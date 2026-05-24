Facultad de Humanidades sancionó a seis estudiantes por "violencia física y persecución" contra otros alumnos

El decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), Nicolás Duffau, informó en un comunicado dirigido a la comunidad universitaria que el Consejo de la facultad resolvió sancionar a seis estudiantes con la suspensión de los derechos derivados de su calidad de estudiantes, tras un sumario iniciado en julio de 2024. La decisión fue adoptada en la sesión del 21 de mayo y, según explicó la autoridad, responde a “un sistemático conjunto de conductas” ocurridas durante varios años dentro del servicio universitario.

En un comunicado dirigido a docentes, funcionarios y estudiantes, al que accedió El País, Duffau sostuvo que las actuaciones investigadas incluyeron "episodios de violencia física y verbal, hostigamiento y persecución contra una veintena de estudiantes, en su mayoría mujeres". También señaló que existieron situaciones de intimidación hacia funcionarios de portería y vigilancia de la facultad. El decano remarcó que la Universidad de la República ha definido en reiteradas ocasiones "su compromiso con la construcción de espacios libres de violencia, discriminación y acoso".

El jerarca aseguró además que durante el proceso “se respetó el debido proceso” y las garantías correspondientes a los estudiantes sumariados. En ese sentido, rechazó que exista una “persecución política” detrás de las sanciones y afirmó que las resoluciones fueron tomadas a partir de una investigación que, según indicó, reunió pruebas y constató “hechos muy graves y vergonzantes”.

Duffau defendió el rol del cogobierno universitario y señaló que la democracia universitaria implica “el respeto de las minorías y la discusión con la mejor versión del otro”. En el cierre del mensaje, el decano sostuvo que la FHCE debe consolidarse como “una institución libre de toda forma de violencia, acoso y discriminación”.