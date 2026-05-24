El pronóstico para el lunes 25 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará marcada por cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 25 de mayo presentará condiciones mayormente nubosas en todo el país, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 21°C.
En el noroeste, la mañana se presenta con cielo nuboso a cubierto y presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche continuará la nubosidad con probables precipitaciones aisladas. Los vientos soplarán del sector E entre 10 y 30 km/h, rotando al E y SE entre 10 y 20 km/h, con temperaturas de 7°C a 21°C.
Para el noreste, se prevé una mañana con abundante nubosidad y formación de nieblas y neblinas, acompañadas de precipitaciones aisladas. En la tarde y noche persistirán estas condiciones con igual probabilidad de lluvias. Los vientos serán del NE y E entre 10 y 30 km/h, rotando al E y SE en similar intensidad, con temperaturas de 7°C a 19°C.
En el suroeste, el inicio del día estará marcado por cielo nuboso a cubierto con nieblas y neblinas, y condiciones similares se mantendrán hacia la tarde y noche. Los vientos predominarán del sector N entre 10 y 30 km/h con períodos variables, rotando luego al sector S entre 10 y 20 km/h, con temperaturas de 8°C a 20°C.
En la región centro-sur, la mañana se presentará nubosa a cubierta con presencia de nieblas y neblinas, condiciones que continuarán durante la tarde y noche con abundante nubosidad. Los vientos serán del sector N entre 10 y 30 km/h, luego entre 10 y 20 km/h con períodos variables, con temperaturas de 7°C a 19°C.
Este y Área Metropolitana
Hacia el este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto con formación de nieblas y neblinas, mientras que en la tarde y noche persistirá la nubosidad con probables precipitaciones aisladas. Los vientos serán del NE y N entre 10 y 30 km/h, variando luego entre calmos y del sector N en la misma intensidad, con temperaturas de 6°C a 19°C.
En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y neblinas, y hacia la tarde y noche continuará la nubosidad con presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector N entre 10 y 30 km/h, rotando al NW entre 10 y 20 km/h con períodos variables, con temperaturas de 11°C a 16°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará marcada por cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, mientras que en la tarde y noche persistirá la nubosidad con formación de nieblas y neblinas. Los vientos serán del sector N entre 10 y 30 km/h, rotando al NW entre 10 y 20 km/h con períodos variables, con temperaturas de 10°C a 18°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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