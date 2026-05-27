Uruguay bajo niebla: Inumet advierte por baja visibilidad hasta el sábado

Tal y como advirtieron el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y meteorólogos independientes, continúa desde el pasado lunes en todo el territorio la presencia de nieblas y neblinas. Este fenómeno provoca "una significativa reducción de la visibilidad durante las noches y las mañanas", remarcó Inumet.

"Por dos o tres días, aproximadamente hasta el sábado de mañana, persiste la situación de nieblas y neblinas", confirmó en diálogo con El País este miércoles el meteorólogo Mario Bidegain y enfatizó que "es una noticia compleja para el transporte y los aeropuertos", que podrán ver afectado su funcionamiento.

En tanto, el experto detalló que no habrá muchos cambios respecto a las temperaturas, que se mantendrán en los 15°C en Montevideo o "un poco menos" durante el fin de semana. "Lo que no va a haber son lluvias", enfatizó.

#pronóstico de humedad relativa (%) según modelos #GFS, @ECMWF e ICON para #Montevideo, de MIE27 a VIE29 mayo. Se esperan nieblas y neblinas en primeras horas de MIE27 y JUE28 mayo. El VIE29 no se formarían nieblas ni neblinas. Fuente: @meteoblue pic.twitter.com/9iBqFRLZr0 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) May 27, 2026

Por su parte, el meteorólogo José Serra coincidió, en diálogo con El País, en que lo más destacado de lo que resta de la semana será la persistencia de nieblas y neblinas hasta el sábado, con menor densidad durante la jornada del viernes.

Respecto a las temperaturas, dijo que el pronóstico marca entre 7°C y 15°C para el jueves, entre 9°C y 17°C para el viernes y entre 9°C y 18° para el fin de semana.

Serra también se animó a hablar del invierno climatológico, que inicia el lunes 1° de junio. "Podemos decir que el invierno será frío pero corto, con temperaturas por encima de lo normal. Y en setiembre comienza a salir el sol", remarcó.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 27 de mayo el tiempo en Uruguay se presentará con variada nubosidad y condiciones húmedas, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C de mínima y los 20°C de máxima.

Hospital de Clínicas en un día de niebla. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa a cubierta con algunos períodos de mejora y formación de nieblas y neblinas, mientras que en la tarde y noche persistirá la nubosidad sin fenómenos relevantes. Los vientos rotarán del noreste al este entre 10 y 20 km/h, con temperaturas de 8°C a 15°C.

Para los próximos días, según Inumet, se mantendrá una tendencia de nubosidad variable en todo el país, con períodos de nieblas, neblinas y bancos de niebla, junto a condiciones mayormente estables y sin eventos significativos generalizados de precipitación.