos e Israel, que acusan a Irán de querer dotarse de la bomba atómica. Según The Wall Street Journal, el presidente estadounidense considera que, mediante su bloqueo, puede obligar a Irán a suspender el enriquecimiento de uranio durante 20 años y, posteriormente, a aceptar restricciones estrictas.

Considera “que sus otras opciones, reanudar los bombardeos o retirarse del conflicto, conllevan más riesgos que el mantenimiento del bloqueo”, según funcionarios estadounidenses citados por el WSJ.

El responsable financiero del Pentágono ha estimado el coste de la guerra en Irán en 25.000 millones de dólares hasta la fecha, durante una comparecencia ante el Congreso junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth. “¿Cuánto vale garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear?”, preguntó este último a los congresistas.

AFP, EFE

Foto publicada por Trump que ilustra bombardeos en Irán. Foto: @realDonaldTrump en Truth Social

Alemania, la OPEP y costo de la guerra

Alemania. Trump dijo ayer miércoles en redes sociales que está estudiando la posible reducción de tropas en Alemania, un mensaje que llega después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, asegurara que Irán ha “humillado” a Estados Unidos durante las negociaciones para poner fin a la guerra.

OPEP. Trump considera “estupendo” que Emiratos Árabes Unidos (EAU) se retire de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y advirtió que podría servir para bajar los precios de los hidrocarburos, disparados por la guerra en Irán.

Pentágono. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, chocó ayer miércoles con legisladores demócratas durante su primera comparecencia en el Congreso por la guerra con Irán. Al presentarse ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Hegseth adoptó un tono combativo, y criticó “las palabras derrotistas de los demócratas del Congreso y de algunos republicanos”.

Costo de la guerra. Estados Unidos lleva gastados 25.000 millones de dólares en la guerra con Irán que comenzó el 28 de febrero. “Gastamos unos 25.000 millones de dólares en la Operación Furia Épica”, explicó a los legisladores el contralor del Pentágono, Jules Hurst. La mayor parte de ese monto “es en municiones”.