La pulseada detrás de la nueva planta de UTE: por qué Orsi decidió mover la inversión de Durazno a Río Negro

El gobierno de Yamandú Orsi decidió cambiar la locación de la nueva planta de energía fotovoltaica de UTE, que inicialmente estaba prevista para Baygorria, en el departamento de Durazno, y finalmente se levantará en Río Negro. Se trata de un proyecto que se financiará con inversiones de pequeños ahorristas, tal como informó en su momento el presidente de la República en una conferencia de prensa con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona.

La decisión de las autoridades, confirmada por la ministra Cardona, se tomó luego de que la Intendencia de Durazno, liderada por el dirigente del Partido Nacional Felipe Algorta, exdirector de UTE, planteara reparos con la ubicación de la futura planta. El intendente señaló que en el predio de UTE donde estaba prevista sería lapidaria para el futuro desarrollo turístico del pueblo y propuso una alternativa, en otro terreno de UTE en un área cercana, pero el gobierno optó por quitar el proyecto de esta zona y trasladarlo a Río Negro, una medida que celebró el intendente de ese departamento, Guillermo Levratto, del Frente Amplio.

Este cambio, según informó El Observador y confirmó El País con fuentes políticas, se basó principalmente en el pedido de relocalización de Algorta, quien fundamentó su solicitud en que está previsto un desarrollo turístico para esta zona y que la planta en la ladera del río Negro le restaría posibilidades.

En rueda de prensa, Cardona dijo que el planteo de Algorta provocó "sorpresa" y le "llamó la atención" porque "en el departamento genera un derrame positivo", y aseguró que de momento no se conoce cuál es el proyecto turístico que impulsa el intendente. "Como gobierno nacional tenemos que redirigir esa inversión porque UTE no puede frenar en esto, tenemos que acelerar los tiempos", indicó.

La idea ahora es llevar el "mismo esquema" a Río Negro y ratificó que "la decisión ya está tomada por el presidente" Orsi.

Las razones de Durazno para pedir cambiar la ubicación de la planta solar

En diálogo con El País, Algorta recordó que Baygorria "es un pueblo de UTE", en el sentido de que fue un poblado construido en torno a la represa hidroeléctrica, con casas en el entorno para que habitaran los funcionarios, y que recién hace dos años recibió a nivel legal la calificación de pueblo. Actualmente tiene "casi que un estado de abandono", y por eso "la intendencia le está pidiendo a UTE que la deje intervenir para poder desarrollarla como se hizo con el pueblo Palmar en Soriano", donde hay otra represa hidroeléctrica.

"Cuando fui director de UTE desarrollamos un proyecto y yo soy el intendente y quiero continuarlo. Hace dos años se dictó una ley por la cual se declaró a Baygorria pueblo, y conminó a los distintos organismos a que intervengan. Se anuncia este parque solar que celebramos pero la ubicación es en la falda del lago, en la joya natural explotable a futuro. Entonces decimos que en ese lugar no es conveniente, háganlo a 500 metros, en otro predio de UTE, que no hay problema y conviven los dos proyectos, parque solar y desarrollo turístico", indicó.

Felipe Algorta, intendente de Durazno, en entrevista con El País. Foto: Darwin Borrelli

Algorta dijo que primero habló el tema "a nivel diplomático" y luego, cuando vio que el proyecto avanzaba, publicó una resolución como medida cautelar para evitar que se construya en la falda del lago. Hasta ahora ratifica su intención de conversar una nueva ubicación de la planta en un predio cercano.

"Siempre manifesté mi voluntad para ayudar en el tema, para desarrollar Baygorria, y sacarle un peso a la UTE porque la UTE no tiene un plan de desarrollo en ese pueblo, es una empresa eléctrica y no está con el tema. Nosotros estamos ofreciendo hacernos cargo pero si nos ponen un parque solar en un lugar con posibilidad de explotar turísticamente, nos liquidan el desarrollo", acotó.

Para concluir su postura, Algorta agregó: "Lamento que no lo hagan en el lugar que deberían hacerlo pero celebro que no se arruine el potencial turístico que es un desarrollo a 50 años. Queremos un futuro real de desarrollo, le ponés un motón de fierros al lugar con potencial turístico y lo liquidás". Un video al que accedió El País muestra las diferencias entre ambos predios en Durazno.

El intendente no cree que la decisión del gobierno quite eventuales fuentes laborales a Durazno. Dijo que actualmente se está renovando la represa y en la obra "no hay nadie" trabajando que sea de Baygorria, y hay "muy pocos" de otras zonas del departamento.

La reacción en Río Negro y las críticas del MPP

Distinta, claro está, fue la reacción del intendente de Río Negro, Guillermo Levratto: "Para Río Negro es una noticia muy importante, porque abre una nueva oportunidad para el desarrollo del departamento y para la generación de empleo", escribió en su página web personal.

"Desde el inicio de nuestra gestión venimos trabajando para conectar las prioridades de Río Negro con la agenda del gobierno nacional. En la reunión que mantuvimos semanas atrás con el presidente y con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, planteamos la necesidad de impulsar inversiones que no solo fortalezcan la infraestructura del país, sino que también generen oportunidades concretas de trabajo para nuestra gente. Los proyectos vinculados a energías limpias están creciendo en todo el mundo y Uruguay tiene condiciones para seguir avanzando en ese camino. Que Río Negro pueda ser parte de ese proceso es una buena noticia para el departamento y para quienes esperan más oportunidades laborales y más desarrollo", añadió.

Guillermo Levratto, intendente de Río Negro. Foto: Prensa Guillermo Levratto.

El Movimiento de Participación Popular (MPP), sector mayoritario en el gobierno del Frente Amplio y al que pertenece la ministra Cardona, criticó la decisión de Algorta en su cuenta de la red social X: "Un intendente trancando una inversión en su departamento. El mundo del revés o una muestra más de una oposición que solo dice que 'NO' sin pensar en el país".

Hace casi un mes, Orsi y Cardona anunciaron que UTE realizará una convocatoria a la inversión de pequeños ahorristas mediante la emisión de obligaciones negociables para esta planta solar. El piso previsto de participación es de US$ 200.