"Está todo muy volátil": Orsi se refirió al impacto del conflicto en Medio Oriente en el precio del petróleo

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló este jueves sobre el impacto del conflicto en Medio Oriente en el precio del petróleo, y aseguró que la situación "está muy volátil".

Consultado sobre una eventual suba de los combustibles, que en abril aumentaron un 7%, expresó que dependerá, ya que "aparentemente las noticias no son muy alentadoras por lo que viene de Medio Oriente, el Estrecho de Ormuz y hay un número clavado en 100 (dólares el barril de Brent) que preocupa".

"Es bueno reconocer que Uruguay ha sido el país que menos ha aumentado (el precio de combustibles) porque tiene una empresa estatal y un método de amortiguación de estas sacudidas de precio", aseguró el mandatario en rueda de prensa, tras participar de la inauguración de una nueva planta del Frigorífico Tacuarembó.

Por otro lado, se refirió a la volatilidad del precio del petróleo: "Veremos en estos días. Te levantás un día y trepó a 110, capaz al otro está a 90. Hay que ser muy cuidadosos y ver los números de Ancap. Hay que estar muy atentos porque está todo muy volátil y no hay muchas miras de que esto cambie para mejor".

Surtidores de combustible en estación de servicio. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

"Seguramente ocurra una suba" en combustibles, dijo Oddone

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo este jueves que "seguramente ocurra" una modificación en el precio de los combustibles para el próximo mes de mayo.

Debido al impacto en el precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente, el gobierno -que en principio iba a comunicar los ajustes cada dos meses- definió hace algunas semanas que lo haría de manera mensual. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, había indicado que "antes de fin de mes" el gobierno evaluaría "cuál fue el comportamiento en cuanto a disponibilidad y precio".

"Tenemos que rever el tema, estamos trabajando en eso porque como habrán visto el precio del combustible sigue estando por encima de los niveles que teníamos hace unos meses", sostuvo el ministro en diálogo con Telemundo (Canal 12) y agregó: "Seguramente va a ocurrir. Estamos haciendo los números".

Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas, durante conferencia por suba de combustibles. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Según dijo Oddone, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) mantendrán una reunión mañana para analizar los informes de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

"Viendo cómo está la situación en Irán, parece difícil poder mantener esto", advirtió la titular de Industria y resaltó la importancia del contexto que atraviesa el escenario internacional. "Corresponde que ahora, antes del fin de mes revisemos cuál fue el comportamiento en cuanto a disponibilidad y precio" de los combustibles, indicó en rueda de prensa y recordó que una serie de medidas implementadas por el gobierno para disminuír el impacto de la suba implican un costo aproximado de US$ 30 millones para el Estado.

“Se está generando una demanda extraordinaria que podría afectar la disponibilidad del combustible en Uruguay”, advirtió Oddone durante el anuncio del aumento de precio en abril de este año cuando el gobierno resolvió un aumento de 7% para todos los combustibles con motivo del conflicto en el Medio Oriente y el incremento en el precio del petróleo crudo.

El aumento de 7% se dio porque en mayo del año pasado, el gobierno estableció –entre varios elementos que se incluirían en la nueva metodología– topes de variación máxima de los combustibles de 7% destinados a controlar la volatilidad de los precios internacionales. Esto indica que si tras aplicar el Precio de Paridad de Importación (PPI) y el factor de estabilización, la variación del precio del combustible da una caída o aumento mayor a 7%, la variación al público será de 7%.