Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF

Noticias de Guillermo Ramis en El País Uruguay

Guillermo Ramis es un meteorólogo uruguayo que se ha desempeñado en diversos medios de comunicación divulgando sus pronósticos del tiempo.

Mapa de temperaturas previstas para el domingo 15 de marzo en la tarde.

"El verano no terminó": meteorólogos prevén ascenso de temperatura en Uruguay hasta casi 30° el fin de semana

El País
Servicios
09/03/2026, 10:30
 · 
Por El País y Federico Laitano
Lluvias que se prevén en la tarde del viernes 6 de marzo de 2026.

Llegan las lluvias a Uruguay: a qué hora empezarían y qué zonas serían las más afectadas

El País
Servicios
06/03/2026, 09:22
 · 
Por El País y Federico Laitano
Mapa de precipitaciones acumuladas previstas a la tarde del viernes 6 de marzo de 2026.

"Se terminó el verano": meteorólogos Bidegain y Ramis anuncian un cambio en la temperatura y cuándo llueve

El País
Servicios
05/03/2026, 09:47
 · 
Por El País y Federico Laitano
Mapa de precipitaciones acumuladas al mediodía del viernes 6 de marzo de 2026, según Ventusky.

Cambio de tiempo en Montevideo: el pronóstico, Inumet, Bidegain y Ramis con lluvias y caída de temperatura

El País
Servicios
04/03/2026, 09:46
 · 
Por El País y Federico Laitano
Mapa de precipitaciones acumuladas en la mañana del viernes 6 de marzo de 2026.

"A partir del jueves se descuelgan las temperaturas": Inumet y Ramis anuncian la llegada de tiempo fresco

El País
Servicios
03/03/2026, 09:06
 · 
Por El País y Federico Laitano
Foto: Archivo El País

El anuncio de Guillermo Ramis: "En marzo va a llover muy pero muy bien, con mucha tormenta"

El País
Servicios
25/02/2026, 09:04
 · 
Por El País y Federico Laitano