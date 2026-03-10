Udelar registró cifra récord de nuevos inscriptos en 2026; creció demanda en FCEA y FING, entre otras facultades

La Universidad de la República (Udelar) registró 21.650 nuevos inscritos en 2026, lo que implicó un aumento con relación al año anterior cuando fueron 21.604. Esto significó un récord para la universidad pública, según datos preliminares del Servicio Central de Informática (Seciu) de la universidad, al 4 de marzo, a los que accedió El País.

El 61% de las inscripciones, de acuerdo a los registros fueron de mujeres. Restan conocerse más detalles de los nuevos ingresos ya que el formulario FormA sigue abierto.

Las inscripciones 2026 se concentraron en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), la Facultad de Derecho (FDER), la Facultad de Medicina (FMED), la Facultad de Psicología (FPsico) y la Facultad de Ingeniería (FING).

Los ingresos en el interior representan el 16% del total, similar a un año atrás. Entre los centros universitarios regionales, el Cenur Noreste llegó a 747 inscripciones y fue el que más creció. El centro del este (CURE) también aumentó, con 1.629 nuevos estudiantes, mientras que el Cenur Litoral Norte, se mantuvo en unos 3.000.

La FCEA recibió este año 5.011 nuevos estudiantes, por encima de los 4.900 de hace un año. El decano de esa casa de estudios, Jorge Xavier, destacó la “excelente noticia” de sumar más alumnos, aunque dijo que supone un desafío.

“Es un ‘dolor de cabeza’ de los que nos gusta tener”, agregó Xavier, en relación a que esta situación “tensiona al máximo” a la facultad. Para dar respuesta a este escenario, destacó la “diversificación de modalidades” de enseñanza, con cursos presenciales, así como opciones híbridas y virtuales, sumado a “tutorías entre pares” y el trabajo en el Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA).

Por otro lado, la FDER acumuló 4.941 inscripciones este año, frente a 5.023 el año pasado. “Es un desafío enorme, de siempre, que condiciona las posibilidades de una enseñanza como se pretende”, dijo a El País el decano de la casa de estudios, Gonzalo Lorenzo.

Esto implica un “enorme esfuerzo” a nivel docente, pero también con la infraestructura, que es “bastante limitada”, por contar con un edificio antiguo y compartir el aulario, lo que “condiciona mucho” la actividad, acotó. “Hemos tenido que mantener muchos cursos por Zoom porque no tenemos salones que puedan albergar tanta gente”, graficó Lorenzo.

La FMED, en tanto, registró 3.500 nuevos estudiantes que buscan el título de Doctor en Medicina. Pero esta cifra no incluye a los inscriptos a licenciaturas y tecnicaturas de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM). “Estamos alrededor de los 5.000 ingresos, como todos los años”, dijo el decano de Medicina, Arturo Briva.

Por otro lado, la FPsico registró este año 3.180 nuevos estudiantes, menos que los 3.615 reportados hace un año. No obstante, “la cifra es muy alta respecto a la relación docente estudiante que tenemos, si a esto le sumas el espacio, que tiene otras formas de resolución”, marcó el decano de Psicología, Enrico Irrazábal.

“Obviamente, estamos contentos de que haya tantos estudiantes que quieran estudiar, y particularmente en problemáticas muy complejas para nuestro país como la salud mental”, agregó Irrazábal, en relación a un asunto que se “intensificó” tras la pandemia.

La quinta facultad con mayor cantidad de nuevos ingresos fue la FING. Este año llegó a 3.000 nuevos estudiantes, por encima de los 2.715 que registró un año atrás.

Proyectan más matrícula y menos horas docentes

Udelar, que ofrece más de 140 carreras de grado, concentra una matrícula de unos 160.000 estudiantes, el doble que en 2007. La institución proyectó en su último plan quinquenal que superará los 172.000 para 2029.

Este fue uno de los puntos que planteó Udelar para reclamar un mayor presupuesto. Del 52% de aumento solicitado, la institución logró el 2,8% hasta ahora. Pero además proyectan que si no hay cambios, el presupuesto medido como porcentaje del PIB, pasará de 0,8% a 0,73%.

Otro aspecto que reclaman desde la universidad pública es un “deterioro” de la relación de horas docentes por estudiante en la última década, que pasó de 1,86 a 1,42 este año, y descendería a 1,35 en 2029, según las proyecciones de Udelar.

Cancela: el presupuesto "es acotado"

El rector de Udelar, Héctor Cancela, dijo consultado por El País que la cifra récord supone que "nuevamente la sociedad uruguaya muestra el valor que se le da a la educación", dado que los jóvenes, y sus familias, están "realmente interesados" en poder acceder a la educación superior universitaria. "No alcanza con finalizar secundaria. La gente necesita herramientas para poder desarrollarse e integrarse plenamente en la sociedad", agregó.

Consultado sobre si Udelar puede atender esta nueva cifra récord, Cancela respondió que es una "alegría" el nivel de inscripciones, y el porcentaje que capta la universidad pública, pero que al mismo tiempo es un desafío ya que el presupuesto "es acotado". El crecimiento de la matrícula "ha desbordado las capacidades presupuestales".

"Estamos trabajando en condiciones que no son las ideales, que implican un esfuerzo adicional para los docentes, para personal administrativo y de servicios, y para el estudiantado. Dependiendo de las carreras, hay salones que quedan chicos, horarios que no satisfacen todas las demandas, y no podemos dar una respuesta completamente satisfactoria, más allá de los esfuerzos que la institución hace para brindar una educación que sigue siendo considerada de alta calidad", marcó Cancela.