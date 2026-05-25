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Suben las temperaturas en Uruguay, pero Inumet advierte por nieblas persistentes y baja visibilidad

Meteorólogos prevén máximas de hasta 21°C esta semana, mientras continúan las heladas y se esperan bancos de niebla con fuerte reducción de visibilidad en rutas y localidades.

El País
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25/05/2026, 13:55
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Suben las temperaturas en todo el territorio en la semana del 25 de mayo
Suben las temperaturas en todo el territorio en la semana del 25 de mayo
Foto: Ventusky

Comienza una nueva semana otoñal, pero las temperaturas ascienden respecto a la semana anterior, sigue sin llover y se extienden las heladas. En tanto, habrá un fenómeno meteorológico por el que habrá que tener “mucho cuidado”, según meteorólogos y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

“El común denominador en todo el país será la presencia de niebla, a la mañana y a la noche, por lo que será importante circular con prudencia y cautela”, apuntó en diálogo con El País el meteorólogo José Serra.

El pronóstico para el lunes 25 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

Según los modelos meteorológicos observados por Serra, “se mantendrán temperaturas otoñales y sin lluvias, promediando los 17°C de máxima en Montevideo”. Para el norte del país habrá “temperaturas más amenas”, agregó el meteorólogo, que oscilarán entre los 9°C y los 22°C. En el oeste, en tanto, las temperaturas irán de los 9°C a los 20°C.

Si bien días atrás Serra había observado que la entrada del “frío invernal” estaba a la vuelta de la esquina, este lunes dijo que “hay una alteración muy grande las masas de aire” y este comportamiento anómalo hace que no se pueda precisar hasta cuándo se mantendrán las temperaturas de otoño.

Pronóstico del tiempo y radar en el mapaSensación térmica, 30/05/2026 12:00 (UTC−03:00), © Ventusky.com

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis dijo en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que durante toda la semana las temperaturas oscilarán entre los 7°C y los 17°C y “continuará la presencia de heladas agrometeorológicas”.

Consultado por la presencia de niebla, Ramis coincidió con el pronóstico de Serra y dijo que hay que tener “mucho cuidado”, principalmente al salir a conducir por la ruta.

El meteorólogo Mario Bidegain también compartió en su cuenta de X el pronóstico con base en el modelo Meteoblue y advirtió por posibles “lluvias aisladas” durante este lunes.

Entre este lunes 25 de mayo y el domingo 31 habrá “temperaturas máximas en ascenso”:16°C, 17°C, 16°C, 17°C, 18°C y 19°C de lunes a sábado, respectivamente. En tanto, para el domingo el modelo meteorológico marca entre 10°C y 14° para el domingo.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) también advirtió sobre la presencia de nieblas y neblinas desde este lunes 25 hasta la mañana del jueves 28.

"En todo el territorio se prevé una significativa reducción de la visibilidad durante las noches y las mañanas asociado a la formación de nieblas persistentes y neblinas", describió el instituto.

Comunicado de Inumet por nieblas y neblinas
Comunicado de Inumet por nieblas y neblinas
Foto: Inumet

El reporte diario de Inumet indica que, para este lunes 25 de mayo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 6°C y 21°C en diferentes zonas del país.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana estará algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, nieblas y neblinas, y baja probabilidad de precipitaciones. En la tarde y la noche persistirá la nubosidad con períodos de cubierto, junto a nieblas y neblinas y la misma baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 18°C.

Para los próximos días, Inumet prevé una tendencia a la persistencia de nubosidad variable, con mejoras temporarias, mientras continuarán los fenómenos de nieblas y neblinas y se mantendrá la probabilidad de precipitaciones aisladas principalmente en el norte y este del país.

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