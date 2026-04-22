El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y especialistas independientes coinciden en que Uruguay vivirá una caída en la temperatura mínima que provocará mañanas y noches frías, aunque la máxima se mantendrá cercana a 20° o incluso superior, por lo que las tardes se mantendrán agradables. Hacia el domingo, los pronósticos del tiempo señalan la llegada de un frente frío que anticipa la probabilidad de lluvias.

El meteorólogo Mario Bidegain explicó a El País que a partir de este miércoles está previsto un descenso de la temperatura mínima a 14° o 15° en el sur del país. "Veníamos con casi 20° de mínima, temperaturas muy altas, dos grados por encima de lo normal en abril", señaló. Indicó que la máxima no bajará tanto: se mantendrá entre 19° y 23°. Así seguirá hasta el domingo, con pequeñas variaciones, pero el lunes bajará otro escalón, con mínimas que llegarán a 11° o 12°: "Estamos hablando de tiempo fresco, no es frío, no vamos a tener heladas ni mucho menos".

El domingo se prevé el "pasaje de un frente frío con algunas lluvias muy moderadas, de entre 5 y 10 milímetros". "Hasta el sábado tiempo muy bueno, el domingo tenemos esa desmejora y a partir del lunes esa nueva caída de temperatura", resumió el meteorólogo, que indicó que el lunes será el día más frío de los próximos.

Su colega Guillermo Ramis indicó en diálogo con Informativo Sarandí que la temperatura mínima de los próximos días, hasta el domingo, estará entre 12° y 15°, mientras que las máximas se ubicarán entre 18° y 22°. Precisamente el domingo será la máxima más baja, con chaparrones y "bastante ventoso" del suroeste debido al pasaje de un frente frío.

Previamente, el meteorólogo José Serra indicó este lunes en diálogo con El País "el avance de una nueva masa de aire" va a dar lugar a un período de varios días sin lluvias, hasta el domingo, pero "el otoño va a empezar a hacer su trabajo y las mínimas van a estar alrededor de 12° promedio, así que una frazada más".

El domingo "podríamos tener cierta inestabilidad" por el avance de un frente frío. Ese día se esperan "bajas sensaciones térmicas", dijo Serra.

Una persona camina con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

El pronóstico del tiempo de Inumet para los próximos días

Inumet marca en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana un miércoles con 14° de mínima y 20° de máxima, 13° y 21° para el jueves y 11° y 21° para el viernes. El sábado la temperatura se prevé que oscile entre 10° y 21°. El domingo, con probabilidad media de precipitaciones, la mínima será de 11° y la máxima de 18°. El lunes, ya sin lluvias, se anuncia 9° y 17°.