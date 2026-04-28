Tras salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP, el petróleo de Texas tuvo un aumento y roza los 100 dólares

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este martes con una subida del 3,7 %, hasta los 99,93 dólares el barril, en medio de vaivenes en las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán y la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP y la OPEP+.

Los contratos futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., para entrega en junio sumaron 3,56 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Durante la mañana, el Texas llegó a superar los 100 dólares el barril tras darse a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está insatisfecho con la nueva propuesta de Irán para avanzar las negociaciones estancadas y reabrir el estrecho de Ormuz sin incluir un diálogo nuclear inmediato.

El mandatario manifestó a su equipo su postura en una reunión con sus asesores de Seguridad Nacional en la Casa Blanca en la que se analizó la propuesta de Teherán, según The New York Times y CNN, que citan a personas familiarizadas con el asunto.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca Foto: AFP

Por otro lado, Emiratos Árabes Unidos anunció hoy su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", según informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de la OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.

Andy Lipow, presidente de la firma Lipow Oil Associates, indica en una nota recogida por CNBC que, incluso si la guerra terminase ahora y el estrecho de Ormuz volviera a abrirse, los mercados de crudo tardarían entre cuatro y seis meses en estabilizarse.

"Cuanto más se alargue el conflicto, mayor será el precio (del petróleo), sobre todo a medida que las reservas se reduzcan hasta niveles operativos críticos", anota.

Las claves de la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz".

La agencia señaló que esta decisión es impulsada "por los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta".

Asimismo, señaló que "las tendencias fundamentales indican un crecimiento continuo de la demanda mundial de energía a medio y largo plazo", y defendió que "la estabilidad del sistema energético mundial depende de la disponibilidad de suministros flexibles, fiables y asequibles".

El ministro de Energía e Infraestructura del país, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, defendió que la retirada de la OPEP "refleja una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo".

Emiratos se unió a la OPEP en 1967 a través del Emirato de Abu Dabi y mantuvo su membresía tras la creación del país en 1971, y "durante todo este periodo, el país ha desempeñado un papel activo en el apoyo a la estabilidad del mercado petrolero mundial y en el fomento del diálogo entre los países productores", añadió WAM.

Destacó que EAU "es un productor fiable de algunos de los petróleos más competitivos en precio y con menor intensidad de carbono del mundo, contribuyendo al crecimiento global y a la reducción de emisiones".

No obstante, defendió que, "tras su salida de la OPEP, EAU continuará desempeñando su papel responsable aumentando la producción de forma gradual y prudente", y seguirá "colaborando con sus socios para desarrollar recursos".

Un niño entre los escombros de un edificio destruido junto a un retrato del asesinado líder de Irán, Ali Khamenei. Foto: AFP

La agencia remarcó que "esta decisión no altera el compromiso de EAU con la estabilidad del mercado global ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores".

La decisión de Emiratos tiene lugar en un momento de tensión con sus vecinos árabes del golfo Pérsico, a los que ha acusado de no coordinar posturas contra los ataques de Irán contra la infraestructura energética de esta región rica en petróleo.

Asimismo, se produce ante las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, a la OPEP, organización a la que ha acusado de inflar los precios del petróleo.

¿Qué son la OPEP y la OPEP+?

La OPEP es un organismo económico intergubernamental fundado en 1960 por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait. Su creación respondió al descenso del precio oficial del crudo fijado de forma unilateral por las grandes petroleras internacionales, conocidas como las "Siete Hermanas", que dominaban el mercado del petróleo.

La OPEP surgió como contrapeso a ese dominio y con el objetivo de coordinar y unificar las políticas petroleras de sus países miembros, además de defender sus ingresos por la exportación de crudo. Hasta ahora, la OPEP estaba integrada por 12 países: los cinco fundadores, EAU, Argelia, Nigeria, Libia, Guinea Ecuatorial, Congo y Gabón.

Captura de la web MarineTraffic que muestra el tráfico de embarcaciones en el estrecho de Ormuz Foto: EFE/ Marinetraffic

La OPEP tiene su sede en Viena y celebra conferencias ministeriales de forma ordinaria dos veces al año, desde hace varios años solo de forma virtual.

Desde diciembre de 2016 existe además la alianza OPEP+, a la que pertenecen los países del grupo y otros diez importantes productores de crudo, encabezados por Rusia. El comité ministerial de monitoreo del mercado (JMMC) de la OPEP+ se reúne de forma telemática cada dos meses.

Con información de EFE