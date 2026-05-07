Humanidades pide revocar convenio de Udelar con Universidad de Tel Aviv por "cooperar" con "régimen de apartheid"

El Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) aprobó en la sesión de este miércoles por la noche, por 11 votos en 11, una resolución que solicita al Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) la “revocación” del convenio marco entre la casa de estudios pública y la Universidad de Tel Aviv, el que fue suscrito en 1985.

“Es pública y fundada la cooperación de la Universidad de Tel Aviv con el ejército (de Israel), o con distintos aspectos del régimen de apartheid y despojo contra los palestinos, la limpieza étnica en Gaza y el aparato militar, científico e industrial sobre el que se sostiene el esfuerzo bélico de Israel”, marcó la resolución votada y leída por el decano de FHCE, Nicolás Duffau.

“A la Universidad de Tel Aviv concurren estudiantes palestinos y hay docentes con ese mismo origen étnico. Queremos expresar solidaridad con los docentes y estudiantes de la Universidad de Tel Aviv perseguidos por denunciar la política belicista del Estado israelí”, agregó la definición confirmada a El País por Duffau y el integrante del orden estudiantil Nicolás Bonilla.

“En este escenario, la continuidad del convenio marco con la Universidad de Tel Aviv resulta incompatible con los principios que orientan a la Universidad de la República en materia de la defensa de los derechos humanos, de la educación y del derecho internacional, así como con la coherencia institucional exigible a una universidad pública”, agregó.

La medida de elevar este pedido al máximo órgano de Udelar fue ante “la necesidad de adecuar la política de cooperación Internacional de la universidad (Udelar) a los principios de defensa de los derechos humanos de la educación y el derecho internacional”.

La solicitud además fue enmarcada también en que el CDC resolvió “solicitar asesoramiento jurídico sobre los convenios existentes entre la Udelar y universidades de Israel”, así como “rechazó la apertura de una oficina de la ANII en la Universidad Hebrea de Jerusalén”, y también “aprobó la definición de Jerusalén sobre antisemitismo”.

“En distintas ocasiones, el CDC instó a la comunidad universitaria a mantenerse alerta ante cualquier manifestación de violencia o discriminación por motivos étnicos, raciales, religiosos, en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos que caracterizan históricamente a la institución”, añadió.

“En los últimos tres años, la universidad ha denunciado el terrorismo contra la población gazatí-israelí desarmada, las expresiones de racismo contra árabes y judíos y la violación por parte del Estado Israelí de los derechos políticos o sociales básicos de los habitantes de la franja de Gaza”, agregó la resolución de FHCE.

“La Universidad de Tel Aviv está militarizada y está integrada al aparato militar e industrial de un estado que consideramos que realiza un genocidio contra el pueblo palestino y que además lleva una guerra de agresión contra el Líbano e Irán”, dijo Bonilla consultado por El País sobre los motivos de buscar esta revocación.

El diputado colorado Felipe Schipani, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, adelantó a El País que en la próxima sesión pedirá convocar al decano de FHCE (Duffau) para conocer más detalles de la decisión tomada. "A priori, es una decisión con un sustento claramente antisemita", sostuvo.

Acuerdo

El 29 de agosto de 1985, el rector de Udelar de la época, Samuel Lichtensztejn, firmó el convenio con el entonces presidente de la Universidad de Tel Aviv, Moishé Many, con el objetivo de “fomentar y desarrollar los vínculos académicos, cientificos y culturales” entre ambas instituciones, y “propiciar los estudios de post-grado con objeto de desarrollar las capacidades científicas y tecnológicas de los graduados de ambas instituciones”.

Así como también “fomentar el establecimiento de un programa de intercambio de estudiantes de post-grado”, “promover la visita de docentes e investigadores en temas de interés mutuo”, “promover el intercambio de información, materiales de enseñanza e investigación”, alcanzar una “fluida comunicación” y “propiciar la integración de una o varias comisiones encargadas de establecer un programa de intercambio”.