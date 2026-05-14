¿Tiene una feria en su puerta? IMM prepara plan con el objetivo de que roten cada cinco años

La Intendencia de Montevideo (IMM) comenzó a preparar su plan para las ferias alimentarias que tiene como objetivo rotar su ubicación cada cinco años. En los últimos días, la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias de Montevideo compartió un informe que muestra que cerca de la mitad de las ferias lleva 20 años sin cambiar de lugar.

“A nadie le gusta tener la feria en la puerta de la casa", dijo el director de Desarrollo Económico de la IMM, Camilo Benítez, a El País. Y añadió: "Hay que trabajar esto, que entendemos que es muy importante, en estos cinco años".

Este lunes se realizó en el palacio municipal el seminario "El futuro de las ferias alimentarias: hacia una hoja de ruta 2026 - 2030". En este contexto, Benítez explicó que la intención es contar con “insumos” de las distintas partes involucradas: los feriantes, los vecinos, los municipios, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y los departamentos de la comuna involucrados, para luego instrumentar una serie de cambios.

“La idea es ver las problemáticas con las ferias y cómo en esta nueva etapa se puede generar un marco de exigencia de rotar cada cinco años las ferias”, dijo Benítez.

El director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, Camilo Benítez, durante un seminario de ferias alimentarias Intendencia de Montevideo

“Fue bastante gente para ser la primera vez. Es algo que a todo el mundo le interesa. A nadie les gusta tener la feria en la puerta de la casa. Hay que trabajar esto que es muy importante en estos cinco años. Hay que formular un digesto que pueda contemplar este tipo de convivencia”, explicó Benítez.

Más allá de las ferias que se buscan mover para otras cuadras dentro de la misma zona, hay algunas que permanecerán en su sitio histórico, como es el caso de la de Tristán Narvaja.

Volver en 10 años

En febrero, cuando jerarcas de la oficina Desarrollo Económico de la comuna habían ido a presentar su presupuesto quinquenal, el gerente de Economía Local, Nicolás Echevarría, se había referido a la problemática que se genera por las ferias. “Hemos iniciado un proceso de reordenamiento operativo mediante un cronograma de rotaciones coordinado con los Municipios, la Asociación de Feriantes y el Ministerio de Economía”, dijo, según la versión taquigráfica a la que accedió El País.

Echevarría dio detalles del plan que se quiere aplicar. “Este nuevo esquema establece parámetros técnicos de permanencia con un máximo de cinco años, períodos de exclusividad con un mínimo de 10 años para retornar a un mismo sitio y una meta de rotación de tres ferias por municipio anualmente, en promedio”.

Además, el jerarca señaló que en el primer semestre de la gestión de Mario Bergara se rotaron 10 ferias y que se generaron 52 expedientes para traslados en todo el departamento.

Carteles con precios en puestos de frutas y verduras en la feria de Villa Biarritz, feria vecinal en el parque Juan Zorrilla de San Martin en el barrio Punta Carretas de Montevideo, bananas, ND 20250722, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Más de 20 años

El último informe de la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias de Montevideo también destaca la “nueva visión” que tiene la administración de Bergara y el trabajo de los alcaldes que “promueven la rotación”. Respecto a 2025, el promedio de estadía bajó de 21,4 años a 19,3 años para abril de 2026.

De todas formas, cuando se discrimina por municipios, se observa que la situación es especialmente complicada en el norte. En el quinquenio 2021-2026, en los municipios A, G, D y F solo cuatro ferias rotaron de ubicación, mientras que 51 lo hicieron en los municipios B, C, CH y E.

Puestos de frutas y verduras en la feria de Villa Biarritz, feria vecinal en el parque Juan Zorrilla de San Martin en el barrio Punta Carretas de Montevideo, ND 20250722, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

El Municipio CH es el que tiene el promedio más bajo de estadía de una feria: 1,6 años. Es el único que está por debajo de los cinco años que la IMM quiere establecer como máximo. En el B el promedio es de 9,3 años, en el E es de 11,6 y en el C de 14,3.

El panorama es muy distinto en el resto de municipios. El que tiene el promedio más alto es el F con 36,4 años de estadía, seguido por el G con 30,4 años, el A con 29,3 años y el D con 26,1 años.

"El sur marca el camino"

“El 92% de las rotaciones se dan en los municipios del sur”, resume el informe

de la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias de Montevideo.

Para esta asociación, "el sur marca el camino", no solo porque allí la estadía de ferias es tres veces menor que en el norte, sino también por el aprovechamiento de sitios específicos como plazas y explanadas para la ubicación de ferias. "Es una experiencia a replicar y escalar", señala el texto.