“Profundo desagrado”: decano de Psicología cuestionó a pares en CDC y le respondieron con frase de Star Wars

En la última sesión del Consejo Directivo Central (CDC), este martes, el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar), Enrico Irrazábal, apuntó contra sus pares tras un pedido de ajustar el presupuesto para esa casa de estudios, que en 2025 llegó a una cifra récord de nuevos inscritos, lo que derivó en clases en la calle como medida de protesta.

El CDC resolvió en abril pasado encomendar a la Comisión Programática y Presupuestal (CPP) un “análisis de las desigualdades en la relación horas docentes/estudiantes en los distintos servicios universitarios”, para revisar los criterios de la distribución de las partidas incrementales, tras un planteo de los docentes (ADUR) frente a la “emergencia” en Psicología.

En la anterior sesión del CDC, del 3 de febrero, se analizaron los “avances” del análisis, que contaron con una propuesta que elevó Psicología, sin la presencia de representantes de esa casa de estudios, donde otras autoridades y decanos cuestionaron mirar solo la situación de Psicología, y entender que otras facultades también presentan sus dificultades.

Esta situación molestó a Irrazábal, quien primero presentó sus quejas mediante una nota el 18 de febrero, a la que accedió El País, y luego en la sesión del CDC de esta semana arremetió contra Andrés Cuña, consejero docente del CDC, y los decanos Jorge Xavier (FCEA) y Pablo Ezzati (FING) por sus comentarios.

“¿Por qué razón se habla de un servicio, y se opina sin la presencia de Psicología? A mí me produjo profundo desagrado”, apuntó Irrazábal. El decano remarcó que “no fueron a pedir plata”, sino que ADUR hizo el planteo de analizar este punto, y criticó que se hayan manejado datos de 2024, cuando el pico de ingresos fue en 2025.

“Estamos planteando discutir los criterios para ajustar el Índice de Complejidad, para descender las desigualdades en proceso en la Udelar”, dijo Irrazábal, en referencia al instrumento utilizado para distribuir los recursos incrementales tomando en cuenta la relación de horas docentes y el número de estudiantes activos de cada facultad.

El decano reiteró que no reclamaban “más dinero”, pero planteó que el ajuste incremental recibido se redujo a una tercera parte. “Hay cálculos de la Dirección General de Planeamiento (DGPlan) que plantean que los estudiantes activos (de Psicología) crecieron a una tasa promedio anual de 5,11%, y las horas docentes solo lo hicieron en un 0,7%. No hay facultad que aguante”, dijo. “Estamos como estamos porque tenemos un paupérrimo presupuesto”, apuntó.

Irrázabal se mostró molesto por el debate que ocurrió sin ningún jerarca de Psicología, pues el decano estaba de licencia, y su suplente no pudo concurrir. “Ni somos una facultad, ni soy un decano ingenuo, ni gestiono mal la facultad”, dijo, aludiendo a opiniones del 3 de febrero. “El procedimiento fue inadecuado e irrespetuoso, no nos merecemos esto”, acotó.

En su nota del 18 de febrero, el decano apuntó que eran “inquietantes” las afirmaciones del CDC pasado. “Afirmar que el planteo de la Facultad de Psicología fue ingenuo, que los que interpretan los números son mentirosos, que se está amplificando una problemática, o que se resuelve con medidas puntuales y no estructurales, dada la gravedad de la situación en las que nos encontramos varios servicios, es por lo menos desacertado”, dijo Irrazábal.

El titular de la universidad ubicada en la calle Tristán Narvaja también valoró como “completamente fuera de lugar” las comparaciones que hizo el consejero Cuña con la FCEA, “el único servicio que tiene peores indicadores de la relación docente/estudiante” que Psicología.

“Nuestro servicio jamás fue al CDC a pedir recursos para sí misma, ni se afirmó jamás que es el servicio en peor situación. Se afirmó, y lo seguimos afirmando: existen inequidades, y debemos acelerar, dentro de las posibilidades, la reducción de las mismas. Es lo que propuso el proyecto de resolución de Facultad de Psicología que fue votado por el CDC”, agregó la misiva del decano.

Irrazábal también compartió la propuesta de “distribución de los recursos incrementales votados por el Parlamento”, que se elevó a la CPP en noviembre pasado. La iniciativa planteó repartir un porcentaje entre las facultades que se encuentran en “situación más crítica” según el indicador, entre otras iniciativas.

Todo el planteo motivó luego la respuesta de las autoridades aludidas, quienes descartaron una animosidad personal contra Irrazábal, e incluso hubo un pedido de disculpas de la consejera docente suplente Beatriz Mernies.

Xavier retrucó que se dijo que “no es una discusión por plata, pero lo es, porque inmediatamente se dice horas docentes y salario”. Y señaló que se debe razonar con “lógica institucional”.

“¿Que tenemos problemas en la forma de cómo distribuimos los recursos presupuestales? No hay dudas”, reconoció Xavier, quien remarcó que “no tiene ningún sentido” plantear en el CDC posturas sobre el tema antes de contar con una postura acordada en la CPP, para “evitar demonizarse” en ese ámbito.

El decano citó una frase de “Anakin Skywalker al joven Luke”, de la saga La Guerra de las Galaxias (Star Wars, en inglés). “Verás Luke que gran parte de la vida que nos aferramos depende enormemente del punto de vista que adoptemos. Entonces, una vez más, escuchando al maestro Jedi, no limitemos nuestros puntos de vista, no nos aferremos a desigualdades en la relación de docentes por estudiantes”, remató Xavier.

Ezzati, en tanto, señaló que los planteos que hizo Irrazábal eran “extremadamente extraños”, y cuestionó que se quejara por la comparación con la FCEA cuando en su informe se comparaba con su facultad (FING). “Se está tomando una forma de mostrar los números que transmite otra realidad, entonces creo que no aporta en nada”, lanzó.

“Estoy convencido, lo reafirmo, y lo vuelvo a reafirmar, hay un tema estructural y coyuntural. No hay reparto presupuestal que vaya a resolver un salto excepcional, como pasó el año pasado. Estoy convencido de que tenemos que tener herramientas coyunturales, para situaciones coyunturales”, acotó el titular de la FING.

“Decano Irrazábal, esto es por plata y se soluciona con plata”, remarcó Cuña. El consejero planteó que buscaba “contribuir a una discusión de un tema que es importante no solo para Psicología, sino para toda la Udelar”, en referencia a una “preocupación” de ADUR central.

“Muy por el contrario a querer aprovechar que no estuviera un representante para argumentar en contra o a favor de lo que dice Psicología, simplemente el deseo era traer el tema, no dejar que pase, mantenerlo en el tapete”, acotó Cuña.

“Psicología no trajo el tema acá, lo trajeron ustedes. No me parece que sea bueno hablar de unidad, y deslegitimar, desvalorizar, ocultar los argumentos del otro”, apuntó Irrazábal.

Otros integrantes del CDC también marcaron sus puntos de vista al respecto sobre el tema, que insumió unas dos horas de debate. El rector de Udelar, Héctor Cancela, valoró como "muy rico" el intercambio sobre un tema que "no es nuevo". Se resolvió, finalmente, remitir las reflexiones del CDC a la CPP.