Suben las temperaturas en Uruguay, pero Inumet advierte por nieblas persistentes y baja visibilidad

Comienza una nueva semana otoñal, pero las temperaturas ascienden respecto a la semana anterior, sigue sin llover y se extienden las heladas. En tanto, habrá un fenómeno meteorológico por el que habrá que tener “mucho cuidado”, según meteorólogos y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

“El común denominador en todo el país será la presencia de niebla, a la mañana y a la noche, por lo que será importante circular con prudencia y cautela”, apuntó en diálogo con El País el meteorólogo José Serra.

Según los modelos meteorológicos observados por Serra, “se mantendrán temperaturas otoñales y sin lluvias, promediando los 17°C de máxima en Montevideo”. Para el norte del país habrá “temperaturas más amenas”, agregó el meteorólogo, que oscilarán entre los 9°C y los 22°C. En el oeste, en tanto, las temperaturas irán de los 9°C a los 20°C.

Si bien días atrás Serra había observado que la entrada del “frío invernal” estaba a la vuelta de la esquina, este lunes dijo que “hay una alteración muy grande las masas de aire” y este comportamiento anómalo hace que no se pueda precisar hasta cuándo se mantendrán las temperaturas de otoño.

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis dijo en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que durante toda la semana las temperaturas oscilarán entre los 7°C y los 17°C y “continuará la presencia de heladas agrometeorológicas”.

Consultado por la presencia de niebla, Ramis coincidió con el pronóstico de Serra y dijo que hay que tener “mucho cuidado”, principalmente al salir a conducir por la ruta.

El meteorólogo Mario Bidegain también compartió en su cuenta de X el pronóstico con base en el modelo Meteoblue y advirtió por posibles “lluvias aisladas” durante este lunes.

Entre este lunes 25 de mayo y el domingo 31 habrá “temperaturas máximas en ascenso”:16°C, 17°C, 16°C, 17°C, 18°C y 19°C de lunes a sábado, respectivamente. En tanto, para el domingo el modelo meteorológico marca entre 10°C y 14° para el domingo.

#PronósticoDelTiempo para #Montevideo, según @meteoblue, de LUN25 a DOM31 mayo. Pueden ocurrir lluvias aisladas hoy LUN25 con temp. máximas en ascenso: 16°, 17°, 16°, 17°, 18° y 19°C de lunes a sábado. Tmin de 10°C (LUN25) a 14° (DOM31). pic.twitter.com/RIyGz49Cqe — Mario Bidegain (@mario_bidegain) May 25, 2026

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) también advirtió sobre la presencia de nieblas y neblinas desde este lunes 25 hasta la mañana del jueves 28.

"En todo el territorio se prevé una significativa reducción de la visibilidad durante las noches y las mañanas asociado a la formación de nieblas persistentes y neblinas", describió el instituto.

Comunicado de Inumet por nieblas y neblinas Foto: Inumet

El reporte diario de Inumet indica que, para este lunes 25 de mayo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 6°C y 21°C en diferentes zonas del país.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones. En la tarde y la noche persistirá la nubosidad con períodos de cubierto, junto a nieblas y neblinas y la misma baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 18°C.

Para los próximos días, Inumet prevé una tendencia a la persistencia de nubosidad variable, con mejoras temporarias, mientras continuarán los fenómenos de nieblas y neblinas y se mantendrá la probabilidad de precipitaciones aisladas principalmente en el norte y este del país.