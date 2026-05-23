Freira, primera decana de la FCEA en 97 años, busca posicionar a la facultad frente a la "irrupción tecnológica"

“Que una mujer encabece este espacio me parece que dice muchísimo sobre la facultad y la universidad en su conjunto. Es un logro colectivo”, destacó Danny Freira, la nueva decana de la Facultad de Ciencias Económicas (FCEA) de la Universidad de la República (Udelar), en diálogo con El País.

Freira se convirtió en la primera decana de FCEA en sus 94 años de existencia, tras ser electa por unanimidad en la Asamblea General del Claustro a comienzos de mayo. Relevó a Jorge Xavier, decano por dos períodos consecutivos, quien se retiró al llegar al límite de edad de 65 años.

Consultada sobre si percibió mucha resistencia para llegar al cargo, la académica grado 5 señaló: “No la percibí, al contrario, desde el primer día sentí un gran apoyo, un gran entusiasmo para poder avanzar”.

“Para mí ha sido un honor la designación, la tomo con muchísima responsabiliad”, añadió.

Freira adelantó que buscará la reelección en una de las facultades con mayor cantidad de nuevos ingresos cada año, que ostenta unos 27.000 estudiantes, y donde trabajan más de 700 docentes y unos 180 funcionarios. Es que fue electa solo por un período complementario —para terminar la gestión que empezó Xavier—, y deberá someterse a una nueva elección en octubre.

La docente planteó un decanato en “dos tiempos”. En una primera etapa, hará énfasis en "sostener la gestión”, con el plan estratégico aprobado. Y en un segundo tiempo “generar sistemas de información que respalden la toma de decisiones de los colectivos”, y posicionar a la facultad frente a la “irrupción tecnológica” en el mundo.

“Está cambiando la forma en que enseñamos, investigamos, gestionamos, y como universidad tenemos que tener una actitud proactiva para acelerar nuestros procesos de innovación”, destacó Freira.

Consultada sobre si entiende necesario reforzar los cursos de nivelación para los estudiantes que ingresan a la vida universitaria, Freira destacó que toda la Udelar ha realizado un “enorme esfuerzo” en ese sentido, y puntualmente la FCEA ha “reforzado todos los mecanismos de tutoriales entre pares y espacios de apoyo”.

En este sentido, sostuvo que en su período pondrá foco en implementar “alertas tempranas” para evitar el rezago.

“Es totalmente real que ser evaluado en el liceo, es distinto que en la universidad. Esos primeros pasos hay que contemplarlos y trabajar para que puedan avanzar sin sentir que no pueden”, dijo.