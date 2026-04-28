Putin busca incidir en la guerra y vuelve a ponerse del lado de Irán: el régimen "es robusto y poderoso”

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, se reunió ayer lunes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Casi tres semanas después del alto el fuego alcanzado tras 40 días de combates entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Rusia sigue siendo uno de los principales apoyos de la república islámica.

Los intentos de impulsar las conversaciones sobre el alto al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz han fracasado hasta ahora. A principios de abril, Pakistán -que interviene como mediador- acogió una primera ronda de encuentros.

“El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos debido a unas exigencias excesivas”, denunció Araqchi a su llegada a San Petersburgo para la reunión con Putin.

Desde que estalló la guerra en Medio Oriente, el mundo ha “entendido el verdadero poderío de Irán” y “se ha hecho evidente que la república islámica es un sistema estable, robusto y poderoso”, le dijo a Putin, según la televisión estatal rusa.

El presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi, en San Petersburgo. Foto: AFP

Putin afirmó que Rusia prevé “continuar con su relación estratégica” con Irán, y ensalzó la “valentía” y el “heroísmo” del pueblo iraní que lucha por “su independencia”.

“Vemos qué valiente y heróicamente el pueblo de Irán lucha por su independencia y soberanía”, dijo Putin al comienzo de la reunión celebrada en la Biblioteca Presidencial de San Petersburgo.

Araqchí llegó a la segunda ciudad rusa procedente de Islamabad, donde abordó con los mediadores pakistaníes las condiciones que exige Irán n para la continuación del diálogo con Estados Unidos.

El presidente ruso Vladimir Putin, y canciller Serguei Lavrov en San Petersburgo. Foto: AFP

Relación ruso-iraní

El hecho de que Araqchí fuera recibido por Putin y no sólo por su colega ruso, Serguéi Lavrov, demuestra la importancia que ambos países otorgan a las relaciones bilaterales, más aún cuando los dos comparten un profundo desprecio por Occidente.

Con todo, Putin dejó claro que la paz en Medio Oriente debe responder a los intereses de “todos los pueblos de la región”, lo que incluye a los países del Golfo Pérsico, que se han quejado durante los últimos dos meses a Moscú por los ataques iraníes.

“Por nuestra parte, haremos todo lo posible, que responda a nuestros intereses y a los intereses de todos los pueblos de la región, para que la paz llegue cuanto antes. Usted conoce bien nuestra postura”, dijo.

Además, recordó que la pasada semana recibió un mensaje del líder supremo de la república islámica, Mojtaba Jameneí, por lo que pidió al ministro que le transmitiera “que Rusia, al igual que Irán, está dispuesto a continuar nuestras relaciones estratégicas”.

Vladimir Putin en la Escuela Deportiva de la Reserva Olímpica Anatoly Rakhlin en San Petersburgo. Foto: AFP

Aunque Moscú no ha proporcionado ayuda militar a Irán, según la prensa internacional, sí ha prestado asistencia en materia de inteligencia, al igual que hace Estados Unidos con Ucrania. De hecho, en la reunión de ayer participó el jefe de la inteligencia militar rusa, Ígor Kostiukov, el temido GRU.

Por su parte, Araqchí aseguró que Irán estudia ahora la posibilidad de entablar negociaciones con Estados Unidos. “Es evidente que Irán se enfrenta a la mayor suportencia mundial y ellos no han logrado ni uno solo de sus objetivos. Eso por eso que él (Donald Trump) pide negociaciones y nosotros ahora estamos estudiando esa posibilidad”, dijo Araqchí al canal de Telegram de la televisión pública rusa.

Estrecho de Ormuz

El régimen de Irán está elaborando un proyecto de ley para que el estrecho de Ormuz esté controlado por el ejército iraní, informó Ebrahim Azizi, presidente de la comisión del Parlamento encargada de seguridad nacional. Según el texto, los barcos israelíes tendrían prohibido pasar por ahí y cualquier buque que desee cruzarlo tendrá que pagar un peaje en riales iraníes.

El secretario general de la agencia marítima de la ONU, Arsenio Domínguez, reafirmó que “no existe “ninguna base legal” para reclamar un peaje en “los estrechos utilizados para la navegación internacional”.

“No podemos tolerar que los iraníes intenten instaurar un sistema en el que ellos decidan quién puede utilizar una vía marítima internacional y cuánto hay que pagarles para utilizarla”, consideró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en declaraciones al canal Fox News. AFP, EFE

La gente ondea banderas en en apoyo del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en Teherán. Foto: AFP

Trump analiza una propuesta de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió ayer lunes con sus principales asesores de seguridad para analizar una propuesta iraní que, según informes de medios locales, reabriría el estrecho de Ormuz mientras continúan las negociaciones sobre la guerra, informó la Casa Blanca.

Al ser consultada por el plan -que implicaría que tanto Irán como Estados Unidos levantaran sus bloqueos antes de continuar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní-, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que “la propuesta estaba siendo discutida”. “Solo porque se ha informado, confirmaré que el presidente se ha reunido con su equipo de seguridad nacional”, dijo. Se negó a decir si Trump aceptaría la propuesta.

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la postura de Irán sobre el estrecho de Ormuz no satisfacía las exigencias de Estados Unidos.